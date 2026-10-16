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Περισσότεροι από 6.000 εργαζόμενοι-αθλητές από τουλάχιστον 40 ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να βρεθούν στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2027, μετατρέποντας την ελληνική πρωτεύουσα σε σημείο συνάντησης του ευρωπαϊκού εργασιακού αθλητισμού. Πρόκειται για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού «ECSG ATHENS 2027», μια διοργάνωση που συνδυάζει την αθλητική δραστηριότητα με την ενίσχυση των επαγγελματικών σχέσεων, την εξωστρέφεια και την προβολή της Ελλάδας ως προορισμού αθλητικού τουρισμού.

Η προετοιμασία για το μεγάλο αθλητικό ραντεβού του 2027 πέρασε ήδη από ένα σημαντικό οργανωτικό τεστ, με την ολοκλήρωση των 14ων Εθνικών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού, στους οποίους συμμετείχαν εκατοντάδες εργαζόμενοι από δεκάδες επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς από ολόκληρη τη χώρα.

Με επίκεντρο το Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού, οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν σε 16 διαφορετικά αθλήματα και αγωνίσματα, έχοντας την ευκαιρία να συναντηθούν εκτός επαγγελματικού περιβάλλοντος, να ενισχύσουν το ομαδικό πνεύμα και να αναδείξουν τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας στην καθημερινότητα των εργαζομένων.

Η φετινή εθνική διοργάνωση λειτούργησε παράλληλα ως δοκιμασία ενόψει της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου 2027, με διοργανωτή τον Ελληνικό Οργανισμό Εργασιακής Άθλησης και Υγείας και συνδιοργανωτή το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Αγώνων θα περιλαμβάνει 33 αθλήματα και αγωνίσματα, υπερδιπλάσια σε αριθμό από εκείνα της εθνικής διοργάνωσης, με σημαντική παρουσία ολυμπιακών αθλημάτων. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όχι μόνο εργαζόμενοι που εκπροσωπούν επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και ανεξάρτητοι αθλητές και αθλούμενοι.

Ιδιαίτερο συμβολισμό αποκτά η επιλογή του Παναθηναϊκού Σταδίου, του ιστορικού Καλλιμάρμαρου, για την τελετή έναρξης, συνδέοντας τη σύγχρονη ευρωπαϊκή διοργάνωση με την ολυμπιακή κληρονομιά της Αθήνας.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, οι διοργανωτές προσβλέπουν και σε σημαντικά οικονομικά οφέλη για την πρωτεύουσα. Η παρουσία χιλιάδων επισκεπτών αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση για ξενοδοχειακές υπηρεσίες, εστίαση, μεταφορές και τουριστικές δραστηριότητες, ενώ εκτιμάται ότι αρκετοί συμμετέχοντες θα συνδυάσουν τους αγώνες με διακοπές σε άλλους ελληνικούς προορισμούς.

Στην οικονομική και κοινωνική διάσταση της διοργάνωσης στάθηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας, Σπύρος Καραβούλης, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα θα αποτελέσει για περίπου μία εβδομάδα το επίκεντρο του ευρωπαϊκού εργασιακού αθλητισμού.

Όπως ανέφερε, χιλιάδες εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να αγωνιστούν, αλλά και να γνωρίσουν την πόλη, να δημιουργήσουν νέες επαφές και να διερευνήσουν δυνατότητες επαγγελματικής συνεργασίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγώνες μπορούν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία, καθώς μέρος των επισκεπτών αναμένεται να παρατείνει την παραμονή του στην Ελλάδα.

Οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού πραγματοποιούνται ανά διετία σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργασιακού Αθλητισμού (EFCS), με την προηγούμενη διοργάνωση να έχει φιλοξενηθεί το 2025 στην Ισπανία.

Με την ολοκλήρωση των Εθνικών Αγώνων, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Αθήνα του 2027, όπου ο εργασιακός αθλητισμός φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα ανάμεσα στον αθλητισμό, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, προσφέροντας παράλληλα μία ακόμη ευκαιρία διεθνούς προβολής της ελληνικής πρωτεύουσας.

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