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Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επόμενη πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία αφορά οικογένειες που απέκτησαν τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση. Ωστόσο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κανονικά η πληρωμή, θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να έχουν δηλωθεί σωστά όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Ειδικά για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να έχουν φροντίσει έως τις 10 Αυγούστου 2026 για την έκδοση ΑΦΜ του παιδιού, προσκομίζοντας την οριστική ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Παράλληλα, απαραίτητο είναι να έχει καταχωριστεί σωστά ο ΑΜΚΑ του παιδιού, ενώ θα πρέπει να υπάρχει και έγκυρος τραπεζικός λογαριασμός IBAN δηλωμένος στην ΑΑΔΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η πίστωση του ποσού.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε κάποια επιπλέον διαδικασία ή να καταθέσουν ειδική αίτηση. Η πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που βρίσκονται ήδη στη διάθεση της ΑΑΔΕ.

Η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων γίνεται σταδιακά, ενώ ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο το ποσό εμφανίζεται στον λογαριασμό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα.

Πόσα χρήματα καταβάλλονται ανά οικογένεια

Το ύψος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για οικογένεια με ένα παιδί η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά το συνολικό ποσό φτάνει τα 300 ευρώ. Αντίστοιχα, για οικογένεια με τρία παιδιά, η οικονομική ενίσχυση διαμορφώνεται στα 450 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν δηλώσει τα παιδιά τους ως εξαρτώμενα μέλη και παράλληλα πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Για να διαπιστωθεί εάν μία οικογένεια βρίσκεται εντός των ορίων, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, είτε αυτό είναι πραγματικό είτε τεκμαρτό, καθώς και ανεξάρτητα από το εάν φορολογείται ή απαλλάσσεται από τον φόρο.

Για τους έγγαμους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 40.000 ευρώ για ένα παιδί, αυξάνεται στα 45.000 ευρώ για δύο παιδιά και φτάνει τα 50.000 ευρώ για τρία παιδιά.

Διαφορετικά όρια προβλέπονται για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο οικογενειακό εισόδημα διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ για ένα παιδί, στις 44.000 ευρώ για δύο παιδιά και στις 49.000 ευρώ για τρία παιδιά.

Τι ισχύει για κοινές και χωριστές φορολογικές δηλώσεις

Ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν οι γονείς υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση.

Στις κοινές δηλώσεις εγγάμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης.

Αντίθετα, στις χωριστές φορολογικές δηλώσεις, το ποσό που αντιστοιχεί στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα επιμερίζεται ισόποσα μεταξύ των δύο γονέων. Έτσι, στην περίπτωση ενός παιδιού, από τα συνολικά 150 ευρώ καταβάλλονται 75 ευρώ σε κάθε γονέα. Για δύο παιδιά, από τα συνολικά 300 ευρώ αντιστοιχούν 150 ευρώ στον καθένα.

Τι προβλέπεται για γονείς εκτός γάμου

Ειδική αντιμετώπιση προβλέπεται και για τους γονείς που δεν έχουν τελέσει γάμο. Εφόσον το παιδί εμφανίζεται ως εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική δήλωση μόνο του ενός γονέα, ολόκληρο το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται στον συγκεκριμένο γονέα.

Εάν, αντίθετα, το τέκνο εμφανίζεται και στις δύο φορολογικές δηλώσεις, η οικονομική ενίσχυση επιμερίζεται κατά 50% σε κάθε γονέα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Πώς μοιράζεται η ενίσχυση σε διαζευγμένους γονείς

Ανάλογη αντιμετώπιση εφαρμόζεται στις περιπτώσεις διαζευγμένων γονέων ή γονέων που βρίσκονται σε διάσταση.

Εφόσον και οι δύο έχουν δηλώσει το παιδί ως εξαρτώμενο μέλος στις φορολογικές δηλώσεις τους, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους.

Η κατανομή γίνεται ανεξάρτητα από το καθεστώς επιμέλειας, με καθοριστικό στοιχείο για τον επιμερισμό της ενίσχυσης να αποτελεί το εάν το παιδί έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος και από τους δύο γονείς.

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