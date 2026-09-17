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Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας της ΔΥΠΑ αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα στήριξης για τις εργαζόμενες μητέρες, καθώς προσφέρει οικονομική ενίσχυση για διάστημα έως και εννέα μηνών μετά τη γέννηση του παιδιού.

Το ποσό της παροχής, ωστόσο, δεν είναι ίδιο για όλες τις δικαιούχους. Ο υπολογισμός εξαρτάται από το εργασιακό καθεστώς που είχε η μητέρα πριν από την έναρξη της άδειας, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην πλήρη και τη μερική απασχόληση.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό της ενίσχυσης

Για τις εργαζόμενες με πλήρη απασχόληση, η μηνιαία παροχή αντιστοιχεί στο ύψος του εκάστοτε κατώτατου μισθού. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεταβολή στον κατώτατο μισθό οδηγεί αυτόματα σε αντίστοιχη αλλαγή και στο ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ.

Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται η εργασία 40 ωρών εβδομαδιαίως, αλλά και περιπτώσεις μικρότερου ωραρίου που αναγνωρίζονται από τη νομοθεσία ως πλήρης εργασία.

Αντίθετα, για εργαζόμενες που βρίσκονταν σε συγκεκριμένα καθεστώτα μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, η παροχή περιορίζεται στο 50% του κατώτατου μισθού.

Η διαφορά αυτή καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό το καθεστώς εργασίας που ίσχυε πριν από την έναρξη της άδειας, καθώς επηρεάζει άμεσα το συνολικό ποσό που θα λάβει η μητέρα.

Οι πρόσθετες καταβολές πέρα από τους εννέα μήνες

Η οικονομική ενίσχυση δεν περιορίζεται μόνο στις εννέα μηνιαίες πληρωμές.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας προβλέπονται και οι αναλογίες που αντιστοιχούν στα Δώρα Εορτών καθώς και στο επίδομα αδείας.

Τα ποσά αυτά υπολογίζονται με βάση το ύψος της μηνιαίας παροχής που λαμβάνει η δικαιούχος. Επομένως, για τον υπολογισμό του συνολικού οφέλους δεν αρκεί ο πολλαπλασιασμός της μηνιαίας ενίσχυσης επί εννέα, αλλά απαιτείται να συνυπολογιστούν και οι πρόσθετες καταβολές.

Πότε η παροχή μειώνεται στο μισό

Η ΔΥΠΑ εξετάζει το ιστορικό απασχόλησης της εργαζόμενης πριν από την έναρξη της άδειας κυοφορίας, προκειμένου να καθορίσει το ύψος της παροχής.

Στις περιπτώσεις όπου η μητέρα εργαζόταν με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, το ποσό μπορεί να περιοριστεί στο μισό του κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα, η μείωση αφορά περιπτώσεις όπου η απασχόληση κατά το προηγούμενο διάστημα αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο έως τέσσερις ώρες ημερησίως ή έως 13 ημέρες τον μήνα, όταν το πλήρες ωράριο αντιστοιχεί σε 40 ώρες εβδομαδιαίως.

Η μερική απασχόληση, πάντως, δεν στερεί από τη μητέρα το δικαίωμα στο 9μηνο. Επηρεάζει όμως το ύψος της μηνιαίας καταβολής.

Ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα της άδειας

Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δεν αποτελεί μόνο οικονομική ενίσχυση. Συνοδεύεται και από ασφαλιστική προστασία, καθώς ο χρόνος κατά τον οποίο η μητέρα λαμβάνει την παροχή αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης.

Με αυτόν τον τρόπο, το 9μηνο λειτουργεί ως ένα συνολικό πλαίσιο στήριξης, επιτρέποντας στην εργαζόμενη να παραμείνει προστατευμένη κατά την πρώτη περίοδο φροντίδας και ανατροφής του παιδιού.

Ποιες μητέρες μπορούν να ενταχθούν

Η ειδική παροχή αφορά ένα ευρύ φάσμα εργαζόμενων μητέρων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται φυσικές, θετές και τεκμαιρόμενες μητέρες, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Μπορούν να ενταχθούν εργαζόμενες με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και μητέρες που απασχολούνται με πλήρες ή μερικό ωράριο.

Η βασική προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των κριτηρίων που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο και η σωστή αξιολόγηση του εργασιακού καθεστώτος πριν από την άδεια.

Για κάθε εργαζόμενη μητέρα, επομένως, δεν έχει σημασία μόνο η κατοχύρωση του δικαιώματος στο 9μηνο, αλλά και η γνώση του ποσού που αντιστοιχεί στη δική της περίπτωση. Η διαφορά ανάμεσα στην πλήρη και τη μερική απασχόληση μπορεί να μεταβάλει σημαντικά το τελικό ύψος της ενίσχυσης.

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