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Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει το πλαφόν 3% στις αυξήσεις των επαγγελματικών ενοικίων και η διαφωνία για το 2027 έχει φτάσει στο υπουργείο Ανάπτυξης. Οι έμποροι και οι βιομήχανοι ζητούν να παραμείνει το όριο για έναν ακόμη χρόνο. Οι ιδιοκτήτες ζητούν, αν δοθεί παράταση, να μπορούν να εφαρμόσουν τις αυξήσεις που έχουν ήδη συμφωνήσει με τους μισθωτές τους σε συγκεκριμένο ποσό ή ποσοστό. Ανάμεσα στις δύο θέσεις υπάρχει το σενάριο της μερικής άρσης, με το πλαφόν να παίρνει παράταση αλλά να καλύπτει λιγότερες περιπτώσεις.

Η διαφορά φαίνεται στον λογαριασμό. Για ένα κατάστημα με μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ το 2026 και συμφωνημένη αύξηση 5% από τον Ιανουάριο, η παράταση του σημερινού καθεστώτος θα περιόριζε το μίσθωμα στα 1.030 ευρώ, εφόσον η μίσθωση υπάγεται στο μέτρο. Αν η συγκεκριμένη ρήτρα εξαιρούνταν, η αύξηση που προβλέπει το μισθωτήριο θα ανέβαζε το ενοίκιο στα 1.050 ευρώ. Η διαφορά είναι 240 ευρώ σε έναν χρόνο. Σε μεγαλύτερα μισθώματα ή σε επιχειρήσεις με περισσότερα καταστήματα, το ποσό μεγαλώνει ανάλογα.

Τι ζητούν έμποροι και βιομήχανοι

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ζητά παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, με βάση υπολογισμού το ενοίκιο του 2026. Ο πρόεδρός του, Γιάννης Μπρατάκος, έστειλε επιστολή στους υπουργούς Κυριάκο Πιερρακάκη και Τάκη Θεοδωρικάκο, ζητώντας η ρύθμιση να προχωρήσει πριν από τη λήξη του μέτρου, ώστε οι επιχειρήσεις να ξέρουν τι θα πληρώνουν από την αρχή του νέου έτους.

Το επιχείρημα του ΕΒΕΑ είναι ότι το ενοίκιο αποτελεί πάγιο έξοδο που μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση δύσκολα μπορεί να περιορίσει. Μια απότομη αύξηση δεσμεύει χρήματα από το ταμείο κάθε μήνα, περιορίζει τα περιθώρια για επενδύσεις και μπορεί να περάσει στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Για το Επιμελητήριο, η παράταση του 3% δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προϋπολογίσουν το κόστος της επαγγελματικής τους στέγης για ολόκληρο το 2027.

Τι θέλουν να εξαιρέσουν οι ιδιοκτήτες

Η ΠΟΜΙΔΑ βάζει στο επίκεντρο όσα έχουν ήδη υπογραφεί στο μισθωτήριο. Άλλο μια ρήτρα που συνδέει την αύξηση με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και άλλο ένας όρος που ορίζει από την αρχή ότι το ενοίκιο θα αυξηθεί, για παράδειγμα, κατά 50 ευρώ ή κατά 5% σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ανεξάρτητα από την πορεία του πληθωρισμού.

Σήμερα το πλαφόν καλύπτει και τις δύο μορφές αναπροσαρμογής στις μισθώσεις που υπάγονται στη ρύθμιση.

Με την επιστολή της προς το υπουργείο Ανάπτυξης, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να μείνει το 3% μόνο στις μισθώσεις με ρητή τιμαριθμική ρήτρα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη διάταξη που εισηγείται, θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 η συμφωνία των δύο πλευρών. Η θέση της είναι ότι ένα μέτρο που θεσπίστηκε μέσα στην πληθωριστική κρίση για να συγκρατήσει τις αυξήσεις έχει καταλήξει, ύστερα από διαδοχικές παρατάσεις, να περιορίζει και αυξήσεις που οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει εκ των προτέρων.

Τι ισχύει έως το τέλος του έτους

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η ανώτατη αναπροσαρμογή για τις επαγγελματικές μισθώσεις που καλύπτει η διάταξη είναι 3% επί του μισθώματος του 2025. Πρόκειται για το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Αν, για παράδειγμα, ο εφαρμοστέος όρος του μισθωτηρίου προβλέπει αύξηση 2%, το πλαφόν δεν την ανεβάζει στο 3%. Η νομοθεσία προβλέπει ήδη εξαιρέσεις ανάλογα με το ποιος είναι ο εκμισθωτής, όπως για εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης μεγάλων εμπορικών κέντρων που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Για να ισχύσει όριο αυξήσεων και από την Πρωτοχρονιά απαιτείται νέα νομοθετική ρύθμιση. Μια παράταση με στενότερο πεδίο εφαρμογής θα κρατούσε την προστασία για μέρος των μισθωτών και θα άφηνε σε άλλες περιπτώσεις να εφαρμοστούν οι συμβατικοί όροι. Το ανοιχτό ζήτημα είναι ποιες μισθώσεις θα καλύπτει το όριο, εφόσον αποφασιστεί παράταση. Από αυτό θα κριθεί αν μια συμφωνημένη αύξηση πάνω από 3% θα περιοριστεί και το 2027 ή θα περάσει ολόκληρη στο ενοίκιο του Ιανουαρίου.