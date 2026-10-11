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Σε τροχιά συνεχών αλλαγών βρίσκονται οι αποδοχές περίπου 150.000 ενστόλων, καθώς το νέο μισθολογικό τοπίο δεν εξαντλείται σε μία οριζόντια αύξηση. Οι παρεμβάσεις επεκτείνονται στον βασικό μισθό, τα μισθολογικά κλιμάκια, την εξέλιξη με βάση τα έτη υπηρεσίας και τα ειδικά επιδόματα, ενώ παράλληλα καθιερώνεται η ετήσια σύνδεση των αποδοχών στο Δημόσιο με την πορεία του κατώτατου μισθού. Στο πακέτο περιλαμβάνονται και αναδρομικά ποσά από 960 έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με τον βαθμό.

Σύμφωνα με την «Απογευματινή», δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι ένστολοι που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης, με τον υπολογισμό να ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου 2025. Το ύψος του ποσού διαφοροποιείται ανά βαθμό και θέση. Οι αρχηγοί δικαιούνται 500 ευρώ τον μήνα, οι αντιστράτηγοι 450 ευρώ, οι επιτελάρχες 400 ευρώ και οι συντονιστές επιχειρήσεων 350 ευρώ.

Στις ειδικές υπηρεσίες της Αστυνομίας, το σχετικό επίδομα διαμορφώνεται από 100 έως 350 ευρώ, ανάλογα με τα καθήκοντα και τη θέση ευθύνης. Ειδικότερα, οι προϊστάμενοι των Κλάδων Επιχειρήσεων και Διοικητικής Υποστήριξης λαμβάνουν 350 ευρώ, οι διευθυντές Διευθύνσεων του Επιτελείου 250 ευρώ και οι προϊστάμενοι Τμημάτων 100 ευρώ.

Για τις περιφερειακές ειδικές υπηρεσίες, τα αντίστοιχα ποσά κινούνται μεταξύ 80 και 300 ευρώ.

Πώς αλλάζουν τα μισθολόγια

Η βασική αναμόρφωση στα μισθολόγια των ενστόλων άρχισε να εφαρμόζεται από το φθινόπωρο του 2025, ωστόσο η συνολική επίδρασή της στις αποδοχές γίνεται περισσότερο εμφανής μέσα στο 2026 και θα συνεχιστεί και το 2027.

Για αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς, το νέο σύστημα καθιερώνει τέσσερις διακριτές κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης. Η ένταξη σε αυτές εξαρτάται τόσο από την προέλευση όσο και από την υπηρεσιακή διαδρομή κάθε στελέχους. Ταυτόχρονα θεσπίζονται νέα μισθολογικά κλιμάκια, με την εξέλιξη των αποδοχών να διαφοροποιείται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.

Στην Κατηγορία Α’, για παράδειγμα, ο βασικός μισθός αρχίζει από τα 1.320 ευρώ για όσους έχουν από ένα έως τρία χρόνια υπηρεσίας και μπορεί να φθάσει τα 3.000 ευρώ στο 20ό μισθολογικό κλιμάκιο, για στελέχη με 39 ή περισσότερα έτη υπηρεσίας.

Στην Κατηγορία Β’, το εύρος των βασικών αποδοχών ξεκινά από 1.145 ευρώ και φθάνει έως τα 2.346 ευρώ. Για τις Κατηγορίες Γ’ και Δ’ εφαρμόζονται διαφορετικές κλίμακες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την υπηρεσιακή πορεία των στελεχών.

Η σύνδεση με τον κατώτατο μισθό

Μία ακόμη σημαντική μεταβολή αφορά τη σύνδεση των αποδοχών των ενστόλων με τις αυξήσεις του βασικού μισθού στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Στην περίπτωση των Ενόπλων Δυνάμεων, η αλλαγή είναι ακόμη ευρύτερη, καθώς το νέο πλαίσιο δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα χρόνια υπηρεσίας, στην κατηγορία προέλευσης του στελέχους και στον βαθμό που κατέχει.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το 2027, καθώς προβλέπεται νέα διάρθρωση των μισθολογικών βαθμίδων για συγκεκριμένες κατηγορίες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο ενός πολυετούς χρονοδιαγράμματος εφαρμογής.

Για την Κατηγορία Α’ παραμένουν οι προβλεπόμενες βαθμίδες, ενώ για τις Κατηγορίες Β’ και Γ’ προβλέπεται διαφορετική μισθολογική εξέλιξη ανά βαθμό και έτος υπηρεσίας.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2027 αναμένεται νέα αύξηση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία θα συνδέεται εκ νέου με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού. Κυβερνητικός στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φθάσει τα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, μέσα από διαδοχικές αναπροσαρμογές.

Για τους ένστολους αυτό σημαίνει ότι η αύξηση των αποδοχών τους το 2027 δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από το ειδικό μισθολόγιο του Σώματος στο οποίο υπηρετούν. Στις ειδικές μισθολογικές μεταβολές θα προστίθεται και η οριζόντια αναπροσαρμογή που θα αφορά συνολικά το Δημόσιο.

Τι καθορίζει πλέον τις αποδοχές

Κομβική αλλαγή του νέου συστήματος είναι ότι η μισθολογική πορεία ενός αστυνομικού, πυροσβέστη, λιμενικού ή στρατιωτικού δεν καθορίζεται πλέον μόνο από τον βαθμό του.

Τα χρόνια υπηρεσίας, η κατηγορία προέλευσης, η ανάληψη θέσης ευθύνης και οι ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχεται η υπηρεσία αποκτούν αυξημένη σημασία στον τελικό υπολογισμό των συνολικών αποδοχών.

Το ενδιαφέρον για το 2027 επικεντρώνεται έτσι σε δύο μέτωπα: αφενός στην επόμενη οριζόντια αύξηση των αποδοχών στο Δημόσιο και αφετέρου στη συνέχιση της εφαρμογής του νέου συστήματος μισθολογικής εξέλιξης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά συνέπεια, το πραγματικό ύψος των καθαρών αποδοχών κάθε στελέχους θα προκύπτει από τον συνδυασμό πολλών διαφορετικών παραμέτρων και όχι από έναν ενιαίο πίνακα αυξήσεων που θα εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους.

Οι νέοι συντελεστές

Στο νέο μισθολογικό σύστημα των Σωμάτων Ασφαλείας εφαρμόζονται επίσης συντελεστές που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό και την κατηγορία μισθολογικής κατάταξης.

Ενδεικτικά, στην Κατηγορία Α’ ο συντελεστής για τον αστυνόμο Β’ ορίζεται σε 1,02, για τον αστυνόμο Α’ σε 1,03 και για τον αστυνομικό διευθυντή σε 1,06, ενώ όσο ανεβαίνει η ιεραρχία αυξάνονται αντίστοιχα και οι συντελεστές.

Ο βασικός μισθός που αντιστοιχεί στο εκάστοτε κλιμάκιο πολλαπλασιάζεται με τον συγκεκριμένο συντελεστή, ώστε να προκύψει το νέο ποσό των αποδοχών.

Για τους στρατιωτικούς, αντίστοιχα, το νέο καθεστώς συνδέει τη μισθολογική εξέλιξη με την κατηγορία προέλευσης και τον βαθμό, δημιουργώντας διαφορετικές μισθολογικές βαθμίδες.

Μέχρι το τέλος του 2026 προβλέπεται συγκεκριμένη κατάταξη των στελεχών στις νέες βαθμίδες, στις οποίες εφαρμόζονται διαφορετικοί συντελεστές προσαύξησης. Ανάλογα με την κατηγορία και τη μισθολογική βαθμίδα, οι συντελεστές μπορούν να φθάσουν έως και το 2 στην Κατηγορία Α’, ενώ σημαντικές διαφοροποιήσεις προβλέπονται για τις Κατηγορίες Β’ και Γ’.

Αυξημένη ημερήσια σίτιση

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στους μισθούς. Μέσα στο 2026 αυξήθηκε και η αξία της παρεχόμενης σίτισης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Από τον Φεβρουάριο του 2026, η ημερήσια καταβολή, η οποία προηγουμένως κυμαινόταν περίπου από 3,84 έως 4,50 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία, αυξήθηκε στα 6,40 ευρώ για τους οπλίτες.

Για ειδικές κατηγορίες προσωπικού, όπως όσοι βρίσκονται σε στρατιωτικές σχολές, υπηρετούν στις ειδικές δυνάμεις ή συμμετέχουν σε ασκήσεις, η αντίστοιχη ημερήσια κατανομή ανέρχεται στα 7,30 ευρώ.

Οι τέσσερις βασικές αλλαγές για το 2026-2027

Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται για τη διετία 2026-2027 στηρίζεται ουσιαστικά σε τέσσερις βασικούς άξονες.

Οι στρατιωτικοί υπάγονται σε ειδικό μισθολόγιο, στο οποίο εισάγονται νέες μισθολογικές βαθμίδες και διαφορετικοί συντελεστές.

Για αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς εφαρμόζεται νέο σύστημα βασικών μισθών και μισθολογικών κλιμακίων, το οποίο διαφοροποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις αποδοχές ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και τον βαθμό.

Από τον Απρίλιο του 2026 προστέθηκαν 40 ευρώ μικτά στον βασικό μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, με την αύξηση να ενσωματώνεται και στα νέα μισθολογικά δεδομένα των Σωμάτων Ασφαλείας.

Τέλος, το 2027 συνεχίζεται η μετάβαση στο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών, ενώ παράλληλα παραμένει ενεργός ο μηχανισμός ετήσιας αναπροσαρμογής των αποδοχών στο Δημόσιο, ο οποίος συνδέεται με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού.

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