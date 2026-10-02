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Σε έκτακτη συμπληρωματική πληρωμή του Επιδόματος Παιδιού Α21 την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 προχωρά ο ΟΠΕΚΑ, μετά το τεχνικό πρόβλημα που εμπόδισε την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης αιτήσεων δικαιούχων κατά την προηγούμενη διαδικασία.

Η πρόσθετη καταβολή αφορά σε δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις δεν μπόρεσαν να εκκαθαριστούν εξαιτίας προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων που σχετίζονται με τη φοίτηση των παιδιών.

Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν, ώστε οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι να μπορέσουν να λάβουν το επίδομα χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν την επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21

Η διαδικασία της έκτακτης πληρωμής επηρεάζει και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του Α21 θα τεθεί ξανά σε λειτουργία τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00.

Από εκείνη την ώρα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν είτε να υποβάλουν νέα αίτηση για το 2026 είτε να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές σε αίτηση που έχουν ήδη καταθέσει.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.

Τι προκάλεσε το πρόβλημα

Η ανάγκη για συμπληρωματική καταβολή προέκυψε μετά από τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σε ορισμένες από τις αιτήσεις του Επιδόματος Παιδιού περιλαμβάνονταν παιδιά για τα οποία δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφοίτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη. Ως αποτέλεσμα, οι απαραίτητες πληροφορίες για τη φοίτησή τους δεν ήταν εγκαίρως διαθέσιμες στο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των αιτήσεων.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, το ζήτημα προέκυψε από τεχνικό πρόβλημα της ΗΔΥΚΑ ΑΕ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που απαιτούνταν για τον έλεγχο των συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Νέα εκκαθάριση για τους δικαιούχους

Μετά το πρόβλημα, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να πραγματοποιήσει επαναληπτική εκκαθάριση για τις αιτήσεις που επηρεάστηκαν.

Στόχος είναι να συμπεριληφθεί στην πληρωμή της 9ης Οκτωβρίου ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός δικαιούχων που δεν κατάφερε να λάβει το Επίδομα Παιδιού στην προηγούμενη καταβολή λόγω του τεχνικού ζητήματος.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, για την πληρωμή της 30ής Σεπτεμβρίου είχαν προβλεφθεί συνολικά 70.584.787,15 ευρώ για 422.148 δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού Α21.

Η συμπληρωματική πληρωμή της 9ης Οκτωβρίου έρχεται, επομένως, να καλύψει τις περιπτώσεις που έμειναν εκτός της προηγούμενης διαδικασίας εξαιτίας της αδυναμίας διασταύρωσης των απαιτούμενων στοιχείων.

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