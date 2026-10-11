Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

H Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι τα οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης της πολεμικής διαμάχης, θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγυήσεις.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram είπε ότι θα συνεχίσει σήμερα τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ γίνονται ημερήσιες συζητήσεις για επιπρόσθετα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία ν’ αντικαταστήσει τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι «πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει» να πλήττει ρωσικά πετρελαϊκά διυλιστήρια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων στην πόλη Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας αυξήθηκε στους 23 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων παιδιών, μετά από σφοδρή ρωσική αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.

Το deal Πούτιν – Τραμπ για το diesel που έφερε αντιδράσεις σε Ουκρανία και ΕΕ

Καθώς πλησιάζουν οι «ενδιάμεσες εκλογές» για το Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ λόγω της σημαντικής ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Οι ανακοινώσεις περί συμφωνίας με τη Ρωσία προκαλούν αναστάτωση, καθώς μόλις πριν λίγες εβδομάδες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υπογράψει νόμο που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρέχοντάς του διευρυμένες εξουσίες για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Εκτός από τις στοχευμένες κυρώσεις εναντίον φυσικών προσώπων, ο συγκεκριμένος νόμος θα περιόριζε και τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με τις οποίες η Μόσχα χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όμως η νέα πρωτοβουλία Τραμπ κινείται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Μετά το τηλεφώνημα με τον Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα του «Truth Social» ότι συμφώνησε να διατεθούν «αμέσως» στην αμερικανική, αλλά και τη διεθνή αγορά πάνω από 300.000 τόνοι ντίζελ. Εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα πάντα με τον Τραμπ, αποδεσμεύονται άλλοι 500.000 τόνοι και «αμέσως μετά» άλλο ένα εκατομμύριο.

Επιπλέον η Ρωσία προτίθεται να παραδώσει σύντομα τρία εκατομμύρια τόνους ντίζελ «ανάλογα με την κατάσταση των διυλιστηρίων της», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, είπε ότι η συμφωνία για το πετρέλαιο είναι «μεγάλη υπόθεση» για την οποία θέλει να «ευχαριστήσει» τον Πούτιν.

Καθώς οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ειδική προσωρινή άδεια, με βάση την οποία επιτρέπονται η πώληση, μεταφορά, εκφόρτωση και εισαγωγή ρωσικού ντίζελ μέχρι τις 7 Απριλίου 2027.

Δεν αλλάζουμε στάση απέναντι στη Ρωσία, λένε Κομισιόν, Γερμανία, Βρετανία

Από τα επίσημα ευρωπαϊκά χείλη, διαμηνύεται πως η ΕΕ δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον δρόμο του Τραμπ στην επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία. Η Κομισιόν ξεκαθάρισε ότι η πολιτική πλήρους απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα παραμένει αμετάβλητη, υπενθυμίζοντας το βαρύ «κρυφό κόστος» που πλήρωσε η ήπειρος από την ιστορική της εξάρτηση από τη Μόσχα.

Στέλεχος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι κάθε ενεργειακή συναλλαγή με τη Ρωσία τροφοδοτεί άμεσα την πολεμική της μηχανή κατά της Ουκρανίας, ενώ η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μέσω ανάρτησή της στο -Χ-εξαπέλυσε οξεία επίθεση κατά της αμερικανικής πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας ότι η άρση των περιορισμών προσφέρει στο Κρεμλίνο τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να συνεχίσει τη στρατιωτική του επίθεση.

Η Κάλας συνέδεσε άμεσα τα αυξημένα έσοδα της Μόσχας με την κλιμάκωση των ρωσικών χτυπημάτων, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες Ουκρανούς πολίτες μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, αλλά και με την έξαρση των υβριδικών επιθέσεων απέναντι σε κράτη-μέλη της ΕΕ και συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Αντίστοιχη ήταν και η απάντηση του Βερολίνου. Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφαν Κορνέλιους, σημείωσε ότι η αμερικανική πρωτοβουλία δεν μεταβάλλει στο ελάχιστο τη στρατηγική του Βερολίνου, το οποίο όχι μόνο θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρά τις υφιστάμενες κυρώσεις, αλλά εργάζεται ήδη με τους Ευρωπαίους εταίρους για την επιβολή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων, διατηρώντας παράλληλα την αμέριστη στήριξή του προς το Κίεβο.

Από πλευράς του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δεσμεύτηκε απέναντι στην Ουκρανία για αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να περιοριστεί περαιτέρω η δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί και να συνεχίζει τον πόλεμο. Όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπέρναμ διατύπωσε τη δέσμευση αυτή κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία και συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν σύντομα συνάντηση διά ζώσης. Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός ζήτησε εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, τονίζοντας ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών υποδομών, καθώς και κατά της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ωστόσο, υπάρχουν και οι φωνές, που κινούνται στην αντίπερα όχθη. Όπως μεταδίδει η FAZ, το γερμανικό κόμμα Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) ζητά την επανέναρξη των ενεργειακών προμηθειών από τη Ρωσία προς τη Γερμανία, ακολουθώντας το παράδειγμα της συμφωνίας για το ντίζελ που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

«Και η Γερμανία χρειάζεται μια συμφωνία για το ντίζελ με τη Ρωσία», δήλωσε στο Reuters η Κλάουντια Βίτιχ, αναπληρώτρια επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του BSW στο κρατιδιακό κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλτ. Η ίδια χαρακτήρισε «σκάνδαλο» τις τιμές των καυσίμων στα γερμανικά πρατήρια, υποστηρίζοντας ότι «η πολιτική των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που βλάπτει πρωτίστως εμάς, έχει αποτύχει σε όλα τα επίπεδα».

Σύμφωνα με τη Βίτιχ, η Γερμανία δεν χρειάζεται μόνο μια συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ, αλλά και την πλήρη επαναφορά των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων για τη διάσωση της γερμανικής βιομηχανίας. Το κοινοβούλιο του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, στο Μαγδεμβούργο, αναμένεται να ψηφίσει την Τετάρτη επί σχετικής πρωτοβουλίας που έχουν καταθέσει από κοινού η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και το BSW.

Τα δύο κόμματα, τα οποία θεωρούνται φιλικά διακείμενα προς τη Ρωσία, διαθέτουν πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο μετά τις κρατιδιακές εκλογές. Ωστόσο, τα γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια δεν έχουν αρμοδιότητα στη χάραξη της εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής, η οποία ανήκει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Στηρίζει Σιμπίχα στον Ζελένσκι

Στον απόηχο των δηλώσεων του Τραμπ για τον Ζελένσκι, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, έγραψε το βράδυ στην πλατφόρμα X ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απολαμβάνει τη στήριξη του ουκρανικού λαού, ο οποίος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ο ίδιος για την ηγεσία του. «Οι δηλώσεις από το εξωτερικό απλώς επιβεβαιώνουν ότι επιτελεί σωστά το έργο του. Αξίζει τη στήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πέρα από το αίτημα περί αντικατάστασης του Ζελένσκι, ο Τραμπ τον κατηγόρησε επίσης ότι είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά επέλεξε να μην το πράξει. Ο Τραμπ πρόσθεσε αργότερα: «Πιστεύω ότι θα πρέπει να προκηρύξει εκλογές».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, οι σύμβουλοι του Ζελένσκι εμφανίζονται σοκαρισμένοι από τις ειδήσεις που φτάνουν από την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ, μετά τη συμφωνία για το ντίζελ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητά πλέον την αντικατάσταση του Ουκρανού προέδρου.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Πάουλ Ροντσχάιμερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, στενός σύμβουλος του Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική πλευρά γνώριζε πως η χώρα θα βρισκόταν ξανά στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής αντιπαράθεσης κατά την προεκλογική περίοδο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

Ωστόσο, δεν περίμεναν μια τόσο έντονη παρέμβαση από τον Τραμπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η μεγαλύτερη ανησυχία στο περιβάλλον του Ζελένσκι είναι το ενδεχόμενο ο Τραμπ να προχωρήσει πράγματι στη διακοπή της συνεργασίας των αμερικανικών και ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας.

Διαβάστε ακόμη

Aπό τη Βίσση έως τον Κλασικό Μαραθώνιο: Η Αθήνα ποντάρει στον live τουρισμό

Οι «κομάντος» της εποπτείας μπαίνουν στις τράπεζες – Στο μικροσκόπιο τα δάνεια υψηλού κινδύνου

Στα 1.000 ευρώ η μέση σύνταξη από τον Δεκέμβριο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ