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Αυξημένες αποδοχές από τις αρχές του 2027 αναμένεται να δουν χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, καθώς συμπληρώνεται η πρώτη τριετία προϋπηρεσίας μετά την επανενεργοποίηση των σχετικών προσαυξήσεων την 1η Ιανουαρίου 2024.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 200.000 μισθωτοί ενδέχεται να επωφεληθούν από το νέο κύμα αυξήσεων, με την πρόσθετη αμοιβή να φτάνει στο 10% του νομοθετημένου κατώτατου μισθού για όσους συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας.

Με βάση τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μεικτά, η πρώτη τριετία αντιστοιχεί σε αύξηση 92 ευρώ τον μήνα, ανεβάζοντας το νόμιμο κατώτατο όριο αποδοχών στα 1.012 ευρώ.

Η προσαύξηση δεν περιορίζεται μόνο στους εργαζόμενους που λαμβάνουν ακριβώς τον κατώτατο μισθό. Αφορά και όσους αμείβονται με υψηλότερο ποσό, αλλά κάτω από το νέο όριο των 1.012 ευρώ, καθώς ο εργοδότης οφείλει να καλύψει τη διαφορά, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Ποιοι δικαιούνται αύξηση από την 1η Ιανουαρίου 2027

Η πρώτη ομάδα εργαζομένων που θα συμπληρώσει τριετία με το νέο καθεστώς είναι όσοι άρχισαν να συγκεντρώνουν αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2024 και συμπληρώνουν τρία χρόνια την αντίστοιχη ημερομηνία του 2027.

Για παράδειγμα, μισθωτός που εργάζεται συνεχώς από την 1η Ιανουαρίου 2024 και αμείβεται με 920 ευρώ μεικτά θα δικαιούται, με τη συμπλήρωση της τριετίας, αποδοχές τουλάχιστον 1.012 ευρώ μεικτά.

Εάν οι σημερινές αποδοχές του είναι 970 ευρώ, η αύξηση που απαιτείται για να φτάσει στο νέο κατώτατο όριο θα είναι 42 ευρώ και όχι επιπλέον 92 ευρώ.

Αντίστοιχα, εργαζόμενος που ξεκίνησε να συγκεντρώνει προϋπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2024 θα συμπληρώσει την πρώτη τριετία τον Φεβρουάριο του 2027, εφόσον διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας.

Η αύξηση, επομένως, δεν ενεργοποιείται την ίδια ημέρα για όλους, αλλά συνδέεται με τη συμπλήρωση τριών ετών αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας.

Τι ισχύει για την προϋπηρεσία πριν από το 2012

Το καθεστώς των τριετιών είχε παραμείνει «παγωμένο» για σχεδόν 12 χρόνια, από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση νέων προσαυξήσεων, ακόμη και όταν ο εργαζόμενος απασχολούνταν κανονικά.

Με την επανενεργοποίηση του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου 2024, η καταμέτρηση της αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας ξεκίνησε ξανά.

Για όσους είχαν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, η παλαιότερη αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία προστίθεται στον χρόνο που συγκεντρώνεται από το 2024 και μετά.

Έτσι, εργαζόμενος που είχε ήδη δύο χρόνια αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας πριν από το «πάγωμα» μπορούσε να συμπληρώσει την πρώτη τριετία μέσα στο 2025, εφόσον εργάστηκε για έναν ακόμη αναγνωρίσιμο χρόνο μετά την επανεκκίνηση του μέτρου.

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί με μία, δύο και τρεις τριετίες

Για τους υπαλλήλους που αμείβονται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, η προσαύξηση ανέρχεται σε 10% για κάθε συμπληρωμένη τριετία, με ανώτατο όριο τις τρεις τριετίες.

Με βάση τα 920 ευρώ μεικτά, τα κατώτατα επίπεδα αποδοχών διαμορφώνονται ως εξής:

Αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία Μεικτός μηνιαίος μισθός Χωρίς τριετία 920 € Μία τριετία – 10% 1.012 € Δύο τριετίες – 20% 1.104 € Τρεις τριετίες – 30% 1.196 €

Για τους εργατοτεχνίτες ισχύει διαφορετικός υπολογισμός: προσαύξηση 5% ανά τριετία, έως έξι τριετίες, δηλαδή συνολικά έως 30% για 18 χρόνια αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η προϋπηρεσία μπορεί να έχει αποκτηθεί σε διαφορετικούς εργοδότες και ειδικότητες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τι θα αλλάξει με τον κατώτατο μισθό την άνοιξη του 2027

Το τελικό ύψος των αυξήσεων θα επηρεαστεί και από την επόμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Στο εξεταζόμενο σενάριο, προβλέπεται αύξηση από τα 920 στα 960 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου 2027, ενώ ως επόμενος στόχος αναφέρονται τα 1.000 ευρώ από το 2028.

Εφόσον ο κατώτατος μισθός διαμορφωθεί στα 960 ευρώ, η πρώτη τριετία θα αντιστοιχεί σε 96 ευρώ, ανεβάζοντας το νόμιμο κατώτατο επίπεδο αποδοχών στα 1.056 ευρώ μεικτά.

Για εργαζόμενο που δικαιούται επιπλέον επίδομα γάμου 10%, το συνολικό ποσό στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα μπορούσε να ανέλθει στα 1.152 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει επίσης παροχές και αμοιβές που συνδέονται με το ύψος του, όπως ορισμένα επιδόματα και οι προσαυξήσεις για υπερωριακή απασχόληση.

Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να αποδείξουν την προϋπηρεσία τους

Οι εργαζόμενοι που πλησιάζουν στη συμπλήρωση τριετίας θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως το ασφαλιστικό και εργασιακό ιστορικό τους.

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών myErgani και myEFKA, με χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης, μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία για τις περιόδους απασχόλησης και ασφάλισής τους.

Η προϋπηρεσία μπορεί επίσης να τεκμηριωθεί με τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις εργοδοτών, στις οποίες αναφέρονται το είδος και η διάρκεια της εργασίας.

Ο έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για όσους έχουν εργαστεί σε περισσότερες επιχειρήσεις ή είχαν ασφαλιστικό χρόνο πριν από τον Φεβρουάριο του 2012.

Η συμπλήρωση της τριετίας δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάθε εργαζόμενος θα λάβει πρόσθετα 92 ευρώ. Το ποσό εξαρτάται από τις σημερινές αποδοχές, την αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία και τους κανόνες που εφαρμόζονται στην ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας.