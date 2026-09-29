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Θετική παραμένει η UBS για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση αγοράς μετά τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, τα οποία χαρακτηρίζει καθησυχαστικά και ελαφρώς καλύτερα των συγκλινουσών εκτιμήσεων. Η ελβετική τράπεζα μειώνει οριακά την τιμή στόχο στα 54 ευρώ από 55 ευρώ, διατηρώντας ωστόσο περιθώριο ανόδου άνω του 20% σε σχέση με την τιμή των 43,78 ευρώ στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η UBS σημειώνει ότι η πρόσφατη αδυναμία της μετοχής συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την άνοδο των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, με το δεκαετές να κινείται πλέον περίπου στο 4,5%, σχεδόν 100 μονάδες βάσης υψηλότερα από τα τέλη Ιουνίου. Παρά την πίεση αυτή, θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση δημιουργεί ελκυστικό σημείο εισόδου.

Η UBS επικεντρώνεται στην ανθεκτικότητα των βασικών δραστηριοτήτων. Η διοίκηση εκτίμησε ότι τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας στις κατασκευές είναι διατηρήσιμα, καθώς ώριμα έργα που πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους συνεχίζουν να στηρίζουν τα αποτελέσματα. Παράλληλα, η κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους παραμένει ισχυρή, παρά την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Στην Αττική Οδό, η κυκλοφορία έως τα μέσα Σεπτεμβρίου αυξήθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση, από 2,4% στο εξάμηνο, ενώ θετική εικόνα καταγράφηκε και στο υπόλοιπο δίκτυο τους θερινούς μήνες.

Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη

Μετά τα αποτελέσματα, η UBS προχωρεί σε αναθεώρηση των προβλέψεών της για την περίοδο 2026-2028. Οι εκτιμήσεις για EBITDA μεταβάλλονται έως και κατά 10%, ενώ για τα κέρδη ανά μετοχή η αναβάθμιση φτάνει έως το 20%. Για το 2026 πλέον προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 1,99 ευρώ, από 1,66 ευρώ προηγουμένως, ενώ για το 2027 και το 2028 οι εκτιμήσεις διαμορφώνονται σε 1,82 και 2,31 ευρώ αντίστοιχα.

Σε επίπεδο καθαρών κερδών, η UBS προβλέπει 216 εκατ. ευρώ για το 2026, 212 εκατ. ευρώ το 2027 και 269 εκατ. ευρώ το 2028. Για το 2026 τα EBITDA εκτιμώνται στα 694 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 30% έναντι του 2025, ενώ τα έσοδα προβλέπονται στα 3,98 δισ. ευρώ.

Η αναθεώρηση των προβλέψεων οφείλεται κυρίως στην εκτίμηση ότι η δραστηριότητα συμβατικής ενέργειας θα πάψει να ενοποιείται στα αποτελέσματα του ομίλου από το α΄ τρίμηνο του 2027, αντί για το β΄ εξάμηνο του 2026 που υπολόγιζε προηγουμένως η UBS, καθώς και στις υψηλότερες εκτιμήσεις για την κερδοφορία των κατασκευών και τον πληθωρισμό που θα περάσει στα τιμολόγια των αυτοκινητοδρόμων.

Γιατί μειώνει την τιμή στόχο

Παρά τη βελτίωση των λειτουργικών εκτιμήσεων, η UBS μειώνει την τιμή στόχο κατά 1 ευρώ, στα 54 ευρώ. Όπως εξηγεί, η υψηλότερη αποτίμηση του κατασκευαστικού σκέλους, η ενσωμάτωση της γης στο αεροδρόμιο Καστελίου και των νέων έργων ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργούν θετικά.

Τα οφέλη αυτά, όμως, υπεραντισταθμίζονται από την αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο, στο 4,5%, που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση των παραχωρήσεων, καθώς και από πρόσθετες προσαρμογές στην αποτίμηση ιδίων έργων που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα του κατασκευαστικού τομέα.

Η UBS αποτιμά τις παραχωρήσεις μεταφορών σε περίπου 4,3 δισ. ευρώ, με την Εγνατία Οδό να αντιστοιχεί σε περίπου 1,64 δισ. ευρώ αξίας για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Αττική Οδό σε περίπου 1,15 δισ. ευρώ. Το κατασκευαστικό σκέλος αποτιμάται σε περίπου 1,75 δισ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμα, η UBS χαρακτηρίζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως μια ιδιαίτερη επενδυτική περίπτωση στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών. Εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή μπορούν να διπλασιαστούν έως το 2030 σε σχέση με το 2025, στηριζόμενα στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων μεγάλης διάρκειας και στην ισχυρή θέση του ομίλου στις ελληνικές υποδομές.

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