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Η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει «μαζική επίθεση» εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του.

«Υπάρχουν νεότερες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια μαζική επίθεση», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες και η Πολεμική Αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στον βαθμό που επιτρέπουν τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε», σημείωσε.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατιωτική βοήθεια των συμμάχων της, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικά στις ρωσικές επιθέσεις. «Πολλά εξαρτώνται από τους εταίρους μας, από κάθε ηγέτη και κάθε χώρα στον κόσμο που διαθέτει τις αμυντικές δυνατότητες που χρειαζόμαστε και μπορεί να μας τις παρέχει», δήλωσε.

«Είναι καθοριστικής σημασίας να υπάρξει η πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

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