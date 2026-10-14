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Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έδινε μάχη για να διασώσει τη θέση της. Καθώς οι αποκαλύψεις εις βάρος της διαδέχονταν η μία την άλλη, η πρέσβειρα του Προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Προέδρου, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τα οποία άφηναν να εννοηθεί ότι αξιοποιούσε τη διπλωματική της ιδιότητα για προσωπικό όφελος, αναφέρει το αμερικανικό μέσο.

Η Γκίλφοϊλ ανησυχούσε για το μέλλον της στη θέση ήδη από τα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, όταν η εφημερίδα αποκάλυψε ότι προωθούσε τα συμφέροντα ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας, συνεργαζόμενη στενά με τον επικεφαλής λομπίστα της.

Η πρέσβειρα άρχισε να επικοινωνεί τηλεφωνικά με κυβερνητικούς αξιωματούχους και επιφανείς υποστηρικτές του Τραμπ, συχνά τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, ζητώντας τη στήριξή τους, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Όταν η Wall Street Journal δημοσίευσε δεύτερη έρευνα, αποκαλύπτοντας γραπτά μηνύματα που έδειχναν ότι είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ ενόψει της ακρόασης για την επικύρωση του διορισμού της πέρυσι, η Γκίλφοϊλ επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της, σύμφωνα με τις πηγές. Οι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal είχαν επαληθεύσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων του δωρητή.

Μετά τη δημοσίευση τρίτου ρεπορτάζ της εφημερίδας, το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ είχε δεχθεί μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και φιλοξενία σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης από τον εφοπλιστή Νικόλαο Τσάκο, η ατμόσφαιρα στην πρεσβεία με τη λευκή μαρμάρινη πρόσοψη έγινε ολοένα πιο τεταμένη.

Η Γκίλφοϊλ επιδίωκε να εντοπίσει όσους διέρρεαν τις πληροφορίες που την είχαν μετατρέψει σε αντικείμενο χλευασμού στις βραδινές σατιρικές τηλεοπτικές εκπομπές, στρέφοντας τις υποψίες της προς το προσωπικό της πρεσβείας και την ομάδα ασφαλείας της, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Επισκέπτες της Jefferson House, της πρεσβευτικής κατοικίας στην Αθήνα την οποία η Γκίλφοϊλ είχε διακοσμήσει με μεγάλες προσωπογραφίες της, παρατήρησαν ότι κοιτούσε πάνω από τους ώμους τους προς την τηλεόραση, η οποία έπαιζε χωρίς ήχο ειδησεογραφικές αναφορές για τα ολοένα αυξανόμενα πολιτικά προβλήματά της.

Κάποια στιγμή, η Γκίλφοϊλ τηλεφώνησε στον Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της συντηρητικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ζητώντας τη βοήθειά του ώστε να ασκήσει πιέσεις σε κυβερνητικούς αξιωματούχους υπέρ της, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η προσπάθεια να διατηρήσει την εικόνα της κανονικότητας

Η Γκίλφοϊλ προσπάθησε να δώσει την εντύπωση ότι όλα εξελίσσονταν φυσιολογικά. Τη Δευτέρα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία στην οποία πόζαρε με τον Ισπανό πρέσβη στην Ελλάδα, με αφορμή την εθνική εορτή της χώρας του, γράφοντας: «Feliz Fiesta Nacional!».

Στο Instagram ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Λάρα Τραμπ, νύφη του Προέδρου.

Ακόμη και νωρίς την Τρίτη, διαβεβαίωνε συνεργάτες της ότι θα επιβίωνε από το σκάνδαλο, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση. Όμως, ο Πρόεδρος Τραμπ έχανε την υπομονή του.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, το πρωί της Τρίτης, για την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζαχαρία, ο Πρόεδρος της έδωσε εντολή να ανακοινώσει δημοσίως ότι ζητούσε από τη Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ο Τραμπ δεν μίλησε απευθείας με τη Γκίλφοϊλ πριν λάβει την απόφαση, ανέφερε μία από τις πηγές. «Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί», δήλωσε η Ζαχαρία στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Υπήρξε ένα εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».

Ο Τραμπ είχε ενοχληθεί από το πόσο απροκάλυπτες εμφανίζονταν οι καταγγελίες, σύμφωνα με ανθρώπους που είχαν συνομιλήσει μαζί του, και τον προβλημάτιζε το ενδεχόμενο η Γκίλφοϊλ να αποκόμιζε οικονομικά οφέλη από την προεδρία του.

Οι ανώτεροι συνεργάτες του Προέδρου εμφανίζονταν ολοένα πιο δυσαρεστημένοι από τα αρνητικά πρωτοσέλιδα, καθώς ανησυχούσαν ότι θα ενίσχυαν την εντύπωση εκμετάλλευσης δημόσιων αξιωμάτων για ιδιωτικό όφελος, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η ασυνήθιστη απόφαση του Προέδρου να εξαναγκάσει σε αποχώρηση μια εν ενεργεία πρέσβειρα επισφράγισε μια εβδομάδα κατά την οποία μία από τις πιο προβεβλημένες διπλωματικές εκπροσώπους των ΗΠΑ μετατράπηκε απροσδόκητα σε ανεπιθύμητη πηγή αντιπερισπασμού.

Το κύμα αρνητικών δημοσιευμάτων ανέτρεψε τον προσεκτικά σχεδιασμένο προγραμματισμό του υπουργού Εξωτερικών και προκάλεσε πονοκέφαλο στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, οι οποίοι προσπαθούσαν εσπευσμένα να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις δραστηριότητές της σε μια περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουάσιγκτον.

Από τη Fox News στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα

Η πολιτική κατάρρευση της Γκίλφοϊλ ήρθε έπειτα από μια ασυνήθιστη διαδρομή προς τη θέση της πρέσβειρας. Πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, η Γκίλφοϊλ είχε εργαστεί ως βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο, προτού γίνει παρουσιάστρια στο Fox News και στη συνέχεια συνάψει σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, περίπου στα μέσα της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πριν από την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο στο τέλος της πρώτης θητείας του. Όταν η σχέση τους διαλύθηκε, ο Τραμπ επέλεξε τη Γκίλφοϊλ ως εκπρόσωπό του στην Αθήνα.

Με δύο εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και μόνιμο συνοδοιπόρο στα ταξίδια της τον στιλίστα Φάνσι Τζέιμς, η Γκίλφοϊλ έγινε χαρακτηριστικό σύμβολο της νέας μορφής αμερικανικής διπλωματίας επί Τραμπ, η οποία συνδυάζει τη διασημότητα, τις επιχειρήσεις και τη γεωπολιτική.

Παράλληλα, ανέλαβε κεντρικό ρόλο σε μια προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που απασχολεί τους Προέδρους των ΗΠΑ ήδη από την εποχή του Μπαράκ Ομπάμα: να πειστούν οι ευρωπαϊκές χώρες που παραδοσιακά αγόραζαν φυσικό αέριο από τη Ρωσία να πληρώνουν υψηλότερο τίμημα για αμερικανικό αέριο.

Η Γκίλφοϊλ ταξίδεψε σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, προσπαθώντας να πείσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αγοράσουν αμερικανικό φυσικό αέριο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω της ελληνικής εταιρείας της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος και ο βασικός λομπίστας τη μετέφεραν συχνά με ιδιωτικά αεροσκάφη και συμμετείχαν μαζί της σε συναντήσεις.

Η απομάκρυνσή της δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον της διπλωματικής εκστρατείας που αποσκοπεί στη διοχέτευση αμερικανικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών οι οποίοι στο παρελθόν μετέφεραν ρωσική ενέργεια.

Ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται πρόθυμος να αποστασιοποιηθεί από μια πρέσβειρα που κάποτε διαφήμιζε την πρόσβασή της στο Οβάλ Γραφείο, αλλά πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με αιτήματα για έρευνες από Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, οι οποίοι ενδέχεται να αναλάβουν την εξουσία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Τον Μάρτιο, ο Πρόεδρος είχε τιμήσει τη Γκίλφοϊλ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, χαρακτηρίζοντάς την «φίλη μου εδώ και πολύ καιρό» και «πηγή έμπνευσης».

Την Τρίτη, ωστόσο, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Όχι, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Νομίζω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό». Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και οι αποκαλύψεις που αιφνιδίασαν την Ουάσιγκτον

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι ανώτεροι συνεργάτες του βρίσκονταν περίπου στα μισά της διαδρομής προς την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, όταν πληροφορήθηκαν ότι η Wall Street Journal ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει καταβολή 100.000 δολαρίων στον λογαριασμό της στην American Express από τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή του Τραμπ και πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο.

Η Γκίλφοϊλ περίμενε τον Ρούμπιο στον διάδρομο προσγείωσης.

Η ομάδα του υπουργού προετοίμαζε μια σημαντική ομιλία για τον δυτικό πολιτισμό, την οποία επρόκειτο να εκφωνήσει την επόμενη ημέρα στην Ακρόπολη, την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Ήταν μια προσεκτικά οργανωμένη εκδήλωση, την οποία οι συνεργάτες του φοβούνταν ότι θα μπορούσε να επισκιάσει η αντιπαράθεση, σύμφωνα με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι αποκαλύψεις τούς αιφνιδίασαν και τους προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια. Επικοινωνούσαν με αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, προσπαθώντας να αξιολογήσουν τις πιθανές συνέπειες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ρούμπιο είχε υπερασπιστεί τη Γκίλφοϊλ, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά αποτελεσματική υπέρμαχο» της ατζέντας του Τραμπ και τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «εκτιμούσε ιδιαίτερα» την προσφορά της.

Κατά την άφιξή του στην Αθήνα, η Γκίλφοϊλ χαιρέτησε το αεροσκάφος μπροστά στις κάμερες και στη συνέχεια τον υποδέχθηκε με αγκαλιές και φιλιά.

Η θερμή υποδοχή τράβηξε την προσοχή του ελληνικού Τύπου. «Οι πρώτες εικόνες από την άφιξη Ρούμπιο στην Αθήνα: Η θερμή υποδοχή και η αγκαλιά με τη Γκίλφοϊλ», ανέφερε ένας τίτλος.

Η Γκίλφοϊλ φάνηκε πρόθυμη να διαλύσει κάθε υπόνοια ρήξης με τον Ρούμπιο, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την αγκαλιά τους και άλλες κοινές στιγμές τους.

Συνεργάτες του Τραμπ είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της ακόμη και όσο ο Ρούμπιο βρισκόταν στην Ελλάδα, σύμφωνα με ορισμένες πηγές. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών δεν επιθυμούσε οποιαδήποτε κίνηση εναντίον της Γκίλφοϊλ να επισκιάσει την επίσκεψή του.

Πριν ο Πρόεδρος αποφασίσει να της ζητήσει να παραιτηθεί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να καλέσουν τη Γκίλφοϊλ πίσω από την Αθήνα για μια συζήτηση με τον Ρούμπιο και άλλους αξιωματούχους, με στόχο να την οδηγήσουν σταδιακά στην αποχώρηση από τη θέση της.

Οι πολιτικές αντιδράσεις στην Ελλάδα και ο απλήρωτος λογαριασμός

Η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε γρήγορα και στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Επί ημέρες, ελληνικές εφημερίδες και ταμπλόιντ δημοσίευαν στα πρωτοσέλιδά τους μεγάλες φωτογραφίες της Γκίλφοϊλ και εκτενή ρεπορτάζ για το σκάνδαλο. Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη χώρα απαίτησε απαντήσεις, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσον η Γκίλφοϊλ είχε χρησιμοποιήσει τη θέση της προκειμένου να προωθήσει ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα και ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας.

Ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης διερωτήθηκαν επίσης κατά πόσον οι Έλληνες αξιωματούχοι είχαν πράξει αρκετά ώστε να αμφισβητήσουν τη συμπεριφορά της. Πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Γκίλφοϊλ προσπάθησε να περιορίσει τις επιπτώσεις της αρνητικής δημοσιότητας.

Στις αρχές του μήνα, ρώτησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εάν θα μπορούσε να επιτύχει την απομάκρυνση από το διαδίκτυο ενός άρθρου της βρετανικής Daily Mail, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.

Το δημοσίευμα άφηνε να εννοηθεί ότι δεν είχε εξοφλήσει λογαριασμό 1.586 ευρώ για δύο κιβώτια σαμπάνιας και ένα δείπνο.

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη ρώτησαν εάν μπορούσε να προσκομίσει απόδειξη που να επιβεβαιώνει ότι είχε πληρώσει τον λογαριασμό, αλλά εκείνη δεν προσκόμισε κάποιο παραστατικό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ενεργειακές συμφωνίες με την Aktor και τα ερωτήματα για τη συνέχειά τους

Μέσα σε λίγους μήνες, η Γκίλφοϊλ συνέβαλε στο να εξασφαλιστούν από περίπου έξι χώρες, από την Αλβανία έως τη Ρουμανία και την Ουκρανία, μνημόνια συνεργασίας ή άλλες δηλώσεις που αποτύπωναν την πρόθεσή τους να αγοράσουν αμερικανικό φυσικό αέριο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διακίνηση αερίου μέσω της ελληνικής εταιρείας Aktor και της κοινοπραξίας της με ελληνική ενεργειακή επιχείρηση που υποστηρίζεται από το Δημόσιο.

Ωστόσο, το υπουργείο Ενέργειας της Αλβανίας δηλώνει πλέον ότι δεν έχει πειστεί πλήρως για την οικονομική βιωσιμότητα της σχετικής συμφωνίας και αναμένει την ολοκλήρωση μιας αναλυτικής μελέτης σκοπιμότητας.

Η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, Naftogaz Group, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι έχει διακόψει τις διαπραγματεύσεις της.

Από την πλευρά της, η ρουμανική κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Transgaz ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεργασίας της έχει λήξει.

Οι δικηγόροι της Aktor δήλωσαν ότι η 20ετής συμφωνία για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Αλβανία είναι «δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη» και υπόκειται σε διεθνή διαιτησία.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για συμβάσεις άμεσης παράδοσης φυσικού αερίου (spot contracts) και ότι αναμένει να συνεχιστούν οι συνομιλίες με τη Ρουμανία.

Η παραίτηση και η τελευταία προσθήκη στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, με την οποία ανακοίνωσε την παραίτησή της, η Γκίλφοϊλ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τη στήριξή της προς τον Τραμπ, δηλώνοντας ότι η θητεία της στην Αθήνα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, ενώ απέρριψε ως ψευδείς τις καταγγελίες εις βάρος της.

Η ανάρτηση τροποποιήθηκε λίγο αργότερα, προκειμένου να προστεθεί μια φράση που αρχικά απουσίαζε: «Τη βαθύτερη, εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου προς τον λαό της Ελλάδας για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και το γεγονός ότι με υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες».

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