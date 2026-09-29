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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει τις δράσεις υποστήριξης των ανέργων και των εργαζομένων που επιθυμούν να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα, διοργανώνοντας τον Οκτώβριο 103 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε πολίτες που αναζητούν εργασία, θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ή εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής επαγγελματικής κατεύθυνσης. Από το σύνολο των δράσεων, 81 θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης σε 55 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), ενώ 22 θα γίνουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Με την καθοδήγηση εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση εργασίας, την ενίσχυση του επαγγελματικού τους προφίλ, αλλά και τον σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας.

Στις θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η δημιουργία ενός αποτελεσματικού βιογραφικού, η σωστή προετοιμασία για μια συνέντευξη εργασίας, η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση απασχόλησης, η ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, αλλά και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία βιογραφικού και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Πρακτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή

Τα διά ζώσης εργαστήρια έχουν διάρκεια τρεις ώρες, με την ώρα έναρξης να διαμορφώνεται μεταξύ 09:00 και 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2 που τα διοργανώνει.

Οι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο αντίστοιχο ΚΠΑ2. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Τα διαδικτυακά e-Εργαστήρια έχουν διάρκεια δύο ωρών, ενώ σε κάθε συνεδρία μπορούν να συμμετέχουν έως 50 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις κάθε εργαστηρίου.

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