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Μπορεί ένα γραφείο να είναι εντελώς άδειο και η επιχείρηση να συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά; Στην εποχή της τηλεργασίας, η απάντηση είναι καταφατική. Και αυτή η αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινότητα των εργαζομένων, αλλά μεταβάλλει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι απεργίες και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους.

Για δεκαετίες, οι άδειοι χώροι εργασίας, οι συγκεντρώσεις στις εισόδους επιχειρήσεων και η απουσία προσωπικού αποτελούσαν τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες μιας απεργιακής κινητοποίησης. Σήμερα, όμως, χιλιάδες εργαζόμενοι μπορούν να συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά τους από το σπίτι, ακόμη κι όταν οι μετακινήσεις έχουν παραλύσει.

Η εξάπλωση της εξ αποστάσεως εργασίας δημιουργεί έτσι μια νέα πραγματικότητα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα συνδικάτα, καθώς η παραγωγική δραστηριότητα δεν συνδέεται πλέον απαραίτητα με τη φυσική παρουσία σε ένα γραφείο.

Σύμφωνα με την ισπανική στατιστική υπηρεσία INE, το 14,8% των εργαζομένων ηλικίας 16 έως 74 ετών στην Ισπανία είχε εργαστεί εξ αποστάσεως κατά την εβδομάδα αναφοράς της έρευνας του 2025.

Πώς η τηλεργασία περιόρισε τις επιπτώσεις των απεργιών στη Βρετανία

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα καταγράφηκε στη Βρετανία κατά τις μεγάλες σιδηροδρομικές απεργίες του 2022.

Παρότι οι κινητοποιήσεις προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις, σημαντικό μέρος των εργαζομένων που χρησιμοποιούσαν καθημερινά το τρένο συνέχισε να εργάζεται από το σπίτι.

Έρευνα για λογαριασμό του βρετανικού υπουργείου Μεταφορών έδειξε ότι το 43% των επιβατών που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη διαδρομή προς την εργασία τους επέλεξε την τηλεργασία.

Οι σιδηροδρομικές απεργίες εξακολουθούσαν να επηρεάζουν ουσιαστικά τις μεταφορές. Ωστόσο, η δυνατότητα εργασίας από απόσταση περιόρισε τις συνέπειες για άλλους κλάδους της οικονομίας, καθώς επιχειρήσεις που παλαιότερα θα αντιμετώπιζαν ελλείψεις προσωπικού συνέχισαν τη λειτουργία τους.

Δεν έχουν όλοι οι εργαζόμενοι τις ίδιες δυνατότητες

Η νέα πραγματικότητα δεν αφορά εξίσου όλα τα επαγγέλματα.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έρευνα Συνθηκών Εργασίας του Eurofound, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2026, περίπου το 60% των εργαζομένων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες έχει δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας, έστω και περιστασιακά.

Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται σε 18% στις μεταφορές και 13% στο εμπόριο και στην εστίαση.

Ένας υπάλληλος γραφείου μπορεί να εξυπηρετεί πελάτες από τον υπολογιστή του, ακόμη κι αν δεν λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ένας οδηγός λεωφορείου, ένας νοσηλευτής ή ένας εργαζόμενος σε εστιατόριο δεν έχει την ίδια επιλογή.

Η τηλεργασία δημιουργεί επομένως μια νέα διαχωριστική γραμμή στην αγορά εργασίας, ανάμεσα στα επαγγέλματα που μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από τη φυσική παρουσία και σε εκείνα που εξακολουθούν να την απαιτούν.

Από τις συγκεντρώσεις έξω από τα γραφεία στις ψηφιακές απεργίες

Η τεχνολογία δεν αλλάζει μόνο τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, αλλά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα συνδικάτα για να ασκήσουν πίεση.

Χαρακτηριστική ήταν η οκταήμερη απεργία των εργαζομένων στον τεχνολογικό τομέα των New York Times τον Νοέμβριο του 2024, κατά την περίοδο των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.

Πέρα από τις παραδοσιακές κινητοποιήσεις, οι εργαζόμενοι οργάνωσαν διαδικτυακές δράσεις και κάλεσαν τους αναγνώστες να απέχουν προσωρινά από δημοφιλή ψηφιακά προϊόντα της εφημερίδας, όπως το Wordle και το Connections.

Η συγκεκριμένη περίπτωση ανέδειξε έναν διαφορετικό τρόπο άσκησης πίεσης: μια απεργία μπορεί πλέον να επηρεάζει την ψηφιακή δραστηριότητα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της.

Τα νέα νομικά διλήμματα για τις επιχειρήσεις

Η εξάπλωση της τηλεργασίας δημιουργεί παράλληλα σύνθετα νομικά ζητήματα σχετικά με τα όρια της εργοδοτικής παρέμβασης κατά τη διάρκεια μιας απεργίας.

Ένα βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο μια επιχείρηση μπορεί να αναθέτει εξ αποστάσεως τα καθήκοντα απεργών σε άλλους εργαζομένους, προκειμένου να περιορίσει τις συνέπειες της κινητοποίησης.

Τον Μάρτιο του 2026, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε ότι η έκτακτη αξιοποίηση τεχνικών μέσων από το Μετρό της Σεβίλλης, κατά τη διάρκεια απεργίας του 2018, παραβίασε το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία.

Ανάλογοι προβληματισμοί έχουν ανακύψει και στον Καναδά, όπου δικαστήριο του Κεμπέκ εξέτασε υπόθεση εργαζομένης που εκτελούσε από το σπίτι της καθήκοντα προσωπικού το οποίο συμμετείχε σε εργασιακή σύγκρουση.

Οι υποθέσεις αυτές καταδεικνύουν ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν καταργεί τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη νομοθεσία και τη δικαιοσύνη.

Η νέα πρόκληση για τα συνδικάτα και την Ελλάδα

Η τηλεργασία επηρεάζει και την ίδια τη διαδικασία συλλογικής οργάνωσης των εργαζομένων.

Η απουσία καθημερινής φυσικής επαφής περιορίζει τις αυθόρμητες συζητήσεις, τις συναντήσεις και τις προσωπικές σχέσεις που παραδοσιακά διευκόλυναν τη συνδικαλιστική δράση.

Παρότι οι ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας μπορούν να καλύψουν μέρος αυτού του κενού, δημιουργούν παράλληλα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ενδεχόμενης παρακολούθησης της δραστηριότητας των εργαζομένων.

Για την Ελλάδα, όπου η τηλεργασία έχει αποκτήσει σταθερή παρουσία στην πληροφορική, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στον συμβουλευτικό κλάδο, το ζήτημα αναμένεται να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η συμμετοχή σε μια απεργία δεν μπορεί πλέον να μετριέται αποκλειστικά από τον αριθμό των εργαζομένων που δεν προσέρχονται στα γραφεία ή από την εικόνα μιας άδειας επιχείρησης.

Το ουσιαστικό κριτήριο είναι πόσοι εργαζόμενοι διακόπτουν πραγματικά την εργασία τους, ποιες υπηρεσίες παύουν να παρέχονται και πόσο επηρεάζεται η οικονομική δραστηριότητα.