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Αλλαγές στις αποδοχές χιλιάδων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα φέρνει το 2027, καθώς συμπληρώνονται τα πρώτα τρία χρόνια από την επανεκκίνηση της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας για τις μισθολογικές προσαυξήσεις. Από την 1η Ιανουαρίου, εργαζόμενοι που έχουν συγκεντρώσει τρία έτη αναγνωρίσιμης απασχόλησης μετά το «ξεπάγωμα» των τριετιών το 2024 θεμελιώνουν δικαίωμα προσαύξησης 10% επί του νομοθετημένου κατώτατου μισθού, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Με τον κατώτατο μισθό να ανέρχεται σήμερα σε 920 ευρώ μεικτά, η συμπλήρωση μίας τριετίας διαμορφώνει το νόμιμο κατώτατο επίπεδο αποδοχών στα 1.012 ευρώ. Πρόκειται για διαφορά 92 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στην πλήρη προσαύξηση για υπάλληλο που λαμβάνει τον βασικό μισθό και έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας.

Η αύξηση, ωστόσο, δεν εφαρμόζεται αυτομάτως και στο σύνολο των εργαζομένων. Το ποσό που θα προστεθεί στις αποδοχές κάθε μισθωτού καθορίζεται από τον μισθό που ήδη εισπράττει, την προϋπηρεσία που μπορεί να αναγνωριστεί, καθώς και τις προβλέψεις των συλλογικών συμβάσεων ή των ατομικών συμφωνιών εργασίας.

Η επαναφορά των τριετιών την 1η Ιανουαρίου 2024 σηματοδότησε τη λήξη μιας σχεδόν δωδεκαετούς περιόδου κατά την οποία η συσσώρευση εργασιακής εμπειρίας δεν οδηγούσε σε νέες προσαυξήσεις μέσω του συγκεκριμένου συστήματος. Έτσι, την 1η Ιανουαρίου 2027 συμπληρώνεται η πρώτη τριετία που υπολογίζεται εξ ολοκλήρου μετά την επανενεργοποίηση του μέτρου.

Ενδεικτικά, μισθωτός που άρχισε να συγκεντρώνει αναγνωρίσιμο χρόνο εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2024 και παρέμεινε σε απασχόληση επί τρία ολόκληρα χρόνια μπορεί να αποκτήσει δικαίωμα στην πρώτη μισθολογική προσαύξηση από την έναρξη του 2027.

Αντίθετα, εργαζόμενος που προσλήφθηκε τον Μάρτιο του 2024, χωρίς να διαθέτει προηγούμενη αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία, θα συμπληρώσει την πρώτη του τριετία τον Μάρτιο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συγκεντρώσει τον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης.

Ποιοι δικαιούνται αύξηση και πόσα χρήματα θα λάβουν

Καθοριστικό ρόλο στο ύψος της αύξησης διαδραματίζει η σχέση μεταξύ του μισθού που ήδη καταβάλλεται και του νόμιμου κατώτατου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την προσθήκη της προσαύξησης προϋπηρεσίας. Για παράδειγμα, υπάλληλος που αμείβεται με 920 ευρώ μεικτά και συμπληρώνει την πρώτη του τριετία θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον 1.012 ευρώ, εφόσον ο κατώτατος μισθός παραμείνει στο σημερινό επίπεδο.

Στην περίπτωση εργαζομένου με ήδη καταβαλλόμενο μισθό 980 ευρώ, η υποχρεωτική αύξηση διαμορφώνεται σε 32 ευρώ, προκειμένου οι συνολικές αποδοχές του να φτάσουν το νέο νόμιμο κατώτατο όριο. Για μισθωτό που εισπράττει 1.000 ευρώ μεικτά, η αντίστοιχη διαφορά περιορίζεται σε μόλις 12 ευρώ.

Εάν, όμως, ο εργαζόμενος λαμβάνει ήδη 1.100 ευρώ, δεν δημιουργείται αυτομάτως υποχρέωση για πρόσθετη αύξηση. Και αυτό διότι οι καταβαλλόμενες αποδοχές υπερβαίνουν το νόμιμο ελάχιστο ποσό μαζί με την τριετία, επιτρέποντας, όπου προβλέπεται, τον συμψηφισμό της προσαύξησης με το επιπλέον ποσό που ήδη καταβάλλεται.

Τα συγκεκριμένα παραδείγματα αφορούν υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης που υπάγονται στον νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι από συλλογική σύμβαση ή ατομική συμφωνία, η αντιμετώπιση μπορεί να είναι διαφορετική.

Για τους υπαλλήλους προβλέπεται προσαύξηση 10% ανά συμπληρωμένη τριετία, με ανώτατο όριο τις τρεις τριετίες, δηλαδή συνολική ενίσχυση έως 30%.

Με βάση τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

– Μία τριετία: 1.012 ευρώ μεικτά.

– Δύο τριετίες: 1.104 ευρώ μεικτά.

– Τρεις τριετίες: 1.196 ευρώ μεικτά.

Για τους εργατοτεχνίτες εφαρμόζεται διαφορετικό καθεστώς, καθώς η προσαύξηση ανέρχεται σε 5% για κάθε τριετία, με δυνατότητα αναγνώρισης έως έξι τριετιών και ανώτατο συνολικό ποσοστό 30%.

Τι θα αλλάξει εάν ο κατώτατος μισθός φτάσει τα 960 ευρώ

Σημαντική παράμετρος για τις αποδοχές του 2027 αποτελεί και η επόμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη.

Ένα από τα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση προβλέπει αύξηση του βασικού μισθού από τα 920 στα 960 ευρώ μεικτά, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2027. Προς το παρόν, ωστόσο, το συγκεκριμένο ποσό δεν συνιστά ειλημμένη κυβερνητική απόφαση.

Εφόσον υλοποιηθεί αυτή η αύξηση, θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως και τα κατώτατα όρια αποδοχών για τους εργαζομένους με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία. Συγκεκριμένα, ο μισθός θα διαμορφωθεί σε 1.056 ευρώ για μία τριετία, σε 1.152 ευρώ για δύο τριετίες και σε 1.248 ευρώ για τρεις τριετίες.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας υπολογίζονται ως ποσοστό του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου μισθού. Κατά συνέπεια, κάθε νέα αναπροσαρμογή του βασικού ποσού επηρεάζει και το νόμιμο κατώτατο επίπεδο αποδοχών όσων έχουν συμπληρώσει αναγνωρίσιμες τριετίες.

Πώς υπολογίζεται η προϋπηρεσία πριν από το 2012

Ειδική αντιμετώπιση προβλέπεται για εργαζομένους που είχαν αποκτήσει προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, ημερομηνία κατά την οποία ανεστάλη η προσμέτρηση νέου χρόνου εργασίας για τις συγκεκριμένες μισθολογικές προσαυξήσεις.

Ο χρόνος απασχόλησης που είχε συμπληρωθεί έως εκείνη την ημερομηνία εξακολουθεί να αναγνωρίζεται. Δεν διαγράφηκε κατά την περίοδο αναστολής, αλλά διατηρήθηκε και άρχισε να αυξάνεται εκ νέου από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Έτσι, ένας υπάλληλος που διέθετε ήδη δύο χρόνια αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας πριν από τον Φεβρουάριο του 2012 μπορούσε να συμπληρώσει την πρώτη του τριετία με ακόμη ένα έτος επιλέξιμης απασχόλησης μετά την επανεκκίνηση του μέτρου το 2024.

Αντίθετα, το χρονικό διάστημα από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση νέων τριετιών σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Αξίζει επίσης να διευκρινιστεί ότι δεν απαιτείται η προϋπηρεσία να έχει αποκτηθεί στον ίδιο εργοδότη. Για τους μισθωτούς που υπάγονται στον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, μπορεί να αναγνωριστεί απασχόληση σε διαφορετικές επιχειρήσεις και ανεξάρτητα από την ειδικότητα, αρκεί να αφορά στα χρονικά διαστήματα που προσμετρώνται.

Για την εξακρίβωση της εργασιακής τους ιστορίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, όπου καταγράφεται ο ασφαλιστικός χρόνος, καθώς και στο myErgani, όπου εμφανίζονται διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την απασχόλησή τους. Όπου κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και βεβαιώσεις από προηγούμενους εργοδότες.

Στις περιπτώσεις εργαζομένων που καλύπτονται από κλαδικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, τόσο η αναγνώριση της προϋπηρεσίας όσο και οι μισθολογικές προσαυξήσεις εξετάζονται με βάση τις ειδικές προβλέψεις των αντίστοιχων συμβάσεων.

Το 2027 αναμένεται, επομένως, να φέρει δύο σημαντικές μεταβολές στο μισθολογικό τοπίο: τη συμπλήρωση νέων τριετιών και την προγραμματισμένη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.