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Ριζική ανατροπή στο τοπίο των συντάξεων χηρείας φέρνει η ψήφιση του νέου νομοσχεδίου από τη Βουλή, καταργώντας οριστικά τις αυστηρές μειώσεις που είχαν επιβληθεί με τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Η νέα ρύθμιση βάζει «φρένο» στην αυτόματη περικοπή των αποδοχών μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ενώ παράλληλα προστατεύει εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους από τον εφιάλτη της αναζήτησης αναδρομικών οφειλών από τον e-ΕΦΚΑ.

1. Επιστροφή στο 70% και διπλασιασμός για 8.500 δικαιούχους

Η κυριότερη παρέμβαση αφορά την πλήρη κατάργηση της διάταξης που μείωνε τη σύνταξη χηρείας από το 70% στο 35% μόλις συμπληρώνονταν τρία χρόνια από τη χορήγησή της.

Άμεση εφαρμογή: Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση, θα δουν την κύρια σύνταξή τους να διπλασιάζεται από στα τέλη Αυγούστου, επιστρέφοντας οριστικά στο αρχικό ποσοστό του 70% εφόρου ζωής.

2. «Μπλόκο» στα αναδρομικά – Προστασία για 75.000 συνταξιούχους

Παράλληλα, αίρεται η αβεβαιότητα για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας που έλαβαν σύνταξη μετά τον νόμο του 2016, στους οποίους οι μειώσεις δεν είχαν αποδοθεί ακόμα στην πράξη.

Η μείωση στο 35% ακυρώνεται οριστικά, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν το 70% της κύριας σύνταξης .

. Το Δημόσιο παρακάμπτει κάθε διεκδίκηση αναδρομικών, διαγράφοντας οποιαδήποτε πιθανότητα καταλογισμού χρεών προς τον ασφαλιστικό φορέα.

3. Διατήρηση και των δύο εθνικών συντάξεων για 122.000 δικαιούχους

Σημαντική οικονομική ανάσα δίνεται σε περίπου 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν ταυτόχρονα δύο συντάξεις (π.χ. ιδίου δικαιώματος/γήρατος και χηρείας) από διαφορετικά ταμεία.

Το νέο πλαίσιο ορίζει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να εισπράττουν ακέραιες και τις δύο εθνικές συντάξεις .

. Καταργείται η διάταξη που επέβαλε την αφαίρεση της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων, ενώ παράλληλα διαγράφεται κάθε ενδεχόμενο αναζήτησης αναδρομικών ποσών για την κατηγορία αυτή.

4. Διπλασιασμός της εθνικής σύνταξης για τα ορφανά τεκνά

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους:

Μέχρι σήμερα, τα ορφανά και από τους δύο γονείς δικαιούνταν το 50% μίας εθνικής σύνταξης (πέραν της ανταποδοτικής).

Με τη νέα ρύθμιση, θα λαμβάνουν το αναλογούν ποσοστό εθνικής σύνταξης και από τους δύο γονείς, διπλασιάζοντας το τελικό ποσό της εθνικής σύνταξης που εισπράττουν.

Χαρακτηριστικό Παράδειγμα

Συνταξιούχος που λαμβάνει 500 ευρώ από ίδια σύνταξη και 700 ευρώ από σύνταξη χηρείας, με το προηγούμενο καθεστώς θα έχανε 254 ευρώ λόγω της περικοπής της τριετίας (πέφτοντας στο κατώτατο όριο των 446 ευρώ). Επιπλέον, αν καταργούνταν η μία εθνική σύνταξη, θα έχανε άλλα 312 ευρώ (συνολική απώλεια 560 ευρώ). Με τις νέες ρυθμίσεις, το εισόδημά της παραμένει ανέπαφο.

Νίκη Κεραμέως: «Διορθώνουμε μια κοινωνική αδικία δεκαετίας»

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι οι νέες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έρχονται να θεραπεύσουν στρεβλώσεις μιας ολόκληρης δεκαετίας, απαλλάσσοντας χιλιάδες ευάλωτους πολίτες από το άγχος των περικοπών και την απειλή καταλογισμού χρεών.

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