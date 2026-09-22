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Μια νέα ευκαιρία για όσους αναζητούν εργασία ή θέλουν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές προσφέρει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσα από το 11ο JobReady by DYPA που πραγματοποιείται στο Κιλκίς. Η δράση περιλαμβάνει δωρεάν εργαστήρια και συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και την αποτελεσματικότερη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, από τις 10:30 έως τις 18:30, στο Habitat Hotel (Σπάρτης και Αγίου Γεωργίου, Κιλκίς, Τ.Κ. 61100).

Μέσα από τις ειδικά σχεδιασμένες δράσεις του JobReady by DYPA, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν χρήσιμα εφόδια για τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, να βελτιώσουν την εικόνα τους απέναντι στους εργοδότες και να αναπτύξουν δεξιότητες που θεωρούνται πλέον απαραίτητες στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον.

Εργαστήρια για βιογραφικό και συνέντευξη

Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκονται η αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills), η κατανόηση των απαιτήσεων των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της παρουσίας των υποψηφίων στην αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις σύγχρονες πρακτικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, θα μάθουν πώς να αναδεικνύουν καλύτερα τις ικανότητές τους και θα λάβουν οδηγίες για μια πιο αποτελεσματική προετοιμασία ενόψει μιας επαγγελματικής συνέντευξης.

Παράλληλα, ειδικοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση μέσα από τα CV Corner και Business Corner, βοηθώντας τους ενδιαφερόμενους να οργανώσουν καλύτερα τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Στήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών

Ξεχωριστή ενότητα της εκδήλωσης αφορά την επιχειρηματικότητα, καθώς οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Επιχειρηματίες θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την ίδρυση και την εξέλιξη των επιχειρήσεών τους, παρουσιάζοντας πρακτικές που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν τον δρόμο της αυτοαπασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ και τις διαθέσιμες υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης.

Κατά τη διάρκεια του JobReady by DYPA, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα:

να ενημερωθούν για τεχνικές βελτίωσης του βιογραφικού τους,

να αναπτύξουν δεξιότητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική συνέντευξη,

να εντοπίσουν τα στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ,

να εξετάσουν τρόπους ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας,

να γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών,

να ενημερωθούν για τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει η ΔΥΠΑ.

Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά.

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