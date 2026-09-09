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Περισσότερες εργαζόμενες μητέρες αποκτούν πλέον πρόσβαση στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας διάρκειας εννέα μηνών, μετά τη διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων με τη νέα υπουργική απόφαση.

Η ειδική παροχή καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ και υπολογίζεται με βάση τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, ενώ για ολόκληρο το διάστημα κατά το οποίο η εργαζόμενη βρίσκεται σε άδεια εξακολουθεί να παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη.

Οι νέες προβλέψεις επεκτείνουν το δικαίωμα σε διαφορετικές μορφές οικογένειας και απασχόλησης, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, θετές μητέρες, τεκμαιρόμενες μητέρες σε περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, καθώς και εργαζόμενες με μερική ή εποχική απασχόληση.

Θετές και τεκμαιρόμενες μητέρες στους δικαιούχους

Το εννεάμηνο δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις φυσικές μητέρες. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι θετές μητέρες, με δυνατότητα χορήγησης της ειδικής άδειας σε περίπτωση υιοθεσίας παιδιού έως την ηλικία των 8 ετών.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει για τις τεκμαιρόμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, διευρύνοντας σημαντικά την περίμετρο εφαρμογής της παροχής.

Με τις αλλαγές αυτές, η προστασία της μητρότητας προσαρμόζεται σε περισσότερες οικογενειακές συνθήκες, με βασικό σημείο αναφοράς τη φροντίδα και τις ανάγκες του παιδιού.

Πώς λειτουργεί η 9μηνη άδεια

Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας διαρκεί εννέα μήνες, με τη σχετική οικονομική παροχή να καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ βάσει του ισχύοντος κατώτατου μισθού.

Παράλληλα, η ασφαλιστική κάλυψη της εργαζόμενης διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια του εννεαμήνου.

Η συγκεκριμένη άδεια έχει ως βασικό σκοπό την προστασία της οικογένειας και τη φροντίδα του παιδιού και δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως χρονική επέκταση της περιόδου ανάρρωσης μετά τον τοκετό.

Υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μέρος του δικαιώματος μπορεί να μεταβιβαστεί στον πατέρα, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην οικογένεια ως προς τον τρόπο αξιοποίησης της άδειας.

Το εννεάμηνο μπορεί να ακολουθήσει την άδεια μητρότητας, ενώ υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού του και με την κανονική άδεια, ανάλογα με την επιλογή της εργαζόμενης και όσα προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.

Η άδεια μητρότητας έχει συνολική διάρκεια 17 εβδομάδων και μετά την ολοκλήρωσή της μπορεί να ακολουθήσει η κανονική άδεια και στη συνέχεια η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας.

Τι αλλάζει για μερική και εποχική εργασία

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διεύρυνση της προστασίας για τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, οι οποίες μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν την ειδική άδεια, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Έτσι, η ύπαρξη μερικής απασχόλησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως απώλεια του δικαιώματος στην ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας.

Στο διευρυμένο πλαίσιο περιλαμβάνονται επίσης οι εποχικά εργαζόμενες μητέρες, αυξάνοντας τον αριθμό των γυναικών που μπορούν να κάνουν χρήση του εννεαμήνου.

Συνολικά, οι νέες ρυθμίσεις διευρύνουν σημαντικά την περίμετρο των δικαιούχων, ώστε η 9μηνη ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας να καλύπτει περισσότερες εργασιακές και οικογενειακές περιπτώσεις, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική παροχή και την ασφαλιστική προστασία.

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