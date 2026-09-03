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Νέες ευκαιρίες απασχόλησης για 2.700 ανέργους δημιουργεί η ΔΥΠΑ, μέσω ειδικού προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ανοίγει την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 στις 13:00 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως ότου εξαντληθεί ο πρόσθετος προϋπολογισμός. Για τη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 2.034.597,20 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά την πρόσληψη ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ και εντάσσεται στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), με στόχο τη στήριξη των τοπικών οικονομιών που επηρεάστηκαν από το κλείσιμο λιγνιτικών δραστηριοτήτων.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Η δράση αφορά το «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στα ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και Νήσων».

Οι επιχορηγούμενες θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών, με τη χρηματοδότηση να καλύπτει μέρος ή το σύνολο του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, ανάλογα με την κατηγορία του εργαζομένου.

Για τους κοινούς ανέργους, η επιδότηση φτάνει στο 70% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, με ανώτατο ποσό 829,50 ευρώ τον μήνα ή συνολικά έως 9.954 ευρώ για το δωδεκάμηνο.

Για τους ανέργους που εντάσσονται στην κατηγορία της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, η επιδότηση μπορεί να καλύψει το 100% του κόστους, φτάνοντας τα 1.185 ευρώ τον μήνα και συνολικά τα 14.220 ευρώ.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εργαζόμενοι που είχαν απασχοληθεί σε δραστηριότητες που βρίσκονται σε φάση συρρίκνωσης, όπως η εξόρυξη λιγνίτη, η συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και συναφείς τομείς που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση.

Οι περιοχές που καλύπτονται

Το πρόγραμμα αφορά τη Δυτική Μακεδονία, τη Μεγαλόπολη και τους όμορους δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, καθώς και μικρά νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και τη Γαύδο στην Κρήτη.

Στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την απολιγνιτοποίηση, ενισχύοντας την τοπική απασχόληση και τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

Στη Μεγαλόπολη, στους όμορους δήμους και στα μικρά νησιά που περιλαμβάνονται στη δράση, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνεχίζεται.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 29.963.800 ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνική χρηματοδότηση.

Οι λεπτομέρειες για τα κριτήρια, τη διαδικασία αξιολόγησης και τους όρους συμμετοχής περιλαμβάνονται στη δημόσια πρόσκληση της ΔΥΠΑ.

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