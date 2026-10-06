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Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (ΦΕΚ 38/28.08.2024 τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 42/18.09.2024 τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 73 συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους της (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ οι κατά το άρθρο 165 παρ. 4 του ν. 5078/2023 οριστικοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων για τους κλάδους/ειδικότητες:

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών και

ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών/ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων

Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις αποφάσεις του ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους.

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