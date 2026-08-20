Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης για οικογένειες με παιδιά μπαίνει στην τελική ευθεία, με την πίστωση των ποσών να αναμένεται έως το τέλος Αυγούστου. Για αρκετούς δικαιούχους, το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 450 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των επιλέξιμων τέκνων.

Η νέα εκκαθάριση αφορά κυρίως οικογένειες που, παρότι πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεν περιλήφθηκαν στην πρώτη καταβολή, καθώς τα στοιχεία τους δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Στην ίδια διαδικασία εντάσσονται και περιπτώσεις όπου γεννήθηκε νέο παιδί και τα σχετικά δεδομένα δεν είχαν προλάβει να περάσουν στις βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική επεξεργασία.

Η πληρωμή προβλέπεται να γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, αρκεί τα στοιχεία του δικαιούχου και των παιδιών να είναι πλήρη, σωστά και επικαιροποιημένα.

Ποιοι μπορούν να λάβουν 150, 300 ή 450 ευρώ

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που πληρούν τα κριτήρια.

Για ένα επιλέξιμο παιδί αντιστοιχούν 150 ευρώ, για δύο παιδιά το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, ενώ για οικογένεια με τρία επιλέξιμα τέκνα η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 450 ευρώ.

Η συμπληρωματική εκκαθάριση αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου τα απαραίτητα στοιχεία δεν είχαν ενσωματωθεί εγκαίρως στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, με αποτέλεσμα ο δικαιούχος να μείνει εκτός της πρώτης πληρωμής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίοδος γέννησης των παιδιών, καθώς διαφορετικά στοιχεία απαιτούνται για παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025 και διαφορετικά για όσα γεννήθηκαν μέσα στο 2026.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Για παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, κρίσιμο είναι να εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα μέλη στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχει δηλωθεί κανονικά ο ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να είναι εφικτή η ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

Απαραίτητο είναι επίσης να υπάρχει ενεργός και έγκυρος IBAN δηλωμένος στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η πίστωση του ποσού.

Εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη και ο ενδιαφερόμενος πληροί τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια, δεν απαιτείται καμία νέα ενέργεια ή αίτηση.

Τι αλλάζει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026

Περισσότερη προσοχή χρειάζονται οι οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, βασική προϋπόθεση είναι η έκδοση ΑΦΜ για το παιδί, ώστε να μπορούν να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει οριστική ληξιαρχική πράξη γέννησης και να έχει γίνει σωστή αντιστοίχιση μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Οποιαδήποτε ασυμφωνία στα στοιχεία, ακόμη και αν πρόκειται για μικρή διαφορά σε προσωπικά δεδομένα, μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση ή να εμποδίσει την ένταξη στη συμπληρωματική πληρωμή.

Για αυτόν τον λόγο, οι γονείς με παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 καλό είναι να βεβαιωθούν ότι όλες οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί.

Τέσσερα σημεία που πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Παρότι δεν χρειάζεται νέα αίτηση, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που είναι χρήσιμο να ελεγχθούν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση.

Πρώτον, το παιδί θα πρέπει να εμφανίζεται σωστά ως εξαρτώμενο μέλος.

Δεύτερον, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο σωστός ΑΜΚΑ.

Τρίτον, ο τραπεζικός λογαριασμός που έχει καταχωριστεί στην ΑΑΔΕ θα πρέπει να είναι ενεργός και ο IBAN έγκυρος.

Τέταρτον, για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση ΑΦΜ και η αντιστοίχισή του με τον ΑΜΚΑ.

Η ακρίβεια των στοιχείων είναι κρίσιμη, καθώς η πληρωμή βασίζεται σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και όχι σε νέα χειροκίνητη αίτηση.

Η πληρωμή πριν από το τέλος Αυγούστου

Με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η συμπληρωματική καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου, με τα χρήματα να πιστώνονται στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Για τις οικογένειες που είχαν μείνει εκτός της πρώτης πληρωμής λόγω ελλιπών ή μη ενημερωμένων στοιχείων, οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να είναι ουσιαστικό για τον οικογενειακό προϋπολογισμό: 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 ευρώ για δύο και έως 450 ευρώ για τρία επιλέξιμα παιδιά.

Η χρονική συγκυρία έχει επίσης σημασία, καθώς η πληρωμή έρχεται λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όταν αυξάνονται σημαντικά οι οικογενειακές δαπάνες για σχολικά είδη, ένδυση, μετακινήσεις και άλλες ανάγκες.

Το βασικό για τους δικαιούχους είναι να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για τον έλεγχο των στοιχείων τους. Μια μικρή εκκρεμότητα σε ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, IBAN ή φορολογική δήλωση μπορεί να καθυστερήσει την πίστωση.

Από τη στιγμή που όλες οι προϋποθέσεις πληρούνται και τα δεδομένα έχουν καταχωριστεί σωστά, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται επιπλέον αίτηση από τους γονείς.

Διαβάστε επίσης

Στεγαστικό: Τα 14 μέτρα που δείχνουν τι έρχεται για τα ακίνητα στη ΔΕΘ

WSJ: O Τραμπ πιέζει για συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν το φθινόπωρο – Στο τραπέζι η πυρηνική διπλωματία

Τραμπ: «Οικονομική D-Day» κατά του Ιράν – Στο στόχαστρο η Kίνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ