Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ανακάμπτει η ζήτηση για προσωπικό στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς ο αριθμός των κενών θέσεων κατέγραψε αισθητή άνοδο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Στις 46.368 ανήλθαν οι κενές θέσεις εργασίας που ζητούσαν κάλυψη στο άμεσο μέλλον (εντός τριμήνου) κατά το β’ τρίμηνο του 2026.

Σημειώθηκε αύξηση 19,4% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2025, οπότε και είχαν καταγραφεί 38.834 θέσεις.

Η θετική μεταβολή έρχεται σε αντίθεση με την υποχώρηση κατά 34,1% που είχε παρατηρηθεί στη σύγκριση μεταξύ β’ τριμήνου 2025 και β’ τριμήνου 2024.

Ωστόσο, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2026 (52.231 θέσεις), καταγράφηκε υποχώρηση κατά 11,2%.

Διαβάστε ακόμη

Αδριανός Γολέμης: Οι ελληνικές καινοτομίες που μπορεί να ταξιδέψουν μαζί του στο Διάστημα (pics)

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε τώρα για να πάρετε έως 800 ευρώ τον Νοέμβριο

Πώς φτιάχνεται ένα χαρτονόμισμα του ευρώ; Το χαρτί, το μελάνι και το κόστος παραγωγής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ