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Η τεχνητή νοημοσύνη εισβάλλει με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα στους χώρους εργασίας, μεταβάλλοντας όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν τις δραστηριότητές τους, αλλά και τις μεθόδους με τις οποίες αξιολογούν, επιλέγουν και ελέγχουν το προσωπικό τους. Από τη συνεχή καταγραφή της καθημερινής δραστηριότητας μέχρι τη συμμετοχή αλγορίθμων σε αποφάσεις για προσλήψεις και απολύσεις, οι νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν μια διαφορετική εργασιακή πραγματικότητα, στην οποία τα όρια ανάμεσα στην αποδοτικότητα και την προστασία της ιδιωτικότητας γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα.

Η εξάπλωση των ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης προσωπικού δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται μεγάλους όγκους πληροφοριών σχετικά με την εργασία των υπαλλήλων τους. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, εντείνονται οι ανησυχίες για τη διαρκή επιτήρηση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον κίνδυνο αδιαφανών ή μεροληπτικών αποφάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν την επαγγελματική πορεία χιλιάδων ανθρώπων.

Η ψηφιακή παρακολούθηση εξαπλώνεται στις αμερικανικές επιχειρήσεις

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων για την εποπτεία των εργαζομένων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη έκταση. Επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων εγκαθιστούν συστήματα που καταγράφουν την καθημερινή δραστηριότητα του προσωπικού, παρακολουθούν τη χρήση εταιρικών υπολογιστών και συγκεντρώνουν δεδομένα για τον χρόνο εργασίας και την παραγωγικότητα.

Οι δυνατότητες αυτών των εφαρμογών δεν περιορίζονται στη μέτρηση των ωρών απασχόλησης. Με τη βοήθεια αλγορίθμων, μπορούν επίσης να αναλύουν μοτίβα συμπεριφοράς, να αξιολογούν την απόδοση και να δημιουργούν μια λεπτομερή εικόνα της εργασιακής δραστηριότητας κάθε υπαλλήλου.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται σε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 74% των εργοδοτών χρησιμοποιεί εργαλεία διαδικτυακής παρακολούθησης, ενώ το 53% των εργαζομένων δηλώνει ότι η επιχείρηση στην οποία απασχολείται εφαρμόζει σχετικό λογισμικό.

Οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των εργαζομένων είναι επίσης αξιοσημείωτες. Από όσους δηλώνουν ότι υπόκεινται σε ψηφιακή επιτήρηση, το 56% αναφέρει ότι αισθάνεται ένταση ή άγχος εξαιτίας της παρακολούθησης.

Τα ποσοστά αυτά αναδεικνύουν την ψυχολογική διάσταση της τεχνολογικής εποπτείας, καθώς η δυνατότητα συνεχούς καταγραφής μπορεί να δημιουργεί στους εργαζομένους την αίσθηση ότι κάθε τους κίνηση αξιολογείται, ακόμη και όταν οι εργοδότες επικαλούνται ως βασικό στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Από τα βιογραφικά μέχρι τις απολύσεις: Η AI αποκτά ρόλο στις αποφάσεις

Η επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης δεν εξαντλείται στην παρακολούθηση της εργασιακής απόδοσης. Επεκτείνεται πλέον και σε κρίσιμα στάδια της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, επηρεάζοντας αποφάσεις που καθορίζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία των εργαζομένων.

Στον τομέα των προσλήψεων, όλο και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα διαλογής βιογραφικών και αλγοριθμικής αξιολόγησης υποψηφίων, με στόχο την ταχύτερη επεξεργασία μεγάλου αριθμού αιτήσεων.

Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να διευκολύνουν τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, αλλά ταυτόχρονα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται και τη δυνατότητα των υποψηφίων να γνωρίζουν πώς αξιολογήθηκαν.

Ακόμη μεγαλύτερος προβληματισμός προκαλείται όταν τέτοια εργαλεία επηρεάζουν αποφάσεις για την παραμονή ή την απομάκρυνση εργαζομένων από μια επιχείρηση.

Η συμμετοχή αλγορίθμων σε διαδικασίες που συνδέονται με απολύσεις δημιουργεί κινδύνους λανθασμένων, άδικων ή μεροληπτικών κρίσεων, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει επαρκής ανθρώπινη εποπτεία ή όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν αποτελεσματικά μια απόφαση.

Παράλληλα, η ταχύτατη πρόοδος της αυτοματοποίησης εντείνει τις ανησυχίες για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 καταγράφηκαν 112.713 περικοπές θέσεων εργασίας που αποδίδονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τον προβληματισμό για τις συνέπειες της τεχνολογικής μετάβασης στην απασχόληση και για το κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν να αξιοποιήσουν την AI συμπληρωματικά προς το ανθρώπινο δυναμικό ή ως μέσο αντικατάστασης συγκεκριμένων εργασιών.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Αυστηρότερο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία

Σε αντίθεση με την εκτεταμένη χρήση συστημάτων ψηφιακής εποπτείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα ειδικό κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, γνωστός ως AI Act, χαρακτηρίζει πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στις εργασιακές σχέσεις ως συστήματα υψηλού κινδύνου, αναγνωρίζοντας ότι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πρόσβαση στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη.

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εφαρμογές που αξιοποιούνται για την επιλογή προσωπικού, την αξιολόγηση εργαζομένων και τη λήψη αποφάσεων με επιπτώσεις στην εργασιακή τους κατάσταση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αντιμετώπιση των τεχνολογιών που επιχειρούν να αναγνωρίσουν ή να ερμηνεύσουν τα συναισθήματα των εργαζομένων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει, κατά κανόνα, τη χρήση συστημάτων AI για την αναγνώριση συναισθημάτων στον χώρο εργασίας, προβλέποντας περιορισμένες εξαιρέσεις για συγκεκριμένους σκοπούς.

Παράλληλα, ο κανονισμός επιβάλλει υποχρεώσεις διαφάνειας, ανθρώπινης εποπτείας και ελέγχου για τις εφαρμογές που υπάγονται στις σχετικές διατάξεις, ώστε οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να χρησιμοποιούν ανεξέλεγκτα συστήματα που επηρεάζουν ουσιωδώς τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Πρόστιμα έως 35 εκατ. ευρώ για παραβάσεις του AI Act

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνοδεύεται από σημαντικές οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην αποτροπή παραβιάσεων και στην ενίσχυση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Για ορισμένες από τις πρακτικές που απαγορεύονται από τον κανονισμό, τα προβλεπόμενα πρόστιμα μπορούν να φθάσουν έως τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για άλλες κατηγορίες παραβάσεων το αντίστοιχο ποσό μπορεί να ανέλθει στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Το ύψος των κυρώσεων συνδέεται με τη σοβαρότητα και τη φύση της παράβασης, καθώς και με το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει και πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισμό τους.

Η ύπαρξη τόσο υψηλών προστίμων αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διασφάλιση ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα πραγματοποιείται εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Για τις επιχειρήσεις, η χρήση εργαλείων AI στις εργασιακές διαδικασίες συνεπάγεται επομένως και υποχρεώσεις ως προς την αξιολόγηση των κινδύνων, τη διαφάνεια και την τήρηση των κανόνων που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

Τι ισχύει στην Ελλάδα για την παρακολούθηση εργαζομένων

Στην Ελλάδα, η δυνατότητα των επιχειρήσεων να παρακολουθούν ψηφιακά τους εργαζομένους τους δεν είναι απεριόριστη, καθώς υπόκειται στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και στην εθνική νομοθεσία.

Βασικό σημείο αναφοράς αποτελεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση προσωπικών πληροφοριών.

Η εγκατάσταση συστημάτων ψηφιακής παρακολούθησης πρέπει να στηρίζεται σε νόμιμη βάση και να εξυπηρετεί συγκεκριμένο και θεμιτό σκοπό. Παράλληλα, η επεξεργασία των δεδομένων οφείλει να είναι αναγκαία και αναλογική, χωρίς να υπερβαίνει όσα απαιτούνται για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.

Με άλλα λόγια, η τεχνολογική δυνατότητα παρακολούθησης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι μια επιχείρηση δικαιούται να καταγράφει ανεξέλεγκτα την εργασιακή δραστηριότητα του προσωπικού της.

Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να ενημερώνονται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, ώστε να γνωρίζουν ποια στοιχεία συλλέγονται, για ποιον λόγο χρησιμοποιούνται και πώς γίνεται η διαχείρισή τους.

Αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων απέναντι στους αλγορίθμους

Η αυξανόμενη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την ενημέρωση των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους.

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν εάν πραγματοποιείται ψηφιακή παρακολούθηση και με ποιον τρόπο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά τους δεδομένα.

Επιπλέον, προστατεύεται το δικαίωμά τους στην ιδιωτικότητα, ενώ σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο μπορούν να ζητούν ανθρώπινη παρέμβαση σε αποφάσεις που λαμβάνονται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές όταν θεωρούν ότι οι πρακτικές παρακολούθησης ή επεξεργασίας δεδομένων παραβιάζουν τη νομοθεσία.

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί, συνεπώς, μια νέα πραγματικότητα για τις εργασιακές σχέσεις, στην οποία η τεχνολογική αποτελεσματικότητα πρέπει να συνδυάζεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαφάνεια και τη δυνατότητα ουσιαστικού ανθρώπινου ελέγχου.

Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο πόσο περισσότερο μπορούν να παρακολουθούν και να αξιολογούν οι επιχειρήσεις μέσω της AI, αλλά και ποια όρια πρέπει να τίθενται ώστε η τεχνολογία να μην υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων.