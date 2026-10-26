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Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας και του περιβάλλοντος κρύβεται πίσω από μια καθημερινή συνήθεια: την απόρριψη τροφίμων που δεν καταναλώθηκαν ποτέ. Από τα περισσεύματα ενός γεύματος μέχρι τα προϊόντα που αλλοιώνονται στα ράφια και τα ψυγεία, τεράστιες ποσότητες τροφής χάνονται, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη απαιτηθεί πολύτιμοι πόροι για την παραγωγή τους.

Κάθε ημέρα, περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο γεύματα καταλήγουν αναξιοποίητα, με τα νοικοκυριά να ευθύνονται για περίπου το 60% της συνολικής σπατάλης.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην οικονομική απώλεια ή στην επισιτιστική ασφάλεια. Τα τρόφιμα που οδηγούνται σε χώρους ταφής αποσυντίθενται και παράγουν μεθάνιο, ένα εξαιρετικά ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου.

Έτσι, μια φαινομενικά μικρή καθημερινή συμπεριφορά μετατρέπεται, σε παγκόσμια κλίμακα, σε σημαντικό παράγοντα επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής.

Η ελληνική πραγματικότητα: Δεκάδες κιλά τροφίμων στα σκουπίδια

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων.

Με βάση δεδομένα του 2021, η οικιακή σπατάλη τροφίμων υπολογίστηκε σε 86,5 κιλά ανά κάτοικο ετησίως, ποσότητα που αποτυπώνει το μέγεθος των απωλειών μέσα στα ελληνικά νοικοκυριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 52% αφορούσε μη βρώσιμα μέρη φυτικής προέλευσης, όπως φλούδες και άλλα υπολείμματα.

Στην κατηγορία των τροφίμων που θα μπορούσαν να καταναλωθούν, μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν τα λαχανικά, τα φρούτα και τα αρτοσκευάσματα.

Ευρύτερες εκτιμήσεις, που περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανεβάζουν τη συνολική ποσότητα αποβλήτων τροφίμων στα 191 κιλά ανά κάτοικο τον χρόνο.

Από αυτά, περίπου 87 κιλά αντιστοιχούν στην οικιακή κατανάλωση, ενώ 35 κιλά εκτιμάται ότι αποτελούν βρώσιμα τρόφιμα που τελικά απορρίπτονται.

Η διάκριση έχει σημασία, καθώς δεν μπορούν να αποφευχθούν όλα τα οργανικά υπολείμματα. Ωστόσο, η απόρριψη προϊόντων που παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση αποτελεί απώλεια τόσο για το οικογενειακό εισόδημα όσο και για το περιβάλλον.

Γιατί το μεθάνιο επιβαρύνει τόσο έντονα το κλίμα

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της σπατάλης τροφίμων είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που αντιλαμβάνεται κανείς κοιτάζοντας έναν κάδο απορριμμάτων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι απώλειες και τα απόβλητα τροφίμων συνδέονται με έως και το 10% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε εκπομπές σχεδόν πενταπλάσιες από εκείνες των αερομεταφορών.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το μεθάνιο, το οποίο σε ορίζοντα είκοσι ετών μπορεί να παγιδεύσει περίπου 86 φορές περισσότερη θερμότητα από το διοξείδιο του άνθρακα.

Το αέριο παράγεται όταν οργανικά υπολείμματα αποσυντίθενται σε συνθήκες περιορισμένου οξυγόνου, όπως συμβαίνει στο εσωτερικό των χώρων υγειονομικής ταφής.

Η διαδικασία αυτή μετατρέπει τα απορρίμματα σε πηγή εκπομπών που επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Το μεθάνιο έχει συμβάλει σχεδόν κατά το ένα τρίτο στη μέχρι σήμερα παγκόσμια υπερθέρμανση, καθιστώντας τον περιορισμό του ιδιαίτερα σημαντικό.

Παρά την ισχυρή κλιματική επίδρασή του, παραμένει στην ατμόσφαιρα για μικρότερο χρονικό διάστημα από το διοξείδιο του άνθρακα.

Επομένως, η μείωση των εκπομπών μεθανίου μπορεί να προσφέρει σχετικά γρήγορα οφέλη για το κλίμα, λειτουργώντας ως μέσο περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας τις επόμενες δεκαετίες.

Από τη χωματερή στην κυκλική διαχείριση

Η αντιμετώπιση του προβλήματος ξεκινά πριν ακόμη δημιουργηθούν τα απορρίμματα.

Ο περιορισμός των περιττών αγορών, η καλύτερη αποθήκευση των προϊόντων και ο σωστός προγραμματισμός των γευμάτων μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις ποσότητες τροφής που καταλήγουν στα σκουπίδια.

Για τα οργανικά υπολείμματα που δεν μπορούν να αποφευχθούν, καθοριστικό ρόλο έχει η χωριστή συλλογή και η κομποστοποίηση.

Σε ένα περιβάλλον με επαρκές οξυγόνο, η οργανική ύλη αποσυντίθεται χωρίς να δημιουργούνται οι ίδιες συνθήκες παραγωγής μεθανίου που επικρατούν στους χώρους ταφής.

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει επίσης την αξιοποίηση των οργανικών υλικών, αντί της οριστικής απόρριψής τους.

Η μετάβαση σε κυκλικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο στόχος του 2030 και η σημασία της πρόληψης

Η διεθνής προσπάθεια αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς αναζητούνται άμεσα εφαρμόσιμες παρεμβάσεις για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης.

Τον Ιούνιο του 2026, η ανάγκη μείωσης των εκπομπών αναδείχθηκε με ιδιαίτερη έμφαση σε τρεις τομείς: ορυκτά καύσιμα, γεωργία και απόβλητα.

Στο πεδίο των τροφίμων, η πρωτοβουλία Food Waste Breakthrough θέτει ως στόχο τη μείωση της σπατάλης κατά 50% έως το 2030, με δυνατότητα περιορισμού των εκπομπών μεθανίου έως και κατά 7%.

Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει συνεργασία νοικοκυριών, επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων, ώστε να περιοριστούν οι απώλειες σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης.

Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα τρόφιμα: όχι ως αναλώσιμα προϊόντα που μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν, αλλά ως αγαθά που απαιτούν σημαντικούς φυσικούς και οικονομικούς πόρους.

Κάθε ποσότητα τροφής που δεν σπαταλιέται σημαίνει λιγότερα απορρίμματα, μικρότερες εκπομπές και καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής, σε μια εποχή κατά την οποία η προστασία του κλίματος και η επισιτιστική ασφάλεια συνδέονται ολοένα στενότερα.