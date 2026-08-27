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Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές για ένα νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ στη μελισσοκομία, το οποίο συνδυάζει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με οικονομική ενίσχυση για τους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό ανέργων, ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα μπορεί να φτάσει έως τα 1.475 ευρώ καθαρά.

Συνολικά προβλέπονται μόλις 20 θέσεις, με την κατάρτιση να έχει διάρκεια 295 ωρών. Για κάθε ώρα παρακολούθησης αντιστοιχεί αποζημίωση 5 ευρώ καθαρά, γεγονός που ανεβάζει το μέγιστο συνολικό ποσό του επιδόματος στα 1.475 ευρώ.

Η προθεσμία αποτελεί βασικό σημείο για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, καθώς οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15:00. Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτικές γνώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν επαγγελματικά στον κλάδο της μελισσοκομίας και της παραγωγής μελισσοκομικών προϊόντων, καλύπτοντας παράλληλα ζητήματα επιχειρηματικότητας, εμπορικής προώθησης και ασφάλειας στην εργασία.

Οι 20 θέσεις και οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, καθώς έχουν τεθεί συγκεκριμένα ηλικιακά, γεωγραφικά και εκπαιδευτικά κριτήρια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άνεργοι ηλικίας από 18 έως 60 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων ή όμορου δήμου.

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ο περιορισμένος αριθμός των διαθέσιμων θέσεων καθιστά σημαντική την έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σε έναν κλάδο στενά συνδεδεμένο με την αγροτική παραγωγή.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης στο Ελληνικό, σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Την ευθύνη για την υλοποίηση της κατάρτισης έχει το ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Τι περιλαμβάνουν οι 295 ώρες κατάρτισης

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να μην περιορίζεται στη θεωρητική προσέγγιση της μελισσοκομίας. Στις 295 ώρες του προγράμματος περιλαμβάνονται τόσο θεωρητικά μαθήματα όσο και πρακτική εκπαίδευση, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Βασικό αντικείμενο αποτελεί η εκτροφή και διαχείριση των μελισσιών, με τους εκπαιδευόμενους να εξοικειώνονται με τεχνικές που σχετίζονται με τη φροντίδα, τη σωστή ανάπτυξη και τη διαχείριση μιας μελισσοκομικής μονάδας.

Ξεχωριστό μέρος της εκπαίδευσης αφορά την παραγωγή και τυποποίηση μελισσοκομικών προϊόντων. Σε αυτό το πεδίο περιλαμβάνονται ζητήματα επεξεργασίας, συσκευασίας και διασφάλισης της ποιότητας, τα οποία είναι κρίσιμα για τη μετατροπή της πρωτογενούς παραγωγής σε προϊόν που μπορεί να διοχετευθεί οργανωμένα στην αγορά.

Παράλληλα, το πρόγραμμα επεκτείνεται πέρα από το αμιγώς παραγωγικό σκέλος. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις γύρω από την επιχειρηματικότητα και την προώθηση προϊόντων, την πρόσβαση στην αγορά και τις δυνατότητες αξιοποίησης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται επίσης εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, με έμφαση στους κανόνες και στις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, η κατάρτιση επιχειρεί να καλύψει ολόκληρη τη διαδρομή, από τη διαχείριση του μελισσιού και την παραγωγή έως την τυποποίηση και την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων.

Επίδομα έως 1.475 ευρώ και πρόσθετες παροχές

Το οικονομικό σκέλος του προγράμματος προβλέπει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης. Με δεδομένη τη συνολική διάρκεια των 295 ωρών, η αποζημίωση μπορεί να ανέλθει έως τα 1.475 ευρώ καθαρά ανά συμμετέχοντα.

Η οικονομική ενίσχυση λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον βασικό στόχο της δράσης, που είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην αγορά εργασίας ή σε μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα.

Εκτός από το επίδομα, για τους εκπαιδευόμενους προβλέπεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποιώντας την παρακολούθηση του προγράμματος.

Η διαδικασία της αίτησης και η προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δύο επιλογές για να υποβάλουν την αίτησή τους, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά στην αυτοπρόσωπη παρουσία.

Η πρώτη δυνατότητα είναι η ηλεκτρονική υποβολή, με αποστολή της αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kdvm.ioannina@dypa.gov.gr.

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να κατατεθεί διά ζώσης στο ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ, το οποίο βρίσκεται στο 3ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις 15:00, οπότε και εκπνέει η προθεσμία.

Το πρόγραμμα δημιουργεί έτσι μια στοχευμένη ευκαιρία για ανέργους της περιοχής που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες στη μελισσοκομία, συνδυάζοντας την εκπαίδευση με οικονομική ενίσχυση. Με 20 διαθέσιμες θέσεις, 295 ώρες μαθημάτων και επίδομα που μπορεί να φτάσει τα 1.475 ευρώ, η δράση απευθύνεται σε όσους εξετάζουν τη δυνατότητα επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε έναν κλάδο με άμεση σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή.

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