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Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον ενεργά στην επιτήρηση της κυκλοφορίας στην Αττική, με ένα νέο δίκτυο «έξυπνων» καμερών να δοκιμάζεται στους δρόμους και να εντοπίζει αυτόματα οδηγικές παραβάσεις. Τα πρώτα δεδομένα της πιλοτικής λειτουργίας δείχνουν ήδη τον όγκο των παραβάσεων που μπορεί να καταγράφει το σύστημα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Οι νέες κάμερες έχουν εγκατασταθεί σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου του Λεκανοπεδίου, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει ότι συνολικά θα καλυφθούν 100 σημεία. Στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση της κυκλοφορίας και ο αυτοματοποιημένος εντοπισμός συμπεριφορών που παραβιάζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει παραβάσεις όπως η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, η οδήγηση χωρίς ζώνη ασφαλείας και η χρήση κινητού τηλεφώνου στο τιμόνι. Η καταγραφή γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας παράλληλα το απαραίτητο οπτικό υλικό για την τεκμηρίωση κάθε παράβασης.

Πάνω από 1.800 παραβάσεις σε τέσσερις ημέρες

Ενδεικτική των δυνατοτήτων του νέου συστήματος είναι η εικόνα από τη λεωφόρο Συγγρού. Μία από τις έξυπνες κάμερες, η οποία λειτουργεί στο ρεύμα ανόδου, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Τα στοιχεία από το σύνολο της πιλοτικής εφαρμογής είναι επίσης χαρακτηριστικά. Από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος και έως τις 22 Ιουλίου είχαν επιδοθεί 4.127 κλήσεις, βάσει των δεδομένων που είχαν συγκεντρώσει οι κάμερες.

Η τεχνολογία δεν περιορίζεται στην καταγραφή μιας απλής φωτογραφίας της πινακίδας κυκλοφορίας. Για κάθε παράβαση το σύστημα αποτυπώνει όλες τις πλευρές του οχήματος, συγκεντρώνοντας συνολικά πέντε φωτογραφίες, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται πληρέστερος φάκελος για κάθε περιστατικό που εντοπίζεται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοπιστία των καταγραφών, καθώς το ποσοστό σφάλματος δεν ξεπερνά το 1%, γεγονός που αντιστοιχεί σε επίπεδο ακρίβειας που φθάνει περίπου στο 99%.

Το επόμενο βήμα με το gov.gr

Η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος αναμένεται να περιορίσει σημαντικά και τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της παράβασης και της ενημέρωσης του οδηγού. Στο επόμενο στάδιο προβλέπεται η διασύνδεση των έξυπνων καμερών με τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι κλήσεις θα μπορούν να αποστέλλονται απευθείας στην προσωπική θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, περιορίζοντας την ανάγκη για τις σημερινές διαδικασίες επίδοσης και επιταχύνοντας τη βεβαίωση των παραβάσεων.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει παράλληλα τη διαχείριση πολύ μεγαλύτερου όγκου δεδομένων σε σχέση με τους παραδοσιακούς ελέγχους. Οι κάμερες μπορούν να λειτουργούν συνεχώς και να εντοπίζουν παραβάσεις χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία αστυνομικού στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου.

Η πιλοτική εφαρμογή αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί στο μέλλον η επιτήρηση της οδικής κυκλοφορίας στην Αττική. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του αριθμού των κλήσεων, αλλά κυρίως η δημιουργία ενός συστήματος στο οποίο ο οδηγός γνωρίζει ότι σοβαρές παραβάσεις μπορούν να εντοπιστούν άμεσα και με μεγάλη ακρίβεια.

Η αποτρεπτική αυτή λειτουργία θεωρείται κρίσιμη, ιδιαίτερα για συμπεριφορές υψηλού κινδύνου όπως η υπερβολική ταχύτητα και η χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Εφόσον το σύστημα περάσει από την πιλοτική στην πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, οι έξυπνες κάμερες μπορούν να εξελιχθούν σε ένα από τα βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των τροχαίων παραβάσεων στο Λεκανοπέδιο

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