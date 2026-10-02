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Έναν χρόνο λειτουργίας συμπληρώνει το Job Center του Δήμου Αθηναίων, καταγράφοντας τα πρώτα αποτελέσματα μιας πρωτοβουλίας που έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά, οικονομικά ή άλλα εμπόδια.

Η δομή, η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Αθήνας, παρέχει εξατομικευμένη εργασιακή συμβουλευτική, υποστήριξη για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και διασύνδεση με επιχειρήσεις και φορείς. Στόχος της είναι η εύρεση εργασίας να μην αποτελεί απλώς μια προσωρινή λύση, αλλά να λειτουργεί ως βήμα προς την οικονομική αυτονομία και την ενεργό κοινωνική συμμετοχή.

Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το Job Center έχει υποστηρίξει συνολικά 503 ανθρώπους, εκ των οποίων 138 βρήκαν εργασία. Μεταξύ όσων βρίσκονταν σε ενεργή αναζήτηση θέσης εργασίας, το ποσοστό επαγγελματικής ένταξης διαμορφώθηκε στο 31%.

Παράλληλα, 62 άνθρωποι έλαβαν εξειδικευμένη νομική ή λογιστική συμβουλευτική, διευρύνοντας το πεδίο των υπηρεσιών πέρα από τη στενή αναζήτηση μιας θέσης εργασίας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημείωσε ότι επιδίωξη της δημοτικής Αρχής είναι η δημιουργία πραγματικών ευκαιριών για ανθρώπους που κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο, συνδέοντας την κοινωνική πολιτική με την απασχόληση.

«Θέλουμε μια Αθήνα στην οποία κανείς δεν μένει στο περιθώριο και όλοι έχουν πρόσβαση σε πραγματικές ευκαιρίες. Το Job Center αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας, καθώς συνδέει την κοινωνική πολιτική με την απασχόληση και δημιουργεί δρόμους προς την αυτονομία και την ενεργό συμμετοχή. Μέχρι σήμερα, 503 άνθρωποι έχουν βρει σε αυτό υποστήριξη και 138 μια θέση εργασίας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και κάνουν την πόλη μας πιο δίκαιη και συμπεριληπτική», ανέφερε.

Γέφυρα με την αγορά εργασίας

Βασικό στοιχείο της λειτουργίας του Job Center είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση, ώστε η υποστήριξη να προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες κάθε ωφελούμενου.

Ταυτόχρονα, μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασιών με επιχειρήσεις και κοινωνικούς φορείς, επιδιώκεται να περιοριστεί η απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους που αναζητούν απασχόληση και στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Η φιλοσοφία της δράσης δεν εξαντλείται στην τοποθέτηση ενός ωφελούμενου σε μια θέση εργασίας. Η επιδίωξη είναι η επαγγελματική ένταξη να αποτελέσει σταθερή αφετηρία για μεγαλύτερη αυτονομία, οικονομική ασφάλεια και ουσιαστικότερη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Αθήνας.

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