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Μεγαλύτερη ευελιξία στη χορήγηση της γονικής άδειας φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, επιτρέποντας στους εργαζόμενους με δύο ή περισσότερα παιδιά να αξιοποιούν διαδοχικά τις άδειες που δικαιούνται, χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψουν στην εργασία τους για έναν ολόκληρο χρόνο μεταξύ των δύο περιόδων.

Η ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει χιλιάδες εργαζόμενους γονείς, οι οποίοι θα μπορούν να απουσιάζουν από την εργασία τους για μεγαλύτερο συνεχόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η αλλαγή περιλαμβάνεται στο άρθρο 27 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Νοεμβρίου.

Βασικό στοιχείο της προτεινόμενης διάταξης είναι η κατάργηση της υποχρέωσης να μεσολαβεί ένα έτος πραγματικής απασχόλησης μεταξύ δύο γονικών αδειών που χορηγούνται για διαφορετικά παιδιά στον ίδιο εργαζόμενο.

Τι ισχύει σήμερα και τι αλλάζει για τους γονείς

Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, κάθε εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα σε τέσσερις μήνες γονικής άδειας για κάθε παιδί ηλικίας έως οκτώ ετών.

Ωστόσο, για τους εργαζόμενους που έχουν περισσότερα από ένα παιδιά, η αξιοποίηση αυτού του δικαιώματος συνοδεύεται από έναν σημαντικό περιορισμό.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να λάβουν νέα γονική άδεια για άλλο παιδί από τον ίδιο εργοδότη, πρέπει να έχει προηγηθεί ένας χρόνος πραγματικής εργασίας μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης άδειας.

Η νέα διάταξη καταργεί αυτή την προϋπόθεση, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς να χρησιμοποιούν τις άδειες που αντιστοιχούν σε διαφορετικά παιδιά χωρίς την υποχρεωτική ενδιάμεση περίοδο απασχόλησης.

Το δικαίωμα παραμένει ατομικό και αμεταβίβαστο, γεγονός που σημαίνει ότι ανήκει ξεχωριστά στη μητέρα και στον πατέρα και δεν μπορεί να μεταφερθεί από τον έναν στον άλλο.

Για ένα παιδί, κάθε γονέας δικαιούται τέσσερις μήνες. Επομένως, σε οικογένεια όπου εργάζονται και οι δύο γονείς, η συνολική διάρκεια μπορεί να φτάσει τους οκτώ μήνες, με τέσσερις μήνες για καθέναν.

Στην περίπτωση δύο παιδιών, κάθε γονέας αποκτά δικαίωμα συνολικά οκτώ μηνών γονικής άδειας, δηλαδή τέσσερις μήνες για κάθε παιδί.

Με την προτεινόμενη αλλαγή, το διάστημα αυτό θα μπορεί να αξιοποιείται ακόμη και συνεχόμενα, μέσα στο ίδιο έτος, εφόσον η νέα διάταξη ψηφιστεί και τεθεί σε εφαρμογή.

Παράδειγμα: Πώς μια μητέρα θα μπορεί να πάρει οκτώ συνεχόμενους μήνες

Μια εργαζόμενη μητέρα που έχει δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, και έχει συμπληρώσει την απαραίτητη προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, θα μπορεί να επωφεληθεί από τη νέα ρύθμιση, εφόσον δεν έχει ήδη εξαντλήσει το δικαίωμά της.

Συγκεκριμένα, θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αρχικά τέσσερις μήνες γονικής άδειας για το πρώτο παιδί και, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, να λάβει άλλους τέσσερις μήνες για το δεύτερο.

Έτσι, η συνολική απουσία της από την εργασία μπορεί να φτάσει τους οκτώ συνεχόμενους μήνες.

Με το σημερινό καθεστώς, εάν δεν υπάρχει ευνοϊκότερη συμφωνία με τον εργοδότη, η ίδια εργαζόμενη θα ήταν υποχρεωμένη να επιστρέψει στα καθήκοντά της και να συμπληρώσει έναν χρόνο πραγματικής απασχόλησης προτού ζητήσει τη δεύτερη άδεια.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι δεν καταργείται η βασική προϋπόθεση συμπλήρωσης ενός έτους εργασίας στον ίδιο εργοδότη για την αρχική θεμελίωση του δικαιώματος γονικής άδειας.

Η προϋπόθεση αυτή εξακολουθεί να ισχύει, εκτός εάν προβλέπεται ευνοϊκότερη ρύθμιση μέσω συλλογικής ή ατομικής συμφωνίας.

Πόσα χρήματα καταβάλλει η ΔΥΠΑ – Το επίδομα των 3.680 ευρώ

Η γονική άδεια δεν συνοδεύεται από αποδοχές για ολόκληρο το διάστημα της χορήγησής της.

Από τους τέσσερις μήνες που δικαιούται κάθε γονέας για κάθε παιδί, οι δύο πρώτοι επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ, με ποσό ίσο με τον εκάστοτε νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Οι υπόλοιποι δύο μήνες δεν επιδοτούνται, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική, ευνοϊκότερη πρόβλεψη.

Με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται σήμερα στα 920 ευρώ μικτά, η βασική επιδότηση για δύο πλήρεις μήνες γονικής άδειας ανέρχεται σε 1.840 ευρώ μικτά.

Στο ποσό αυτό προστίθεται και η αναλογία των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.

Για έναν εργαζόμενο γονέα με δύο παιδιά, ο οποίος θα αξιοποιήσει το σύνολο των οκτώ μηνών γονικής άδειας, οι τέσσερις μήνες θα είναι επιδοτούμενοι.

Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό βασικό ποσό που μπορεί να λάβει από τη ΔΥΠΑ φτάνει τα 3.680 ευρώ μικτά, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αναλογίες δώρων και επιδόματος αδείας.

Εάν εργάζονται και οι δύο γονείς και πληρούν ανεξάρτητα τις νόμιμες προϋποθέσεις, καθένας διατηρεί το δικό του δικαίωμα τόσο στη γονική άδεια όσο και στην αντίστοιχη επιδότηση.

Η πληρωμή πραγματοποιείται από τη ΔΥΠΑ, με βάση τη χρονική διάρκεια της άδειας που έχει δηλώσει ο εργοδότης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ταυτόχρονη γονική άδεια για μητέρα και πατέρα στην ίδια επιχείρηση

Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση του νομοσχεδίου αφορά στους γονείς που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη.

Σήμερα, όταν και οι δύο γονείς εργάζονται στην ίδια επιχείρηση, προβλέπεται η υποβολή κοινής δήλωσης, στην οποία καθορίζεται ποιος θα κάνει πρώτος χρήση της γονικής άδειας και για ποιο χρονικό διάστημα.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση αυτής της υποχρέωσης, δημιουργώντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης υποβολής αιτημάτων γονικής άδειας από μητέρα και πατέρα.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι που εργάζεται στην ίδια εταιρεία και έχει παιδί ηλικίας δύο ετών θα μπορεί να ζητήσει άδεια για το ίδιο χρονικό διάστημα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συμφωνία για τη σειρά με την οποία θα απουσιάσει κάθε γονέας.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι καταργούνται οι διαδικασίες εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων.

Οι εργοδότες εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τη χορήγηση των αδειών, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις και τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης και οι προθεσμίες

Για τη χορήγηση της γονικής άδειας, ο εργαζόμενος πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στον εργοδότη του, είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικά.

Στην αίτηση αναφέρονται η επιθυμητή ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης της άδειας.

Κατά κανόνα, το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν μικρότερη προθεσμία.

Από την πλευρά του, ο εργοδότης υποχρεούται να απαντήσει το αργότερο εντός ενός μήνα.

Εφόσον η απουσία του εργαζομένου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, μπορεί να ζητηθεί αναβολή της άδειας.

Σε αυτή την περίπτωση, όμως, η απόφαση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη αιτιολόγηση.

Κατά κανόνα, η γονική άδεια πρέπει να χορηγείται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικός χρόνος.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο της άδειας σε μία συνεχόμενη περίοδο.

Μπορεί να ζητήσει τμηματική χορήγηση ή άλλη ευέλικτη μορφή αξιοποίησης, όπως μειωμένο ημερήσιο ωράριο, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία.

Μετά τη χορήγηση της άδειας, ο εργοδότης προχωρά στην καταχώρισή της στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέσω του εντύπου Ε14.

Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος υποβάλλει την αίτηση για την καταβολή του επιδόματος στη ΔΥΠΑ, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Τι προβλέπεται για δίδυμα, τρίδυμα και μονογονεϊκές οικογένειες

Το νομοθετικό πλαίσιο εξακολουθεί να περιλαμβάνει ιδιαίτερες προβλέψεις για γονείς με δίδυμα ή τρίδυμα παιδιά, καθώς και για περιπτώσεις στις οποίες ένας γονέας ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα.

Για τους γονείς πολύδυμων παιδιών προβλέπεται πρόσθετη επιδοτούμενη περίοδος δύο μηνών, πέρα από την επιδότηση που αντιστοιχεί σε κάθε παιδί ξεχωριστά.

Αντίστοιχα, στις ειδικές περιπτώσεις αποκλειστικής άσκησης της γονικής μέριμνας που ορίζει ο νόμος, ο δικαιούχος μπορεί να λάβει διπλάσια διάρκεια γονικής άδειας και επιδότησης.

Οι ειδικές αυτές ρυθμίσεις διατηρούνται και δεν επηρεάζονται από τις νέες διατάξεις για τη διαδοχική χορήγηση αδειών.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η τετράμηνη γονική άδεια αποτελεί αυτοτελές εργασιακό δικαίωμα και δεν πρέπει να συγχέεται με την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας ή την άδεια φροντίδας παιδιού.

Οι συγκεκριμένες άδειες διέπονται από διαφορετικές προϋποθέσεις και χορηγούνται ανεξάρτητα από το δικαίωμα στη γονική άδεια.