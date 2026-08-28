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Οι εργοδότες στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνουν τις προσλήψεις έμπειρων επαγγελματιών με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παράλληλα περιορίζουν τις θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αλλάζει την αγορά εργασίας, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων.

Πιο συγκεκριμένα, οι βρετανικές επιχειρήσεις δημοσίευσαν περίπου 10% λιγότερες αγγελίες εργασίας τον συγκεκριμένο μήνα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας Indeed, τα οποία κοινοποιήθηκαν στο Bloomberg. Ωστόσο, η συνολική αυτή μείωση αποκρύπτει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Ακολουθεί γράφημα με τις δημοσιεύσεις αγγελιών εργασίας στην ανάπτυξη λογισμικού σε σύγκριση με το σύνολο των αγγελιών εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (2ο25- 2026):

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προγραμματιστές λογισμικού. Αν και το επάγγελμά τους έχει επηρεαστεί σημαντικά από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να καταγραφούν σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας από το 2022, η ζήτηση για εργαζομένους στον συγκεκριμένο τομέα παρουσιάζει πλέον ανοδική πορεία, καθώς οι σχετικές αγγελίες αυξήθηκαν κατά 14%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη δημιουργία θέσεων για ανώτερα στελέχη, καθώς και για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται άμεσα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, επαγγέλματα όπως η πληροφορική και η μηχανική συγκαταλέγονται στα λίγα που έχουν διατηρήσει σταθερή τη ζήτησή τους από το περασμένο καλοκαίρι. Στους συγκεκριμένους κλάδους, η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους έμπειρους επαγγελματίες να επικεντρώνονται σε πιο σύνθετα και απαιτητικά καθήκοντα.

Αντίθετα, στο λιανικό εμπόριο, στις επιχειρήσεις παραγωγής, αλλά και σε διοικητικές ειδικότητες που μπορούν ευκολότερα να αυτοματοποιηθούν, όπως η λογιστική και το μάρκετινγκ, οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί σημαντικά. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την προσπάθεια των εργοδοτών να περιορίσουν το αυξημένο κόστος εργασίας και να προσαρμοστούν στις συνθήκες ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος.

Όπως επισημαίνει ο ανώτερος οικονομολόγος της Indeed, Τζακ Κένεντι, «η αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερες ανισότητες». Όπως αναφέρει, «η ζήτηση συγκεντρώνεται κυρίως σε έμπειρους επαγγελματίες και σε θέσεις που σχετίζονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη, αντί να κατανέμεται ισόρροπα σε όλο το εύρος των επαγγελμάτων».

Παράλληλα, οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται απευθύνονται κυρίως σε στελέχη με εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες. Ως αποτέλεσμα, παραμένουν απρόσιτες για πολλούς εργαζομένους που επιδιώκουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που προωθεί ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιδιώκει να ενθαρρύνει περισσότερους νέους να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες, θεωρώντας ότι έτσι θα διασφαλίσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές στο μέλλον. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι, όσο εξελιγμένη κι αν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να γράψει μια έκθεση, αλλά δεν μπορεί να κατασκευάσει ένα τρένο.

Παρ’ όλα αυτά, οι προσλήψεις σε τεχνικά και χειρωνακτικά επαγγέλματα έχουν παρουσιάσει σημαντική μείωση. Οι αγγελίες εργασίας στον βιομηχανικό τομέα έχουν υποχωρήσει κατά 58% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022, ενώ παραμένουν κατά 18% χαμηλότερες από τα επίπεδα του περασμένου καλοκαιριού. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις και τη συντήρηση, τις αποθήκες και τη διακίνηση εμπορευμάτων, καθώς και τις κατασκευές, όπου η ζήτηση για εργατικό δυναμικό δεν έχει ακόμη επανέλθει.

Την ίδια στιγμή, η ανεργία μεταξύ των νέων στη Βρετανία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, «η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μια αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από περιορισμένες προσλήψεις και περιορισμένες απολύσεις».

Ακολουθεί γράφημα με τη σχέση μεταξύ του βαθμού στον οποίο η ΤΝ επηρεάζει διαφορετικές θέσεις εργασίας και του αριθμού των δημοσιευμένων αγγελιών εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Όπως επισημαίνει ο Τζακ Κένεντι, για όσους αναζητούν εργασία, και ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας, «η είσοδος στην αγορά εργασίας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική». Οι κλάδοι που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση αναζητούν πλέον είτε υποψηφίους με εξειδικευμένες γνώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, είτε επαγγελματίες με σημαντική εργασιακή εμπειρία.

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