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Η SK Hynix ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 40 τρισ. γουόν (28,6 δισ. δολάρια), στο πλαίσιο του σχεδίου της για ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Οι επενδυτές ανέμεναν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αποφάσεις της εταιρείας για την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους, καθώς θεωρούνται ένα νέο «δίχτυ ασφαλείας» απέναντι στην αναπόφευκτη επιβράδυνση του κύκλου άνθησης της βιομηχανίας ημιαγωγών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η SK Hynix σχεδιάζει να επαναγοράσει έως και 24 εκατομμύρια ίδιες μετοχές, με το πρόγραμμα να πραγματοποιείται από τις 20 Αυγούστου έως τις 19 Νοεμβρίου.

Ταμειακές ροές-ρεκόρ χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη

Η SK Hynix δημιουργεί ταμειακές ροές σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς η εκρηκτική ζήτηση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη ασκεί ισχυρές πιέσεις στην προσφορά chips μνήμης.

Η εταιρεία συγκαταλέγεται στους μεγάλους ωφελημένους από την παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στις υποδομές AI, καθώς η αυξανόμενη υπολογιστική ισχύς που απαιτούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχει ενισχύσει κατακόρυφα τη ζήτηση για προηγμένες μνήμες.

Ωστόσο, καθώς τα κέρδη από την αύξηση των τιμών αρχίζουν να επιβραδύνονται, οι επαναγορές μετοχών και τα μερίσματα μπορούν να αποτελέσουν τον επόμενο καταλύτη για τη μετοχή και ενδεχομένως να δημιουργήσουν ένα επίπεδο στήριξης, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να κοιτούν πέρα από την κορύφωση του ρυθμού αύξησης των κερδών.

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