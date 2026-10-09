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Σε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του επιχειρεί να συγκρατήσει τις αυξήσεις στις τιμές του συγκεκριμένου καυσίμου, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις μεταφορές και την αγροτική παραγωγή.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, ενώ θα ακολουθήσουν επιπλέον 500.000 τόνοι κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατ. τόνοι αμέσως μετά.

Όπως πρόσθεσε, στη συνέχεια και ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων, η Μόσχα θα προχωρήσει, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, στη διάθεση επιπλέον 3 εκατ. τόνων ντίζελ.

Με βάση τις ποσότητες που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, η συνολική προσφορά ρωσικού ντίζελ θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 4,8 εκατ. τόνους, εφόσον υλοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες παραδόσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αύξηση της προσφοράς θα συμβάλει στη μείωση των τιμών του ντίζελ για τους Αμερικανούς αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών, επαγγελματικές ομάδες με ιδιαίτερη εκλογική βαρύτητα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Το κόστος ζωής και ειδικότερα οι τιμές της ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας την πίεση προς την αμερικανική κυβέρνηση να αναζητήσει τρόπους αποκλιμάκωσης των τιμών των καυσίμων.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) εκδίδει άμεσα προσωρινή γενική άδεια, η οποία θα επιτρέπει τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά.

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