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Μέχρι την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59, έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση για τη 14η συμπληρωματική πρόσκληση του Μητρώου Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ. Η διαδικασία ξεκίνησε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και αφορά την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου παραμένουν κενές θέσεις.

Η πρόσκληση προβλέπει απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με διάρκεια που μπορεί να φτάσει έως ένα διδακτικό έτος. Δεν αφορά συνεπώς μια ενιαία προκήρυξη για όλες τις ειδικότητες και όλες τις περιοχές, αλλά συμπληρωματική διαδικασία για συγκεκριμένα κενά του εκπαιδευτικού δικτύου.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν επίσης εκπαιδευτικοί που έχουν απενταχθεί από το Μητρώο Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, βάσει του άρθρου 170 του νόμου 5078/2023.

Η ηλεκτρονική αίτηση και η προθεσμία

Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την ενότητα «Εκπαίδευση», στη συνέχεια «Επαγγελματίες εκπαίδευσης» και κατόπιν την υπηρεσία «Μητρώο αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ».

Η πρόσβαση είναι διαθέσιμη και απευθείας από την ηλεκτρονική υπηρεσία του Μητρώου.

Για τους ενδιαφερομένους, τα βασικά σημεία είναι η αντιστοίχιση της ειδικότητάς τους με την πρόσκληση και η γεωγραφική περιοχή των διαθέσιμων θέσεων. Το χρονικό περιθώριο ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής, ενώ η προβλεπόμενη διάρκεια απασχόλησης συνδέεται με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μονάδων.

Στο σκέλος της συμμετοχής, ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για όσους είχαν απενταχθεί από το Μητρώο. Η δυνατότητα νέας αίτησης περιλαμβάνεται ρητά στη συγκεκριμένη πρόσκληση, με παραπομπή στη σχετική νομοθετική διάταξη.

Το δίκτυο σχολών που χρειάζεται εκπαιδευτικό προσωπικό

Οι εκπαιδευτικές δομές της ΔΥΠΑ εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και καλύπτουν διαφορετικές βαθμίδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περιλαμβάνουν 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας, 7 Πειραματικές ΕΠΑΣ, 30 ΣΑΕΚ και 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, καθώς και δύο εκπαιδευτικές δομές για άτομα με αναπηρία.

Στις ΕΠΑΣ, οι σπουδές απευθύνονται σε νέους 15 έως 29 ετών, με ελάχιστο τίτλο εισαγωγής το απολυτήριο Γυμνασίου. Παρέχεται εκπαίδευση σε 37 ειδικότητες, με συνδυασμό μαθημάτων στη σχολή και μαθητείας σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Το δυϊκό αυτό μοντέλο ενσωματώνει θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακή εξάσκηση και αμειβόμενη, ασφαλισμένη μάθηση στον χώρο εργασίας. Η σύνδεση με την απασχόληση αποτυπώνεται και στην επαγγελματική πορεία των αποφοίτων: το 77% βρίσκει εργασία μέσα σε δώδεκα μήνες από την αποφοίτηση.

Διαφορετικό προσανατολισμό έχουν οι Πειραματικές ΕΠΑΣ, οι οποίες εστιάζουν στον τουρισμό και στη φιλοξενία. Προσφέρουν τρεις ειδικότητες και απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, επίσης με αμοιβή και ασφάλιση κατά τη μαθητεία.

Οι ΣΑΕΚ και οι δομές για άτομα με αναπηρία

Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης διαθέτουν 46 ειδικότητες για αποφοίτους λυκείου άνω των 18 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, μαζί με αμειβόμενη πρακτική άσκηση.

Η ολοκλήρωση των σπουδών ακολουθείται από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Με επιτυχή συμμετοχή, οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

Για την επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με αναπηρία λειτουργούν ξεχωριστά η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αθήνα και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για τις σχολές, τις ειδικότητες και το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών διατίθενται στον ιστότοπο schools.dypa.gov.gr.