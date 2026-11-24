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Τρεις διαφορετικές πηγές ενίσχυσης των αποδοχών μπορούν να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα το 2027, με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και τις προσαυξήσεις από τις τριετίες να διαμορφώνουν το νέο μισθολογικό τοπίο.

Το ύψος των αυξήσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς ο υψηλότερος πληθωρισμός, το ενεργειακό κόστος και το ενδεχόμενο νέας ανόδου των επιτοκίων περιορίζουν τα περιθώρια τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών.

Με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, ο κατώτατος μισθός των 920 ευρώ θα μπορούσε να αυξηθεί στα 960 έως 970 ευρώ, με την αναπροσαρμογή να κυμαίνεται μεταξύ 4,3% και 5,4%.

Παράλληλα, ο μέσος μικτός μισθός πλήρους απασχόλησης εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί στα 1.580 ευρώ το 2027, από περίπου 1.550 ευρώ σήμερα.

Η εξέλιξη δεν συνδέεται αποκλειστικά με την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και με τη γενικότερη ανοδική τάση των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα.

Ο δείκτης μισθολογικού κόστους κατέγραψε αύξηση 4,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, αποτυπώνοντας αφενός τη βελτίωση των αποδοχών και αφετέρου την τάση των επιχειρήσεων να προσλαμβάνουν προσωπικό με μισθούς υψηλότερους από το κατώτατο όριο.

Τα τρία σενάρια για τον κατώτατο μισθό

Στο τραπέζι βρίσκονται τρία βασικά σενάρια για τη νέα αναπροσαρμογή, με τις τελικές αποφάσεις να συνδέονται με τις αναπτυξιακές επιδόσεις και την αντοχή της οικονομίας.

Το πρώτο, συντηρητικό σενάριο, προβλέπει αύξηση 40 έως 50 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα κινηθεί κοντά στο 2%. Σε αυτή την περίπτωση, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί από 960 έως 970 ευρώ.

Το δεύτερο, ρεαλιστικό σενάριο, περιλαμβάνει αύξηση 50 έως 60 ευρώ, με την οικονομική ανάπτυξη στο 2,5%. Το αντίστοιχο εύρος για τον κατώτατο μισθό είναι 970 έως 980 ευρώ.

Το τρίτο, πιο επιθετικό σενάριο, προβλέπει αύξηση 60 έως 70 ευρώ, εφόσον η ανάπτυξη ξεπεράσει το 3%. Τότε, ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να φτάσει τα 980 έως 990 ευρώ.

Από τις τρεις εκδοχές, η πρώτη εμφανίζεται σήμερα πιο κοντά στις συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία.

Οι αυξημένες διεθνείς αβεβαιότητες, η επιβάρυνση από το κόστος ενέργειας και οι πιθανές νέες αυξήσεις επιτοκίων ενισχύουν την ανάγκη για προσεκτικές αποφάσεις.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο μέσος ρυθμός αύξησης των μισθών θα επιβραδυνθεί στο 4,1% το 2027, έναντι 4,5% το 2026.

Για το 2028, η πρόβλεψη περιορίζεται περαιτέρω στο 3,6%, υποδηλώνοντας σταδιακή αποκλιμάκωση των μισθολογικών αυξήσεων.

Πληθωρισμός και επιτόκια καθορίζουν τα περιθώρια

Η τελική απόφαση για τον κατώτατο μισθό θα πρέπει να συνδυάσει δύο αντικρουόμενες ανάγκες: την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Από τη μία πλευρά, ο υψηλός πληθωρισμός και οι ανατιμήσεις στην ενέργεια περιορίζουν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, δημιουργώντας αυξημένες απαιτήσεις για μισθολογικές αναπροσαρμογές.

Από την άλλη, το ενδεχόμενο αύξησης του κόστους δανεισμού και η αβεβαιότητα γύρω από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις δυσκολεύουν τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των επιχειρήσεων.

Εάν οι πληθωριστικές πιέσεις περιορίσουν περισσότερο την αγοραστική δύναμη, υπάρχει κίνδυνος υποχώρησης της κατανάλωσης, με αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.

Για τον λόγο αυτό, το ζητούμενο είναι οι αυξήσεις, κυρίως εκείνες που εξαρτώνται άμεσα από τις κυβερνητικές αποφάσεις, να είναι προσεκτικά σταθμισμένες.

Στόχος είναι να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στους εργαζομένους, χωρίς να αγνοούν τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Μείωση εισφορών κατά 0,5% – Το όφελος στους καθαρούς μισθούς

Πέρα από τις μικτές αποδοχές, οι εργαζόμενοι αναμένεται να ωφεληθούν και από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Η παρέμβαση θα ενισχύσει το καθαρό ποσό που λαμβάνουν κάθε μήνα, ανεξάρτητα από τη γενικότερη αναπροσαρμογή των μισθών.

Με βάση το σενάριο αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027, οι μικτές αποδοχές θα ανέλθουν από 920 σε 960 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, ο καθαρός κατώτατος μισθός υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στα 837 ευρώ, αντί για 832 ευρώ χωρίς τη νέα μείωση των εισφορών.

Επομένως, η αλλαγή στις εισφορές θα προσθέσει περίπου 5 ευρώ τον μήνα στις καθαρές αποδοχές.

Για εργαζόμενο με μικτό μισθό 1.600 ευρώ, το μηνιαίο όφελος εκτιμάται στα 8 ευρώ, με τις καθαρές αποδοχές να διαμορφώνονται στα 1.241 ευρώ, από 1.233 ευρώ.

Αντίστοιχα, για μικτό μισθό 3.500 ευρώ, το όφελος μπορεί να φτάσει τα 15 ευρώ τον μήνα, με τον καθαρό μισθό να αυξάνεται από 2.340 σε 2.355 ευρώ.

Με τη νέα παρέμβαση, οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να μειωθούν στο 34,66% το 2027, από 40,56% το 2019.

Πρόκειται για συνολική αποκλιμάκωση 5,9 ποσοστιαίων μονάδων.

Ειδικότερα, οι εισφορές των εργαζομένων θα έχουν περιοριστεί από 15,75% σε 12,87%, δηλαδή κατά 2,88 ποσοστιαίες μονάδες.

Για τους εργοδότες, η αντίστοιχη μείωση θα είναι από 24,81% σε 21,79%, ή κατά 3,02 ποσοστιαίες μονάδες.

Τριετίες: Ποιοι αποκτούν επιπλέον αύξηση 10%

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για τις αποδοχές του 2027 είναι η συμπλήρωση της πρώτης τριετίας για εργαζομένους που άρχισαν να θεμελιώνουν νέο χρόνο προϋπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Οι μισθολογικές ωριμάνσεις είχαν παραμείνει παγωμένες από το 2012 και ενεργοποιήθηκαν ξανά στις αρχές του 2024.

Το σύστημα προβλέπει προσαύξηση 10% ανά τρία χρόνια προϋπηρεσίας, με ανώτατο ποσοστό 30% για εννέα έτη και άνω, για τους εργαζομένους που αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Έτσι, ένας άγαμος εργαζόμενος που προσλήφθηκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2024 και συμπληρώνει τρία χρόνια εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2027, θα αποκτήσει δικαίωμα προσαύξησης 92 ευρώ επί του σημερινού κατώτατου μισθού.

Οι μικτές αποδοχές του θα αυξηθούν από 920 σε 1.012 ευρώ.

Για έγγαμο εργαζόμενο, με βάση το παράδειγμα όπου καταβάλλεται και επίδομα γάμου, οι αποδοχές από 1.012 ευρώ θα διαμορφωθούν στα 1.104 ευρώ, μετά την προσθήκη της πρώτης τριετίας.

Η προσαύξηση αυτή θα επανυπολογιστεί όταν τεθεί σε εφαρμογή η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού την άνοιξη του 2027.

Πώς ο κατώτατος μισθός μπορεί να φτάσει τα 1.056 ευρώ

Εφόσον υλοποιηθεί το συντηρητικό σενάριο και ο κατώτατος μισθός αυξηθεί κατά 40 ευρώ, από τα 920 στα 960 ευρώ, η προσαύξηση της πρώτης τριετίας θα υπολογιστεί στη νέα βάση.

Συγκεκριμένα, το 10% των 960 ευρώ αντιστοιχεί σε 96 ευρώ.

Επομένως, ένας άγαμος εργαζόμενος με μία αναγνωρισμένη τριετία θα λαμβάνει 1.056 ευρώ μικτά, αντί για 1.012 ευρώ πριν από την αύξηση.

Για έγγαμο εργαζόμενο που δικαιούται και επίδομα γάμου, οι συνολικές μικτές αποδοχές, με μία τριετία, θα φτάσουν τα 1.152 ευρώ.

Η συγκεκριμένη αύξηση προστίθεται στις υπόλοιπες μεταβολές των αποδοχών, διαμορφώνοντας διαφορετικά επίπεδα μισθών ανάλογα με την προϋπηρεσία, την οικογενειακή κατάσταση και τις προβλεπόμενες παροχές.

Οι τριετίες, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών συνθέτουν έτσι το πλαίσιο ενίσχυσης των αποδοχών για το 2027.

Το τελικό όφελος θα εξαρτηθεί από το ύψος της αύξησης που θα αποφασιστεί, τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων προϋπηρεσίας και τη φορολογική και ασφαλιστική μεταχείριση κάθε εργαζομένου.