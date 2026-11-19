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Μέχρι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με το ποσό που δικαιούνται να εξαρτάται από τις τακτικές αποδοχές και τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Για όσους εργάστηκαν χωρίς διακοπή από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό, προσαυξημένο με την αναλογία του επιδόματος αδείας. Αυτό σημαίνει ότι εργαζόμενος με μηνιαίο μικτό μισθό 1.200 ευρώ μπορεί να δικαιούται συνολικό μικτό Δώρο Χριστουγέννων 1.250 ευρώ, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που μεταβάλλουν τον υπολογισμό.

Η συγκεκριμένη προσαύξηση συχνά παραβλέπεται, παρότι αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για το δώρο.

Πόσα χρήματα αντιστοιχούν σε κάθε μισθό

Για εργαζόμενους με πλήρη περίοδο απασχόλησης από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, τα ενδεικτικά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Μηνιαίος μικτός μισθός Μικτό Δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ 937,50 ευρώ 1.000 ευρώ 1.041,67 ευρώ 1.100 ευρώ 1.145,83 ευρώ 1.200 ευρώ 1.250 ευρώ 1.300 ευρώ 1.354,17 ευρώ 1.500 ευρώ 1.562,50 ευρώ 1.800 ευρώ 1.875 ευρώ

Τα ποσά περιλαμβάνουν την προσαύξηση 4,1666% λόγω της αναλογίας του επιδόματος αδείας. Πρόκειται για μικτές αποδοχές, δηλαδή πριν από τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και την αντίστοιχη φορολογική παρακράτηση. Επομένως, το ποσό που θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε εργαζομένου θα είναι μικρότερο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μισθοδοσίας του.

Ποιοι δικαιούνται ολόκληρο το δώρο

Ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όσοι εργάστηκαν στον ίδιο εργοδότη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου.

Η παροχή αφορά εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, είτε απασχολούνται με σύμβαση αορίστου είτε ορισμένου χρόνου. Δικαίωμα έχουν επίσης οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, με τον υπολογισμό να γίνεται βάσει των δικών τους τακτικών αποδοχών και του αντίστοιχου χρόνου εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται, για πλήρη περίοδο απασχόλησης, 25 ημερομίσθια, επίσης με την προβλεπόμενη προσαύξηση.

Τι ισχύει για όσους προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου

Όσοι ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν πριν από το τέλος του έτους δικαιούνται αναλογία του δώρου.

Σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που εφαρμόζει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής.

Ακόμη και αν η διάρκεια της εργασιακής σχέσης είναι μικρότερη από 19 ημέρες, ο εργαζόμενος δικαιούται το αντίστοιχο κλάσμα. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που προσλήφθηκε τον Σεπτέμβριο δεν θα λάβει ολόκληρο μηνιαίο μισθό ως δώρο, αλλά την αναλογία που προκύπτει από τις ημερολογιακές ημέρες της εργασιακής του σχέσης.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται και ορισμένα διαστήματα νόμιμης απουσίας, όπως η ετήσια άδεια. Διαφορετική αντιμετώπιση προβλέπεται για συγκεκριμένα διαστήματα ασθένειας κατά τα οποία καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από ασφαλιστικό φορέα.

Ποιες αποδοχές υπολογίζονται

Η βάση υπολογισμού δεν είναι απαραίτητα μόνο ο βασικός μισθός. Στις τακτικές αποδοχές μπορούν να περιλαμβάνονται επιδόματα και άλλες αμοιβές, εφόσον καταβάλλονται με σταθερότητα και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι τακτικές προσαυξήσεις για νυχτερινή εργασία, απασχόληση τις Κυριακές και νόμιμες υπερωρίες που πραγματοποιούνται σε σταθερή βάση.

Αντίθετα, μια έκτακτη παροχή δεν συνυπολογίζεται υποχρεωτικά εάν δεν αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών. Για εργαζόμενους που εξακολουθούν να απασχολούνται, ως βάση λαμβάνονται κατά κανόνα οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές κατά την ημέρα λύσης της.

Πότε πρέπει να καταβληθεί

Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ ο εργοδότης μπορεί να το πληρώσει και νωρίτερα.

Η καταβολή είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται σε χρήμα, όχι σε προϊόντα ή άλλες παροχές. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να παραιτηθεί νομίμως από το δικαίωμά του στο δώρο, ακόμη και αν υπάρχει σχετική συμφωνία με τον εργοδότη.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας για την υποβολή καταγγελίας και την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Πώς γίνεται ο ακριβής υπολογισμός

Επειδή το ποσό διαφοροποιείται ανάλογα με τις ημέρες εργασίας, τον τύπο απασχόλησης και τις τακτικές αποδοχές, η ΓΣΕΕ διαθέτει ηλεκτρονικό εργαλείο υπολογισμού μέσω του ΚΕΠΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση kepea.gr και να χρησιμοποιήσουν την ειδική εφαρμογή για το Δώρο Χριστουγέννων. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που τους αναλογεί και να το συγκρίνουν με τη μισθοδοσία που θα λάβουν από τον εργοδότη τους.