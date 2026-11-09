Για να καταλάβετε ποια θέση κατέχετε στην ιεραρχία της εταιρείας σας, ελέγξτε τον προϋπολογισμό που σας αναλογεί για την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Οι επιχειρήσεις κατατάσσουν αθόρυβα τους εργαζομένους σε διαφορετικές βαθμίδες πρόσβασης, καθώς αποφασίζουν ποιοι επαγγελματικοί ρόλοι δικαιολογούν μεγαλύτερες δαπάνες.

Τα ανώτατα στελέχη προσπαθούν να βρουν τρόπους κατανομής των περιορισμένων προϋπολογισμών, την ώρα που το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται. Σε ορισμένες εταιρείες, οι διευθυντές επιβάλλουν οριζόντια ανώτατα όρια χρήσης.

Άλλες επιχειρήσεις ακολουθούν πιο επιλεκτική προσέγγιση, προσφέροντας σε ορισμένες ομάδες, όπως οι μηχανικοί λογισμικού, απεριόριστη πρόσβαση στα καλύτερα μοντέλα AI, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι περιορίζονται σε πιο βασικές επιλογές.

Οι πρόσφατες περικοπές στην Apple δείχνουν πώς αρχίζουν να διαμορφώνονται αυτές οι διαφορετικές βαθμίδες, ακόμη και σε εταιρείες που ενσωματώνουν με ταχείς ρυθμούς την τεχνητή νοημοσύνη στις ευρύτερες δραστηριότητές τους.

Η κατασκευάστρια του iPhone μείωσε το ημερήσιο όριο δαπανών για ορισμένους μηχανικούς της στα 200 δολάρια από 300 δολάρια, ενώ σχεδιάζει περαιτέρω περικοπές για ορισμένες ομάδες, στο πλαίσιο προσπάθειας περιορισμού του κόστους, όπως μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα το Bloomberg News.

Οι εργαζόμενοι εκτός των τμημάτων μηχανικών έχουν ήδη ημερήσιο όριο 100 δολαρίων, αν και η εταιρεία έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να το μειώσει ακόμη και στα 25 δολάρια.

Η νέα ιεραρχία: Οι προνομιούχοι και οι υπόλοιποι

Καθώς οι εργοδότες πραγματοποιούν αυτούς τους υπολογισμούς, οι διαφορές στην πρόσβαση συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου είδους ιεραρχίας στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με στελέχη επιχειρήσεων και συμβούλους.

«Στην πραγματικότητα, αυτό που δημιουργούμε τώρα είναι αυτό που αποκαλώ εκείνους που έχουν και εκείνους που δεν έχουν», δήλωσε η Λίντια Γου, ανώτερη διευθύντρια αναλύσεων της συμβουλευτικής εταιρείας Gartner, η οποία συμβουλεύει στελέχη σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως εξήγησε, οι ομάδες που θεωρείται ότι δημιουργούν έσοδα, όπως τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, αρχίζουν να λαμβάνουν μεγαλύτερα κονδύλια, ενώ εκείνες που παραδοσιακά αντιμετωπίζονται ως κέντρα κόστους, όπως τα οικονομικά τμήματα, λαμβάνουν λιγότερα.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρόσβαση στην AI μπορεί να αποτελεί σαφή ένδειξη της αξίας που αποδίδει μια επιχείρηση σε ένα συγκεκριμένο τμήμα.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας διαχείρισης εταιρικών δαπανών Ramp, η διάμεση δαπάνη των επιχειρήσεων για AI ανά εργαζόμενο τριπλασιάστηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Σεπτεμβρίου 2026, αυξανόμενη από τα 5 στα 15 δολάρια.

Για το 1% των εργαζομένων με τις υψηλότερες δαπάνες AI στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, το ποσό εκτινάχθηκε σε περισσότερα από 9.500 δολάρια, από περίπου 2.500 δολάρια.

Accenture και Goldman Sachs περιορίζουν την πρόσβαση

Η Accenture Plc αφαίρεσε τον περασμένο μήνα από μια ομάδα εργαζομένων την πρόσβαση στην εξειδικευμένη εταιρική άδεια Claude Enterprise.

Ωστόσο, η εταιρεία διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα μοντέλα Claude μέσω του Microsoft Copilot και άλλων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι άδειες για εξειδικευμένα εργαλεία AI, όπως το Claude Enterprise, χορηγούνται σε όσους έχουν συγκεκριμένη ανάγκη που σχετίζεται με τον επαγγελματικό τους ρόλο», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Goldman Sachs Group Inc., από την πλευρά της, προκάλεσε δυσαρέσκεια στους χρηματιστές της όταν ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα ανακαλέσει την πρόσβασή τους σε εργαλεία AI για προγραμματισμό, περιορίζοντας τη χρήση τους αποκλειστικά στους μηχανικούς.

Ορισμένοι διευθυντές θεωρούν εύλογο να παρέχεται μεγαλύτερη πρόσβαση στους ρόλους που δημιουργούν τα περισσότερα έσοδα.

«Είμαστε μια καπιταλιστική επιχείρηση. Κατανέμουμε τους πόρους εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη απόδοση επένδυσης (ROI). Αυτό περιμένουν από εμάς οι μέτοχοί μας», δήλωσε ο Αμίτ Κόρεν, επικεφαλής στρατηγικής προϊόντων AI στην παγκόσμια εταιρεία εμπορικών ακινήτων και διαχείρισης επενδύσεων JLL.

«Αυτό είναι απολύτως συνηθισμένο. Δεν νομίζω ότι κάποιος στην εταιρεία θα το δει και θα πει: “Αυτό είναι άδικο”», πρόσθεσε.

Match Group: Τετραπλάσιο AI budget για τους μηχανικούς

Στη Match Group Inc., την εταιρεία πίσω από εφαρμογές γνωριμιών όπως το Tinder και το Hinge, οι μηχανικοί λαμβάνουν τετραπλάσιο προϋπολογισμό AI σε σύγκριση με τους εργαζομένους που δεν κατέχουν τεχνικές θέσεις, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, Στίβεν Μπέιλι.

Ο μέσος μηχανικός δαπανά περίπου 600 δολάρια τον μήνα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η Match ξεκίνησε τη χρονιά με προϋπολογισμό 5 εκατ. δολαρίων για την AI, ο οποίος προοριζόταν κυρίως για τους μηχανικούς.

Τον Μάιο, αύξησε το κονδύλι στα 10 εκατ. δολάρια, αφού επέκτεινε την πρόσβαση και στους 2.300 εργαζομένους της.

Σε ορισμένους οργανισμούς, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μηνιαία όρια δαπανών AI και ειδοποιούνται όταν πλησιάζουν σε αυτά.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μετριέται σε «tokens», δηλαδή μονάδες δεδομένων που επεξεργάζονται τα μοντέλα AI.

Τα συγκεκριμένα όρια, τα οποία συχνά διαφοροποιούνται ανάλογα με το τμήμα, το είδος της εργασίας και την ιεραρχική βαθμίδα, μπορούν να κυμαίνονται από 20 έως 2.000 δολάρια τον μήνα, σύμφωνα με συνεντεύξεις στελεχών από διάφορους κλάδους.

Συχνά, ωστόσο, αυτά τα όρια λειτουργούν περισσότερο ως ενδεικτικοί περιορισμοί παρά ως απόλυτες απαγορεύσεις, καθώς οι εργαζόμενοι μπορούν συνήθως να εξασφαλίσουν πρόσθετα κονδύλια εάν παρουσιάσουν πειστικά επιχειρήματα.

Οι αόρατοι περιορισμοί και οι διαφορετικές εκδόσεις της AI

Σε άλλες εταιρείες, σύμφωνα με τη Γου, τα στελέχη επιβάλλουν περιορισμούς χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

Οι εργαζόμενοι ενός τμήματος μπορεί να μην γνωρίζουν ότι τους έχει δοθεί πρόσβαση σε πιο βασικές εκδόσεις εργαλείων AI, ενώ συνάδελφοί τους σε άλλα τμήματα έχουν πρόσβαση σε πολύ πιο προηγμένες εκδόσεις.

«Όταν λέμε στους εργαζομένους μας ότι διαθέτουμε Copilot ή Claude, υπάρχουν δέκα επίπεδα πρόσθετων αδειών Copilot», εξήγησε.

«Ως απλός εργαζόμενος, δεν πρόκειται απαραίτητα να ψάξεις σε ποιο επίπεδο πρόσβασης του Copilot βρίσκεσαι».

Η Anthropic, στον ιστότοπό της, προτείνει στις επιχειρήσεις να κατατάσσουν τους εργαζομένους σε τρεις βαθμίδες πρόσβασης στα μοντέλα Claude: «light», «standard» και «power», δηλαδή ελαφριάς, τυπικής και εντατικής χρήσης.

Ένας εργαζόμενος που κατατάσσεται από την εταιρεία του στη βαθμίδα «light» ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα ισχυρότερα μοντέλα.

Sonar: Ένας μηχανικός μπορεί να ξοδέψει 1 εκατ. δολάρια σε tokens

Στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Sonar, η οποία αναπτύσσει εργαλεία για την αυτοματοποίηση του ελέγχου κώδικα, η χρήση AI διαφέρει σημαντικά μεταξύ των εργαζομένων, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Ταρίκ Σαουκάτ.

«Έχω έναν εργαζόμενο ο οποίος, αν του το επιτρέψω —και νομίζω ότι θα του το επιτρέψουμε—, θα ξοδέψει περίπου 1 εκατ. δολάρια σε tokens το 2027», δήλωσε.

Ο συγκεκριμένος μηχανικός έχει γράψει μόνος του 5 εκατομμύρια γραμμές κώδικα μέσα στους τελευταίους έξι μήνες, ενώ ένας συνηθισμένος μηχανικός γράφει αρκετές χιλιάδες γραμμές τον χρόνο, σύμφωνα με τον Σαουκάτ.

Αυτό επέτρεψε στην εταιρεία να αποφύγει την πρόσληψη δύο ή τριών επιπλέον εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Όλοι οι μηχανικοί ξεκίνησαν τη χρονιά με τους ίδιους, σχετικά μικρούς προϋπολογισμούς, ύψους μερικών χιλιάδων δολαρίων ανά άτομο ετησίως, ενώ μεγαλύτερη ευελιξία παραχωρήθηκε σταδιακά σε όσους αποδείκνυαν ότι μπορούσαν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την τεχνολογία.

Η εταιρεία διαθέτει εσωτερικούς πίνακες παρακολούθησης που καταγράφουν τον όγκο, την ποιότητα και την ταχύτητα παραγωγής κώδικα από τους μηχανικούς της.

Ο Σαουκάτ χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να αξιολογεί ποιοι δικαιούνται μεγαλύτερη πρόσβαση σε εργαλεία AI.

«Το πρώτο βήμα για εμάς είναι απλώς να διαπιστώσουμε ποιος χρησιμοποιεί παραγωγικά τα tokens και ποιος όχι», δήλωσε.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που καταναλώνουν tokens και πραγματικά δεν μπορείς να διαπιστώσεις ότι βελτιώνεται ο ρυθμός με τον οποίο παραδίδουν έργο ή η ποιότητα της δουλειάς τους ή οτιδήποτε άλλο».

Περίπου το 5% των εργαζομένων της Sonar ανήκει στην κατηγορία των υπερχρηστών (super-users), ενώ άλλο ένα 5% δεν έχει ακόμη καταφέρει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την τεχνολογία, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι υπόλοιποι κατανέμονται περίπου σύμφωνα με μια κανονική στατιστική κατανομή.

Cisco: Απεριόριστα tokens ως ανταμοιβή για τους κορυφαίους

Σε ορισμένες εταιρείες, ένας απεριόριστος προϋπολογισμός tokens μοιάζει με μια μαύρη κάρτα American Express, η οποία προσφέρεται μόνο σε όσους έχουν κερδίσει τη σιωπηρή εμπιστοσύνη της ανώτατης διοίκησης για την υλοποίηση των σημαντικότερων έργων.

Στη Cisco Systems Inc., αυτό περιλαμβάνει έναν 27χρονο μηχανικό που θέλει να ξαναγράψει το μεγαλύτερο μέρος του κώδικα της εταιρείας και ο οποίος βρισκόταν «θαμμένος πολύ χαμηλά κάπου μέσα στην οργανωτική δομή», σύμφωνα με τον Τζίτου Πατέλ (Jeetu Patel), πρόεδρο και επικεφαλής προϊόντων της Cisco.

Έπειτα από μια τυχαία συζήτηση στα γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο, ο Πατέλ εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ ώστε αποφάσισε να εντάξει τον μηχανικό στην ομάδα του.

«Του έχω δώσει απεριόριστα tokens», δήλωσε.

«Αν έχεις κάνει κάτι εξαιρετικό και έχεις δημιουργήσει μεγάλη αξία, τότε θα είμαστε πολύ πιο γενναιόδωροι με τα tokens που σου διαθέτουμε».

Οι ανισότητες στην πρόσβαση και ο κίνδυνος δυσαρέσκειας

Η πρόσβαση σε καλύτερα εργαλεία AI μπορεί να σημαίνει καλύτερη εργασία και μεγαλύτερες ανταμοιβές.

«Αυτό αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού για το μέλλον, επειδή, αν έχω μεγαλύτερο προϋπολογισμό AI, με όλες τις άλλες συνθήκες ίδιες, θα βρω κάποιον τρόπο να τον αξιοποιήσω», δήλωσε ο Πίτερ Καπέλι, καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων και διευθυντής του Κέντρου Ανθρώπινου Δυναμικού της Σχολής Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια.

«Στερείτε πόρους από ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη κάνει τα μεγάλα βήματα και δεν θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν, επειδή τα χρήματα κατευθύνονται κάπου αλλού».

Σύμφωνα με τον Καπέλι, αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια μεταξύ των εργαζομένων, εάν δεν πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις λαμβάνονται με δίκαιο τρόπο.

Ο Κόρεν, από την JLL, έχει εξετάσει το ζήτημα της ισότητας.

«Πώς διασφαλίζουμε ότι δεν δημιουργούμε μια κατάσταση όπου υπάρχουν οι προνομιούχοι και οι μη προνομιούχοι και διαφορετικοί άνθρωποι με το ίδιο επαγγελματικό αντικείμενο έχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και, επομένως, διαφορετικές επιδόσεις;», διερωτήθηκε.

«Το ζήτημα γίνεται περίπλοκο».

Η JLL σχεδιάζει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στην πρόσβαση κατά την περίοδο αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων, ιδίως καθώς περιορίζει τη χρήση των ακριβότερων εργαλείων AI σε μια συγκεκριμένη ομάδα προσωπικού, μέχρι να κατανοήσει καλύτερα τη σχέση κόστους και αξίας.

«Θα δώσουμε στους διευθυντές πολύ σαφείς οδηγίες, λέγοντάς τους: “Ακούστε, αυτός είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την αξιολόγησή σας. Μην τιμωρείτε τους εργαζομένους επειδή δεν είχαν πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο”», δήλωσε.

Asana: Προϋπολογισμός AI ανάλογα με τον ρόλο και τις επιδόσεις

Στην εταιρεία λογισμικού Asana Inc., κάθε εργαζόμενος λαμβάνει έναν προϋπολογισμό με βάση τον ρόλο και τις προηγούμενες επιδόσεις του, συμπεριλαμβανομένου του πόσο αποτελεσματικά έχει αξιοποιήσει μέχρι σήμερα την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή Αζίζ Μέγκτζι.

Όπως εξήγησε, τα δυσκολότερα ερωτήματα προκύπτουν μετά την αρχική κατανομή των κονδυλίων.

«Είναι εύκολο να μπεις σε έναν κύκλο κατάρτισης προϋπολογισμού και να πεις: “Έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσό για tokens και έτσι θα το κατανείμουμε”».

«Το ερώτημα προκύπτει όταν οι εργαζόμενοι εξαντλήσουν αυτά τα ποσά. Πώς θα εγκρίνετε τις πρόσθετες δαπάνες;», ανέφερε.

«Ποια είναι τα εργαλεία και τα δεδομένα που θα σας επιτρέψουν να λάβετε αποτελεσματικές αποφάσεις, ώστε να μη λέτε απλώς: “Ξόδεψες tokens αξίας 20.000 δολαρίων, θα σου δώσω άλλα 20.000 δολάρια επειδή είμαι καλός άνθρωπος”;».

Τέτοιου είδους αποφάσεις εξακολουθούν να αποτελούν μια διαδικασία μάθησης, ενώ ορισμένες φορές οδηγούν σε συγκρούσεις με τους εργαζομένους, σύμφωνα με τον Μέγκτζι.

Ωστόσο, καλλιεργούν επίσης έναν «υγιή ανταγωνισμό», καθώς οι εργαζόμενοι καλούνται να παρουσιάσουν πειστικά επιχειρηματικά επιχειρήματα για την αξία της δουλειάς τους.

Οι μηχανικοί ζητούν μεγαλύτερα AI budgets στις διαπραγματεύσεις πρόσληψης

Ορισμένοι μηχανικοί διαπραγματεύονται πλέον μεγαλύτερους προϋπολογισμούς AI πριν ακόμη προσληφθούν σε μια εταιρεία.

«Γίνεται πλέον απαράβατη προϋπόθεση για τους κορυφαίους μηχανικούς να διασφαλίζουν ότι μπορούν να εργάζονται με τα εργαλεία της επιλογής τους και ότι δεν θα περιορίζονται από μικρούς προϋπολογισμούς tokens ή από την πρόσβαση σε μοντέλα που δεν βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας», δήλωσε ο Μάρκους Μπέργκστρομ, επικεφαλής του τομέα υπηρεσιών και λογισμικού AI στην εταιρεία στελέχωσης Insight Global.

Παράλληλα, ορισμένα ανώτατα στελέχη ασκούν πιέσεις παρασκηνιακά προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς AI για τις ομάδες τους.

Στις συνεντεύξεις για ανώτατες διοικητικές θέσεις, «παλαιότερα υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά με το εύρος των αρμοδιοτήτων, πόσοι εργαζόμενοι θα αναφέρονται απευθείας σε εμένα και ποιος θα είναι ο συνολικός προϋπολογισμός μου», δήλωσε ο Μπράιαν Άκερμαν, επικεφαλής στρατηγικής AI στην εταιρεία αναζήτησης στελεχών και συμβουλευτικών υπηρεσιών Korn Ferry.

Πλέον, στους συγκεκριμένους παράγοντες έχει προστεθεί και ο προϋπολογισμός για την τεχνητή νοημοσύνη, πρόσθεσε.

Microsoft: Εργαλεία AI εκατοντάδων δολαρίων την ημέρα στις διαπραγματεύσεις

Πρόκειται για ένα νέο κονδύλι που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρό για τις επιχειρήσεις.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Microsoft Corp., Τσαρλς Λαμάνα, ανέφερε σε συνέδριο τον Μάρτιο ότι ένας υποψήφιος εργαζόμενος, με τον οποίο είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα συνέντευξη, ζητούσε συγκεκριμένο προϋπολογισμό AI.

«Είπε: “Θα έρθω, αρκεί στην ομάδα μου να διατίθενται τουλάχιστον Χ δολάρια”. Δεν θα αποκαλύψω το ποσό Χ. Είναι αρκετά μεγάλο», δήλωσε ο Λαμάνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανησυχίες για το κόστος της AI άρχιζαν να γίνονται εντονότερες.

«Σκέφτεστε, ξέρετε, τι μπορεί να είναι; Περίπου 50 δολάρια; Θα πρέπει να σκέφτεστε από 100 έως και εκατοντάδες δολάρια την ημέρα».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Microsoft, τα συγκεκριμένα ποσά δεν είναι αντιπροσωπευτικά των σημερινών προϋπολογισμών tokens της εταιρείας.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές επηρεάζονται επίσης από το γεγονός ότι δεν διαθέτουν όλοι εις βάθος κατανόηση της λεγόμενης «tokenomics», δηλαδή της οικονομικής λειτουργίας και του κόστους χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τον Άκερμαν.

Το κόστος λειτουργίας των συστημάτων AI θα συνεχίσει επίσης να μεταβάλλεται, σημείωσε, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο αυτές τις συζητήσεις.

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πάντοτε τι είναι ένα token όταν μπαίνουν στη διαδικασία να το διαπραγματευτούν», ανέφερε.

Παρότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι ενδέχεται να μη γνωρίζουν πώς συγκρίνεται ο δικός τους προϋπολογισμός AI με εκείνον των συναδέλφων τους, «θα το μάθουν», εκτίμησε ο Καπέλι, από τη Σχολή Wharton.

«Ξέρουν ποιος έχει τα χρήματα. Παρακολουθούν τι συμβαίνει μεταξύ των τμημάτων», κατέληξε.