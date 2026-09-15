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Ανακάμπτει η ζήτηση για προσωπικό στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς ο αριθμός των κενών θέσεων κατέγραψε αισθητή άνοδο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Στις 46.368 ανήλθαν οι κενές θέσεις εργασίας που ζητούσαν κάλυψη στο άμεσο μέλλον (εντός τριμήνου) κατά το β’ τρίμηνο του 2026.
Σημειώθηκε αύξηση 19,4% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2025, οπότε και είχαν καταγραφεί 38.834 θέσεις.
Η θετική μεταβολή έρχεται σε αντίθεση με την υποχώρηση κατά 34,1% που είχε παρατηρηθεί στη σύγκριση μεταξύ β’ τριμήνου 2025 και β’ τριμήνου 2024.
Ωστόσο, σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2026 (52.231 θέσεις), καταγράφηκε υποχώρηση κατά 11,2%.
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