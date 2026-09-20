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Αλλαγές έρχονται στο επίδομα ανεργίας, το οποίο με τη σημερινή του μορφή αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν μέσα στους επόμενους μήνες. Στη θέση του θα εφαρμοστεί ένα νέο μοντέλο επιδότησης, το οποίο θα προβλέπει υψηλότερα ποσά κατά τους πρώτους μήνες της ανεργίας και σταδιακή μείωσή τους όσο πλησιάζει η λήξη της επιδότησης.

Το νέο επίδομα, όπως και τα κριτήρια για τη χορήγησή του, έχουν ήδη ψηφιστεί και το σύστημα δοκιμάστηκε σε πιλοτική βάση με τη συμμετοχή 15.600 ανέργων. Μάλιστα, σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων διέκοψε την επιδότηση, καθώς κατάφερε να βρει εργασία μέσα στους πρώτους μήνες.

Βασική διαφορά σε σχέση με το σημερινό καθεστώς είναι ότι το ύψος της νέας παροχής θα συνδέεται με τον προηγούμενο μισθό και τα χρόνια ασφάλισης του εργαζομένου. Όταν το νέο σύστημα περάσει σε πλήρη εφαρμογή, θα καλύπτει το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή περίπου 150.000 άτομα.

Από την πιλοτική εφαρμογή στο νέο καθεστώς

Το πιλοτικό πρόγραμμα έχει πλέον ολοκληρωθεί ως προς την ένταξη νέων δικαιούχων και αυτή την περίοδο η ΔΥΠΑ προχωρά στην πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και προσαρμογές, ώστε το νέο σύστημα επιδότησης των ανέργων να μπορέσει να εφαρμοστεί καθολικά, πιθανότατα από την αρχή της νέας χρονιάς.

Η μεταρρύθμιση του επιδόματος ανεργίας αποτελεί μία από τις παρεμβάσεις που είχαν περιληφθεί ως ορόσημα στην έκθεση Πισσαρίδη του 2021 για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, την οποία έθεσε σταδιακά σε εφαρμογή η κυβέρνηση μετά την πανδημία.

Η βασική φιλοσοφία του νέου μοντέλου είναι διαφορετική από εκείνη του σημερινού συστήματος. Ο προηγούμενος μισθός και η ασφαλιστική διαδρομή του εργαζομένου αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα στον υπολογισμό της παροχής, ενώ παράλληλα επιδιώκεται ο άνεργος να έχει ισχυρότερο κίνητρο για ταχύτερη επιστροφή στην αγορά εργασίας.

Περισσότερα χρήματα στην αρχή, λιγότερα όσο περνά ο χρόνος

Κατά το πρώτο τρίμηνο της ανεργίας, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν το υψηλότερο ποσό επιδότησης που τους αναλογεί, ανάλογα με τις προηγούμενες αποδοχές και τα χρόνια ασφάλισης. Στη συνέχεια, όσο περνούν οι μήνες, η παροχή θα περιορίζεται σταδιακά, φθάνοντας σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα στη 12μηνη επιδότηση και ακόμη χαμηλότερα όταν η διάρκεια φθάνει τους 24 μήνες.

Το εμπροσθοβαρές μοντέλο, με ενισχυμένη επιδότηση κατά τους τρεις πρώτους μήνες, αναμένεται να διατηρηθεί και στην τελική μορφή του συστήματος. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η αποκλιμάκωση του επιδόματος μετά το δεύτερο τρίμηνο να γίνει ταχύτερη, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το κίνητρο για επανένταξη στην απασχόληση.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το πρώτο εξάμηνο θα αποτελεί την ευνοϊκότερη περίοδο της επιδότησης, ενώ μετά τους πρώτους έξι μήνες τα ποσά θα μειώνονται αισθητά.

Τα τρία ποσά που θα συνθέτουν το νέο επίδομα

Το νέο μοντέλο προβλέπει ότι το συνολικό επίδομα θα διαμορφώνεται από τρία διαφορετικά ποσά, τα οποία θα υπολογίζονται με διαφορετικά κριτήρια.

Το πρώτο είναι το σταθερό ποσό του επιδόματος, το οποίο δεν εξαρτάται από την προϋπηρεσία ή τις προηγούμενες αποδοχές και υπολογίζεται με βάση τον εκάστοτε κατώτατο μισθό. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 719,07 ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο, υποχωρεί στα 410 ευρώ κατά το τέταρτο τρίμηνο του πρώτου έτους επιδότησης και περιορίζεται στα 205 ευρώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του δεύτερου έτους επιδότησης.

Το δεύτερο σκέλος είναι το μεταβλητό ποσό Α, το οποίο προκύπτει με βάση τα χρόνια ασφάλισης του δικαιούχου.

Το τρίτο είναι το μεταβλητό ποσό Β, το οποίο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών που είχε ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

Το σταθερό μέρος της παροχής μπορεί να καταβάλλεται για διάστημα έως και 24 μηνών, ενώ τα δύο μεταβλητά ποσά προβλέπεται να χορηγούνται κατά τους πρώτους 12 μήνες της ανεργίας.

Τι ισχύει μέχρι την καθολική εφαρμογή

Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο καθεστώς για όλους τους δικαιούχους, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το σημερινό επίδομα ανεργίας, το οποίο ανέρχεται σε 564,98 ευρώ τον μήνα.

Σε αντίθεση με το νέο σύστημα, το υφιστάμενο ποσό είναι ίδιο για όλους τους επιδοτούμενους ανέργους, ανεξάρτητα από το ύψος του προηγούμενου μισθού τους ή τα χρόνια ασφάλισης που έχουν συγκεντρώσει.

Στο νέο μοντέλο, πάντως, το συνολικό ποσό που προκύπτει από το βασικό και τα μεταβλητά τμήματα του επιδόματος θα υπόκειται σε ανώτατο όριο. Για το πρώτο τρίμηνο, το πλαφόν διαμορφώνεται στα 1.438 ευρώ.

Στόχος η ταχύτερη επιστροφή στην απασχόληση

Κατά την πλήρη εφαρμογή του συστήματος εξετάζεται η επιδότηση να αποκτήσει ακόμη πιο έντονα εμπροσθοβαρή χαρακτηριστικά. Στόχος είναι ένας εργαζόμενος που χάνει τη δουλειά του να έχει ισχυρότερη οικονομική προστασία αμέσως μετά την απώλεια της εργασίας, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιείται ώστε να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην αγορά εργασίας και να μην παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην παθητική επιδότηση.

Η εμπειρία του πιλοτικού προγράμματος αποτελεί τη βάση για τις τελικές παρεμβάσεις. Στο πιλοτικό επίδομα, οι άνεργοι λαμβάνουν κατά το πρώτο τρίμηνο το μέγιστο ποσό που τους αναλογεί βάσει των προηγούμενων αποδοχών τους, ενώ στη συνέχεια η παροχή μειώνεται όσο περνούν οι μήνες.

Έτσι, το ποσό υποχωρεί σημαντικά όταν η επιδότηση φθάνει στους 12 μήνες και ακόμη περισσότερο στις περιπτώσεις όπου η διάρκεια της ανεργίας και της σχετικής παροχής επεκτείνεται έως τους 24 μήνες.

Το συγκεκριμένο εμπροσθοβαρές στοιχείο, με αυξημένη οικονομική στήριξη κατά το πρώτο τρίμηνο, αναμένεται να αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό και του τελικού σχεδίου. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η ταχύτερη αποκλιμάκωση των ποσών μετά το δεύτερο τρίμηνο, με την επιδίωξη οι δικαιούχοι να έχουν ισχυρότερο κίνητρο για αναζήτηση και ανάληψη νέας εργασίας πριν από τη λήξη της επιδότησης.

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