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Σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά περιορισμένης προσφοράς προϊόντων διύλισης εισέρχεται η ευρωπαϊκή αγορά στο τελευταίο τρίμηνο του 2026, με τη UBS να ανεβάζει σημαντικά τις εκτιμήσεις της για τα περιθώρια του κλάδου και να τοποθετεί τη Motor Oil μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από τις σημερινές συνθήκες.

Η νέα εικόνα της αγοράς διαμορφώνεται από τη μεγάλη έκταση των διαταραχών στη διεθνή παραγωγική δυναμικότητα. Τον Αύγουστο εγκαταστάσεις παγκόσμιας διυλιστικής δυναμικότητας περίπου 11 εκατ. βαρελιών ημερησίως βρίσκονταν εκτός λειτουργίας, επίπεδο ιστορικά υψηλό για έναν μήνα που συνήθως χαρακτηρίζεται από περιορισμένες εργασίες συντήρησης. Η UBS εκτιμά ότι η κατάσταση θα παραμείνει πιεσμένη τουλάχιστον έως τα τέλη Οκτωβρίου, εφόσον δεν αποκατασταθούν οι ροές προϊόντων από τη Μέση Ανατολή.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο προσωρινές διακοπές λειτουργίας. Η τράπεζα υπολογίζει ότι διυλιστήρια συνολικής δυναμικότητας περίπου 2,3 εκατ. βαρελιών ημερησίως έχουν υποστεί ζημιές που απαιτούν επισκευές διάρκειας άνω των δύο μηνών. Περίπου 1,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως αφορούν εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως αφορούν εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Σημαντική αναβάθμιση των περιθωρίων διύλισης

Οι συνθήκες αυτές οδηγούν τη UBS σε σημαντική αναθεώρηση των προβλέψεών της για τα ευρωπαϊκά περιθώρια διύλισης. Για το σύνολο του 2026, η νέα εκτίμηση διαμορφώνεται περίπου στα 26 δολάρια ανά βαρέλι, από 18 δολάρια προηγουμένως, ενώ για το 2027 αυξάνεται στα 10 δολάρια από 7 δολάρια.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 η UBS προβλέπει περιθώριο περίπου 29 δολαρίων ανά βαρέλι, έναντι περίπου 40 δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο. Παρά την αναμενόμενη υποχώρηση από τα ακραία επίπεδα των προηγούμενων μηνών, οι συνθήκες παραμένουν ισχυρές σε ιστορικούς όρους. Η τράπεζα αυξάνει μάλιστα και τις εκτιμήσεις της για την περίοδο 2028-2030, εκτιμώντας ότι η ανάγκη για περισσότερες εργασίες συντήρησης και αναπλήρωση αποθεμάτων θα κρατήσει την αγορά πιο σφιχτή.

Η UBS θεωρεί ότι τα περιθώρια πιθανότατα κορυφώθηκαν τον Αύγουστο και αναμένει σταδιακή αποκλιμάκωση όσο η ζήτηση αντιδρά στις αυξημένες τιμές. Ωστόσο, ακόμη και σε ένα σενάριο εξομάλυνσης των γεωπολιτικών εντάσεων, η παγκόσμια αγορά διύλισης εκτιμάται ότι θα παραμείνει στενά ισορροπημένη έως το τέλος του 2027. Σε αυτό συμβάλλουν οι ζημιές στις υφιστάμενες μονάδες, οι αυξημένες ανάγκες συντήρησης αλλά και οι καθυστερήσεις σε νέα έργα διύλισης.

Το σενάριο που μπορεί να εκτινάξει ξανά τα περιθώρια

Ο βασικός ανοδικός κίνδυνος για τα περιθώρια προέρχεται από τις ΗΠΑ. Η πιθανότητα περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών diesel δεν αποτελεί το βασικό σενάριο της UBS, ωστόσο η τράπεζα εκτιμά ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει νέο σοκ στην αγορά.

Οι ΗΠΑ καλύπτουν περισσότερο από 20% των παγκόσμιων εξαγωγών diesel και gasoil, σε μια περίοδο κατά την οποία δεν υπάρχει επαρκής πλεονάζουσα δυναμικότητα για να αντικαταστήσει τις ποσότητες αυτές. Στο υποθετικό σενάριο περιορισμού των εξαγωγών, τα περιθώρια διύλισης του diesel θα μπορούσαν να κινηθούν πάνω από τα 120 δολάρια ανά βαρέλι. Αν μάλιστα εφαρμοζόταν απαγόρευση εξαγωγών για περίπου 90 ημέρες, η UBS υπολογίζει ότι τα συνολικά ευρωπαϊκά περιθώρια διύλισης θα μπορούσαν να ξεπεράσουν εκ νέου τα 50 δολάρια ανά βαρέλι στο τέταρτο τρίμηνο.

Η θέση της Motor Oil

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η UBS τοποθετεί τη Motor Oil ανάμεσα στις εταιρείες με μεγαλύτερη έκθεση στη διύλιση που μπορούν να επωφεληθούν από τα υψηλά περιθώρια. Μαζί με Neste και Tupras, η ελληνική εταιρεία περιλαμβάνεται στις μετοχές για τις οποίες οι ισχυρές συνθήκες του κλάδου αναμένεται να στηρίξουν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Η UBS διατηρεί για τη Motor Oil σύσταση Neutral, ενώ στον πίνακα γνωστοποιήσεων της έκθεσης καταγράφει τιμή μετοχής 68,25 ευρώ στις 28 Σεπτεμβρίου.

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