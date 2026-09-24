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Η μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στην UBS Group και την ελβετική κυβέρνηση για τους νέους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας μπαίνει σε νέα φάση, με την υπουργό Οικονομικών της χώρας Κάριν Κέλερ-Σούτερ να αποκτά προβάδισμα στη μάχη με τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο της Ελβετίας.

Η Άνω Βουλή του ελβετικού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο των Καντονιών (Council of States), ενέκρινε την Τετάρτη ένα σχέδιο που βρίσκεται κοντά στη θέση που υποστηρίζει η Κέλερ-Σούτερ εδώ και δύο χρόνια: την υποχρέωση της UBS να διατηρεί σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ιδίων κεφαλαίων για τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό.

Η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό ενδιάμεσο αποτέλεσμα στη σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και της τράπεζας, αν και η τελική απόφαση αναμένεται να καθυστερήσει, καθώς το νομοσχέδιο θα περάσει πλέον στην Κάτω Βουλή, όπου υπάρχει περιθώριο αλλαγών ή χαλάρωσης των μέτρων.

Η συμβιβαστική λύση του 90% κερδίζει έδαφος

Η επιτυχία της Κέλερ-Σούτερ ήρθε έπειτα από έναν συνδυασμό έντονης κοινοβουλευτικής πίεσης, στρατηγικών κινήσεων και μιας αναβολής της ψηφοφορίας που της έδωσε επιπλέον χρόνο να ανασυντάξει τις δυνάμεις της.

Αν και η υπουργός προέρχεται από το φιλελεύθερο, φιλοεπιχειρηματικό κόμμα FDP, οι βασικοί υποστηρικτές της στο ζήτημα της UBS προέρχονται κυρίως από κόμματα της κεντροαριστεράς.

Το κρίσιμο σημείο της συζήτησης ήταν η πρόταση για κάλυψη του 90% των ξένων θυγατρικών της UBS με κεφάλαια υψηλής ποιότητας CET1 (Common Equity Tier 1).

Η Άνω Βουλή απέρριψε τελικά την πιο αυστηρή κυβερνητική πρόταση για κάλυψη 100%, αλλά τάχθηκε υπέρ της λύσης του 90%, απορρίπτοντας την εναλλακτική που υποστήριζε η UBS και βασιζόταν περισσότερο στη χρήση υβριδικών κεφαλαίων AT1 (Additional Tier 1).

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με 29 ψήφους υπέρ της λύσης CET1 έναντι 16 υπέρ του σχεδίου που προτιμούσε η UBS.

UBS: «Θα χρειαστούν επιπλέον 16 δισ. δολάρια κεφάλαια»

Η UBS αντέδρασε έντονα στην απόφαση, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι κανόνες θα την υποχρεώσουν να αυξήσει τα κεφάλαια CET1 κατά περίπου 16 δισ. δολάρια.

Η τράπεζα υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση θα περιορίσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι άλλων μεγάλων διεθνών τραπεζών και δεσμεύτηκε να συνεχίσει την προσπάθεια ανατροπής ή τροποποίησης των προτεινόμενων μέτρων.

Οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά, με τη μετοχή της UBS να υποχωρεί κατά 1,7% την Τετάρτη, ενώ η απόδοσή της φέτος έχει κινηθεί χαμηλότερα σε σχέση με άλλες μεγάλες τράπεζες.

Η «μάχη» για τις θυγατρικές στο εξωτερικό

Η διαμάχη επικεντρώνεται στο ερώτημα πόσα κεφάλαια πρέπει να διατηρεί η UBS έναντι των διεθνών θυγατρικών της, ένα ιδιαίτερα τεχνικό ζήτημα που δυσκόλεψε αρκετούς βουλευτές κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Η Κάριν Κέλερ-Σούτερ επιχείρησε να απλοποιήσει το θέμα, παρουσιάζοντάς το ως ζήτημα προστασίας των δημόσιων οικονομικών.

Μιλώντας πριν από την ψηφοφορία στην επιβλητική νεοαναγεννησιακή αίθουσα του Συμβουλίου των Καντονιών στη Βέρνη, η 62χρονη υπουργός έθεσε το βασικό ερώτημα:

«Ποιος πρέπει να αναλαμβάνει τους κινδύνους που παίρνει μια μεγάλη τράπεζα στο εξωτερικό; Οι ιδιοκτήτες της τράπεζας, δηλαδή οι μέτοχοι; Ή και οι φορολογούμενοι στην Ελβετία;»

Στην περίπου 45 λεπτών ομιλία της, η Κέλερ-Σούτερ επέδειξε βαθιά γνώση των τεχνικών λεπτομερειών, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι ακόμη και μετά την εφαρμογή των νέων κανόνων ο δείκτης CET1 της UBS θα παραμένει χαμηλότερος από εκείνον της Morgan Stanley.

Παράλληλα, απάντησε στα επιχειρήματα ότι η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης για την ελβετική οικονομία.

Η UBS είχε αρχικά το πλεονέκτημα

Μέχρι πρόσφατα, η UBS φαινόταν να βρίσκεται σε καλύτερη θέση στη διαπραγμάτευση.

Στις 31 Αυγούστου, μια σημαντική κοινοβουλευτική επιτροπή είχε στηρίξει μια λύση που θα ήταν πολύ φθηνότερη για την τράπεζα, καθώς προέβλεπε μεγαλύτερη χρήση μετατρέψιμων ομολόγων AT1.

Η UBS είχε επενδύσει σημαντική προσπάθεια στην προώθηση αυτής της πρότασης, υποστηρίζοντας ότι το κυβερνητικό σχέδιο θα έπληττε τη θέση της Ελβετίας ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου.

Ωστόσο, η Κέλερ-Σούτερ βρήκε ένα «παράθυρο» όταν η συζήτηση στην Άνω Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα ξεπέρασε τον διαθέσιμο χρόνο, καθώς περισσότεροι βουλευτές από το αναμενόμενο ζήτησαν να τοποθετηθούν.

Η αναβολή της ψηφοφορίας τής έδωσε επιπλέον ημέρες για να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της.

Το μάθημα της Credit Suisse και η «κρατική εγγύηση»

Η υπουργός Οικονομικών επικαλέστηκε τις δύο μεγάλες τραπεζικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ελβετία, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης της UBS το 2008, αλλά και της κατάρρευσης της Credit Suisse.

Υποστήριξε ότι η αδυναμία της Credit Suisse να πουλήσει διεθνείς δραστηριότητες ώστε να απελευθερώσει κεφάλαια αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που περιόρισαν τις επιλογές της πριν από την κατάρρευσή της.

Αν και αναγνώρισε ότι οι νέοι κανόνες θα έχουν κόστος για την UBS, τόνισε ότι το υφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να συνεχιστεί.

«Η τράπεζα επωφελείται από μια de facto κρατική εγγύηση, δηλαδή από μια επιδότηση των φορολογουμένων. Αν μειώσεις αυτή την επιδότηση, φυσικά υπάρχει κόστος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πολιτική μάχη της Κέλερ-Σούτερ

Η αντιπαράθεση UBS – κυβέρνησης έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες για την ελβετική οικονομική πολιτική.

Η Κέλερ-Σούτερ είχε δεχθεί πιέσεις από επιχειρηματικούς κύκλους, λόμπι και πολιτικούς της κεντροδεξιάς να υιοθετήσει μια πιο ήπια προσέγγιση απέναντι στη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

Παράλληλα, η υπουργός αναζητούσε μια πολιτική επιτυχία μετά την κριτική που δέχθηκε για τον χειρισμό τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είχε συνδεθεί με την επιβολή υψηλότερων δασμών στην Ελβετία.

Σε συνέντευξή της στο Bloomberg το 2024, η Κέλερ-Σούτερ είχε αναφερθεί στη γνωστή φράση της πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ ότι «η κυρία δεν αλλάζει πορεία», εξηγώντας ότι το μήνυμα αφορούσε την προσήλωση στις πεποιθήσεις και στις αποφάσεις της.

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