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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για περίπου 370.000 συνταξιούχους που εξακολουθούν να διεκδικούν επιστροφές χρημάτων για τις περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις τους κατά το επίμαχο διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016.

Τα ποσά των αναδρομικών δεν είναι ίδια για όλους τους δικαιούχους, καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος της σύνταξης, το ύψος των περικοπών και τα προσωπικά ασφαλιστικά δεδομένα κάθε περίπτωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να επιστραφεί ενδέχεται να φτάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 4.000 ευρώ μεικτά.

Ωστόσο, το βασικό ζήτημα που απασχολεί τους συνταξιούχους είναι ότι ακόμη και μια δικαστική απόφαση υπέρ τους δεν σημαίνει αυτόματη καταβολή των χρημάτων. Η θετική κρίση των δικαστηρίων αποτελεί μόνο ένα στάδιο της διαδικασίας, καθώς απαιτούνται επιπλέον ενέργειες μέχρι την τελική πίστωση των ποσών.

Ποιες περικοπές αφορούν τα αναδρομικά

Οι διεκδικήσεις συνδέονται κυρίως με τις μειώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις επικουρικές συντάξεις, αλλά και με την κατάργηση των δώρων στις κύριες και επικουρικές συντάξεις για το διάστημα που εξετάζεται.

Οι αγωγές που έχουν καταθέσει οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να εκδικάζονται από τα αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία, με κάθε δικαστική απόφαση να καθορίζει ξεχωριστά το ύψος της επιστροφής που μπορεί να δικαιούται ο κάθε προσφεύγων.

Το τελικό ποσό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

το ασφαλιστικό ταμείο από το οποίο προέρχεται ο συνταξιούχος,

το αρχικό ύψος της σύνταξης,

τις μειώσεις που είχαν εφαρμοστεί,

τα συνολικά ασφαλιστικά στοιχεία του δικαιούχου.

Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 4.000 ευρώ

Μεγαλύτερα ποσά αναδρομικών μπορούν να προκύψουν σε περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν υψηλότερες αποδοχές και μεγαλύτερες κρατήσεις κατά την περίοδο των περικοπών.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν αρκετοί συνταξιούχοι που προέρχονται από πρώην ΔΕΚΟ και τραπεζικούς οργανισμούς, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι συντάξεις τους ήταν υψηλότερες και συνεπώς οι μειώσεις που εφαρμόστηκαν είχαν μεγαλύτερη οικονομική επίπτωση.

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ένα ενιαίο ποσό που αφορά όλους τους δικαιούχους. Κάθε υπόθεση αξιολογείται ξεχωριστά και το τελικό ύψος των αναδρομικών προκύπτει από τα στοιχεία του κάθε φακέλου.

Ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι είναι ότι η έκδοση μιας θετικής απόφασης δεν οδηγεί άμεσα στην καταβολή των χρημάτων.

Μετά τη δικαστική απόφαση ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα:

Η απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πραγματοποιείται διοικητικός έλεγχος των στοιχείων.

Γίνεται η εκκαθάριση του ποσού που οφείλεται.

Ακολουθεί η διαδικασία πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ.

Ο χρόνος που απαιτείται μέχρι την πραγματική καταβολή μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την υπόθεση. Ακόμη και όταν δεν ασκείται έφεση κατά μιας θετικής δικαστικής απόφασης, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται αυτόματα, καθώς απαιτούνται οι προβλεπόμενες διοικητικές ενέργειες.

Τα αναδρομικά μπορεί να αυξηθούν λόγω τόκων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό που τελικά θα εισπράξει ο δικαιούχος μπορεί να είναι μεγαλύτερο λόγω της προσθήκης νόμιμων τόκων. Ο υπολογισμός των τόκων εξαρτάται από το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης, τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε υπόθεσης και το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την εξόφληση.

Έτσι, ακόμη και δύο συνταξιούχοι με παρόμοιες περικοπές δεν είναι απαραίτητο να λάβουν ακριβώς το ίδιο ποσό.

Τι ισχύει για τους κληρονόμους

Ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται όταν ο συνταξιούχος έχει αποβιώσει πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία ή μετά την έκδοση θετικής απόφασης.

Στις περιπτώσεις όπου έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχουν οφειλόμενα ποσά, αυτά μπορούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να διεκδικηθούν από τους νόμιμους κληρονόμους.

Η διαδικασία απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το κληρονομικό δικαίωμα, όπως πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς και άλλα απαραίτητα έγγραφα.

Τα τέσσερα βασικά σημεία για τους συνταξιούχους

Το ποσό: Τα αναδρομικά διαφέρουν σημαντικά ανά περίπτωση και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν τα 4.000 ευρώ μεικτά.

Η πληρωμή: Η θετική δικαστική απόφαση δεν σημαίνει άμεση πίστωση χρημάτων, καθώς προηγούνται έλεγχοι και εκκαθάριση.

Οι τόκοι: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να προστεθούν νόμιμοι τόκοι στο αρχικό ποσό.

Οι κληρονόμοι: Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί ως οφειλές μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να μεταβιβαστούν στους νόμιμους κληρονόμους.

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