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Ο Δήμος Καλλιθέας ενεργοποιεί πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τις νέες οικογένειες, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Προβλέπεται η καταβολή βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται, υπό συγκεκριμένες κοινωνικές και εισοδηματικές προϋποθέσεις.

Μετά τη σχετική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, το μέτρο τίθεται πλέον σε εφαρμογή, ενώ έχει και αναδρομική ισχύ για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2024, εφόσον οι οικογένειές τους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Η ανακοίνωση:

“ΤΟ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ. ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΜΕ. ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ.

Η υπογεννητικότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λύσει μόνη της το δημογραφικό, μπορεί όμως να στηρίζει έμπρακτα τη νέα οικογένεια.

Γι’ αυτό δεσμευτήκαμε ότι ο Δήμος Καλλιθέας θα χορηγεί οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, με συγκεκριμένα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια.

Στην πορεία συναντήσαμε απίστευτη γραφειοκρατία, αγκυλώσεις και εμπόδια.

𝝙𝝚𝝢 𝝟𝝖𝝢𝝖𝝡𝝚 𝝥𝝞𝝨𝝮.

Μαζί με άλλους Δημάρχους αναδείξαμε το μείζον πρόβλημα του δημογραφικού, διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη νομοθετική ρύθμιση ώστε οι Δήμοι να μπορούν πλέον να στηρίζουν τις οικογένειες με αυτόν τον τρόπο.

Σήμερα, μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δέσμευσή μας γίνεται πράξη.

Εφάπαξ βοήθημα 1.000 ευρώ, αναδρομικά για κάθε παιδί που γεννήθηκε από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά οικονομικά ευάλωτους μόνιμους κατοίκους και δημότες της Καλλιθέας, με οικογενειακό εισόδημα έως 27.000€ και έως 19.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, αυξημένο κατά 1.000€ για κάθε επιπλέον παιδί.

Τα 1000 ευρώ δεν λύνουν το δημογραφικό πρόβλημα, είναι όμως ένα σαφές μήνυμα:

Στην Καλλιθέα, κάθε νέα οικογένεια πρέπει να νιώθει ότι ο Δήμος είναι δίπλα της.

Γιατί οι δεσμεύσεις δεν είναι λόγια. Είναι ευθύνη. Είναι συνέπεια. Είναι πράξη”.

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