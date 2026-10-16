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Την ανάγκη η ισότητα των φύλων να περάσει από τη θεωρία στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσα από συγκεκριμένες και μετρήσιμες πολιτικές, ανέδειξε η ειδική εκδήλωση «Σήμα Ισότητας: Από τη Δέσμευση στην Πράξη», που συνδιοργάνωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το ΕΒΕΑ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ίσες ευκαιρίες στην πρόσληψη και την επαγγελματική εξέλιξη, οι δίκαιες αμοιβές, η προστασία από τη βία και τις διακρίσεις, αλλά και η ουσιαστική συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Το «Σήμα Ισότητας» φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι απλώς ως μια εταιρική διάκριση, αλλά ως εργαλείο αναγνώρισης των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν στην πράξη πολιτικές ισότητας, ενσωματώνοντάς τες στην κουλτούρα και στις καθημερινές διαδικασίες τους.

Μιχαηλίδου: Η ισότητα πρέπει να φαίνεται στην πράξη

Ανοίγοντας την εκδήλωση με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι στόχος του «Σήματος Ισότητας» είναι να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που δεν περιορίζονται σε διακηρύξεις, αλλά δημιουργούν πραγματικές συνθήκες ισότητας στον χώρο εργασίας.

«Με το Σήμα Ισότητας θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε τις επιχειρήσεις που κάνουν την ισότητα πράξη στην καθημερινή τους λειτουργία», ανέφερε.

Πρόκειται, όπως εξήγησε, για επιχειρήσεις που διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στις προσλήψεις και στην επαγγελματική εξέλιξη, ίσες αμοιβές για ίση εργασία, προστασία από τη βία, καθώς και ουσιαστικές δυνατότητες συνδυασμού της εργασίας με την οικογενειακή ζωή.

«Δεν αρκεί να μιλάμε για ισότητα, πρέπει να μπορούμε να τη βλέπουμε στην πράξη μέσα στον χώρο εργασίας», τόνισε.

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι ήδη σημαντικό, καθώς περισσότερες από 60 έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους. Οι αιτήσεις για το «Σήμα Ισότητας» θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 30 Οκτωβρίου, με την υπουργό να καλεί ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν.

Όπως σημείωσε, ο ίδιος ο τίτλος της εκδήλωσης, «Από τη Δέσμευση στην Πράξη», αποτυπώνει τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας: η ισότητα κρίνεται τελικά στις ευκαιρίες που δημιουργούνται και στις πρακτικές που εφαρμόζονται καθημερινά.

Ράπτη: Όχι μια τυπική διάκριση, αλλά μετρήσιμες πολιτικές

Τη διαδικασία απονομής του Σήματος, τα κριτήρια συμμετοχής και τα οφέλη για επιχειρήσεις και εργαζομένους παρουσίασε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Όπως τόνισε, η ισότητα πρέπει να είναι «ορατή και μετρήσιμη» μέσα σε μια επιχείρηση, καθώς η επένδυση σε αυτή αποτελεί ουσιαστικά επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Το «Σήμα Ισότητας», σύμφωνα με την υφυπουργό, δεν αποτελεί μια τυπική πιστοποίηση, αλλά ένα εργαλείο για την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, σαφών διαδικασιών και πρακτικών με πραγματικό αντίκτυπο στους εργαζομένους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα μέτρα για εργαζομένους, γονείς και φροντιστές, επισημαίνοντας ότι μια επιχείρηση που λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μεγαλύτερης εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αμοιβαίου σεβασμού.

«Οι αξίες έχουν πραγματική δύναμη όταν μετατρέπονται σε πράξεις. Όταν μια αρχή γίνεται πολιτική. Όταν μια πρόθεση γίνεται διαδικασία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σε αυτή τη μετάβαση βρίσκεται η πραγματική αξία του Σήματος.

Δίκαιες αμοιβές και διαφάνεια στην επαγγελματική εξέλιξη

Στις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική κουλτούρα ισότητας αναφέρθηκε η Α΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ και πρόεδρος του Οργανισμού Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.

Όπως επισήμανε, οι ίσες ευκαιρίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν καλύτερα τις γνώσεις, την εμπειρία και τη δημιουργικότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Για να συμβεί αυτό, όμως, απαιτούνται δίκαιες αμοιβές και διαφανείς διαδικασίες επαγγελματικής εξέλιξης, καθώς και ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο το φύλο δεν καθορίζει τις προοπτικές ενός εργαζομένου.

Καθοριστικός είναι και ο ρόλος της διοίκησης, καθώς η κουλτούρα μιας επιχείρησης δεν διαμορφώνεται μόνο από τους εσωτερικούς κανονισμούς, αλλά και από τις καθημερινές αποφάσεις και το παράδειγμα της ηγεσίας της.

Το ΕΒΕΑ, όπως ανέφερε, στηρίζει την πρωτοβουλία του υπουργείου και την προσπάθεια να υιοθετηθούν ανάλογες πρακτικές από περισσότερες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Από τη θεσμική υποχρέωση στην εταιρική κουλτούρα

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και συζητήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν επιχειρούν να μετατρέψουν την ισότητα από μια θεσμική υποχρέωση σε σταθερό στοιχείο της εταιρικής τους κουλτούρας.

Εκπρόσωποι της Πολιτείας και επιχειρήσεων μοιράστηκαν εμπειρίες από την εφαρμογή σχετικών πολιτικών και παρουσίασαν τρόπους με τους οποίους οι αρχές της ισότητας μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα ενός οργανισμού.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνα Πατσογιάννη, η Vice President Human Resources της ΑΒ Βασιλόπουλος Μαρία Ελένη Αραμπατζή, η Chief People Officer της WeR Λυδία Καρυανάκη και η Partner, Head of Human Resources της Grant Thornton Φάννυ Θεοχάρη.

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Βουλής, της αυτοδιοίκησης και φορέων για την ισότητα, μεταξύ των οποίων η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο Γ΄ αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, οι βουλευτές Μαρία Κεφαλά, Τζίνα Οικονόμου και Ασημίνα Σκόνδρα, η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η αντιπεριφερειάρχης Αλεξάνδρα Πάλλη, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου και η πρόεδρος του ΚΕΘΙ, Δρ. Ελένη Ζενάκου.

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