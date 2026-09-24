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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια πρωτοβουλία για την προώθηση της χρήσης stablecoins συνδεδεμένων με το δολάριο στο εξωτερικό, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τον ρόλο του αμερικανικού νομίσματος ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει τη στήριξη έργων stablecoins μέσω κοινοπραξιών με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη διατήρηση της κυριαρχίας του δολαρίου στις διεθνείς συναλλαγές και την ενίσχυση της ζήτησης για αμερικανικά κρατικά ομόλογα (Treasuries).

Οι εκδότες stablecoins συνήθως διατηρούν αποθεματικά που υποστηρίζουν τα ψηφιακά τους νομίσματα σε μετρητά και βραχυπρόθεσμα κρατικά χρεόγραφα.

Η προσπάθεια ενδέχεται να περιλαμβάνει περισσότερες από μία ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με ορισμένες από τις πηγές.

Στο σχέδιο θα μπορούσε επίσης να συμμετάσχει η US International Development Finance Corporation (DFC), ένας οργανισμός που συνεργάζεται με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση στόχων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Η DFC εποπτεύεται από τον Μπεν Μπλακ, γιο του συνιδρυτή της Apollo Global Management, Λίον Μπλακ.

Τα stablecoins στο επίκεντρο της στρατηγικής για το δολάριο

Τα stablecoins είναι ένας τύπος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται συνήθως με παραδοσιακά νομίσματα, κυρίως το δολάριο.

Η χρήση τους έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς περισσότερες χρηματοπιστωτικές εταιρείες υιοθετούν την τεχνολογία, ενώ η μεγάλη πλειονότητα των stablecoins που κυκλοφορούν παγκοσμίως είναι συνδεδεμένα με το αμερικανικό νόμισμα.

Ο νόμος Genius Act, που υπέγραψε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη χρονιά, δημιούργησε το πρώτο ομοσπονδιακό πλαίσιο για τα stablecoins στις ΗΠΑ, απαιτώντας από τους εκδότες να διαθέτουν αποθεματικά που περιλαμβάνουν δολάρια και βραχυπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει επίσης δηλώσει ότι η ανάπτυξη των stablecoins μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο του δολαρίου ως κυρίαρχου αποθεματικού νομίσματος παγκοσμίως.

Η παγκόσμια κούρσα για τα ψηφιακά νομίσματα

Η κίνηση των ΗΠΑ έρχεται την ώρα που άλλες μεγάλες οικονομίες συνεργάζονται για τη δημιουργία νέων ψηφιακών υποδομών πληρωμών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Project mBridge, ένα διεθνές σύστημα ψηφιακών πληρωμών στο οποίο συμμετέχει και το ψηφιακό γουάν της Κίνας.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προχωρά τα σχέδιά της για το ψηφιακό ευρώ, ενώ ξεκίνησε έργο που συνδέει αγορές blockchain με τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης γεωπολιτικής στρατηγικής της Ευρώπης για τη μείωση της εξάρτησής της από ξένες υποδομές πληρωμών.

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