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Στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων στο Δημόσιο βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι χαμηλές αποδοχές, σε συνδυασμό με τις αυξημένες δαπάνες για στέγαση, ενέργεια και βασικά αγαθά, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβάλλον για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, περιορίζοντας την αγοραστική τους δύναμη.

Η σύγκριση των αποδοχών αποκαλύπτει μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Στην κορυφή βρίσκεται το Λουξεμβούργο με 6.612 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Γερμανία με 4.974 ευρώ και η Δανία με 4.266 ευρώ. Στον αντίποδα, η Βουλγαρία καταγράφει αποδοχές 1.301 ευρώ, η Ρουμανία 1.173 ευρώ και η Ελλάδα μόλις 1.138 ευρώ, ποσό που υπολογίζεται σε δωδεκάμηνη βάση.

Καθοριστικό ρόλο στη σημερινή εικόνα διαδραμάτισαν οι μισθολογικές περικοπές της μνημονιακής περιόδου, οι οποίες, σύμφωνα με τα παρατιθέμενα στοιχεία, έφτασαν περίπου το 40%. Παράλληλα, η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού εξακολουθεί να επηρεάζει το ετήσιο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων.

Η οικονομική πίεση συνδυάζεται με τις ελλείψεις προσωπικού, υποδομών και απαραίτητου εξοπλισμού σε δημόσιες υπηρεσίες, δυσκολεύοντας την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων.

Κενές θέσεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας

Οι περιορισμένες οικονομικές απολαβές επηρεάζουν και την ελκυστικότητα του Δημοσίου ως εργοδότη. Σε διαγωνισμούς προσλήψεων καταγράφονται περιπτώσεις επιτυχόντων που τελικά δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αποχωρούν, αφήνοντας θέσεις ακάλυπτες, παρά τα υψηλά προσόντα που απαιτούνται.

Ιδιαίτερα δύσκολη περιγράφεται η κατάσταση στη δημόσια υγεία, όπου γιατροί και ειδικευόμενοι καλούνται να εργαστούν πολλές ώρες, υπό απαιτητικές συνθήκες και με αποδοχές που συχνά δεν ανταποκρίνονται στον φόρτο εργασίας τους.