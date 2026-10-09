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Με άνοδο ολοκλήρωσαν την εβδομάδα οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, παρά τις έντονες διακυμάνσεις που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Παράλληλα, ο Τραμπ έκανε λόγο για «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσης μια νέα ανακοίνωση για το ντίζελ, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής του ομοσπονδιακού φόρου στη βενζίνη. Αργότερα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, ενώ θα ακολουθήσουν επιπλέον 500.000 τόνοι κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατ. τόνοι αμέσως μετά. Γεγονός όμως που δεν πρόλαβε να επηρεάσει το κλείσιμο των συνεδριάσεων.

Την ίδια στιγμή ο τυφώνας Isaias κατευθυνόταν προς τον βόρειο Κόλπο του Μεξικού, αναγκάζοντας τις πετρελαϊκές εταιρείες να αναστείλουν περισσότερο από το 70% της παραγωγής αργού πετρελαίου στα αμερικανικά ύδατα.

Το Brent έκλεισε στα 104,72 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη 2,4%, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε στα 91,85 δολάρια, ενισχυμένο κατά 0,8% σε εβδομαδιαία βάση.

Πρόσθετες πιέσεις στην αγορά άσκησαν τα σχέδια της Κίνας, του μεγαλύτερου εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, να επαναλάβει τις εξαγωγές διυλισμένων καυσίμων, έπειτα από μια σύντομη διακοπή κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου της Χρυσής Εβδομάδας (Golden Week). Την εξέλιξη μετέδωσε την Παρασκευή το Reuters, επικαλούμενο πηγές της αγοράς.

Σύμφωνα με τον Τάμας Βάργκα, αναλυτή της PVM Oil Associates, η δέσμευση του Τραμπ για αποφυγή στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές, σε συνδυασμό με την επανέναρξη των κινεζικών εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν τις τιμές χαμηλότερα.

Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ και οι συνομιλίες με το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις στη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς αυξήθηκαν οι απειλές για τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, από όπου, πριν από την έναρξη του πολέμου, διέρχονταν ποσότητες πετρελαίου και καυσίμων που αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% της παγκόσμιας διακίνησης.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζεται επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Οι δηλώσεις του ακολούθησαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εξέταζε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης πριν από την εκλογική αναμέτρηση.

Την ίδια ημέρα, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της, η οποία προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών.

Παρά τις διπλωματικές επαφές, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ασκούν οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, επιβάλλοντας νέες κυρώσεις σε πρόσωπα, δίκτυα και 17 πλοία που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και πετροχημικών.

Πιέσεις στην προσφορά από τους πολέμους και τον τυφώνα στον Κόλπο του Μεξικού

Ο πόλεμος με το Ιράν, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στην προσφορά διυλισμένων καυσίμων, όπως η βενζίνη, τα αεροπορικά καύσιμα και κυρίως το ντίζελ.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη και με τις επιπτώσεις του τυφώνα Isaias στον Κόλπο του Μεξικού, ο οποίος έχει αναγκάσει τους παραγωγούς να αναστείλουν μέρος της δραστηριότητάς τους.

Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Θαλάσσιων Ορυκτών Πόρων, έως την Πέμπτη είχε διακοπεί παραγωγή περίπου 1,3 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 62,9% της τρέχουσας παραγωγής στην περιοχή.

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