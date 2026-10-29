Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Φρένο σε ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς σχεδιαστικές τάσεις της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας επιχειρεί να βάλει η Κίνα, προωθώντας νέο κανονιστικό πλαίσιο που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των οδηγών και των επιβατών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πλήρως κρυφές χειρολαβές στις πόρτες, οι ψηφιακοί διακόπτες και οι αναδιπλούμενες οθόνες, χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί ευρέως από κατασκευαστές ηλεκτρικών και συμβατικών αυτοκινήτων.

Το σχέδιο των νέων κανονισμών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το κινεζικό υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών, σε συνεργασία με τρεις ακόμη κρατικούς φορείς. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την απαγόρευση πλήρως ενσωματωμένων χειρολαβών που δεν είναι άμεσα προσβάσιμες, καθώς και αναδιπλούμενων ή εύκαμπτων οθονών στο εσωτερικό των οχημάτων.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό των κινδύνων που συνδέονται με την ταχύτατη ανάπτυξη και εμπορική διάθεση νέων αυτοκινήτων, καθώς οι κινεζικές αρχές εκφράζουν ανησυχίες ότι ορισμένες εταιρείες περιορίζουν τις απαραίτητες δοκιμές προκειμένου να επιταχύνουν την παρουσίαση νέων μοντέλων.

Υποχρεωτικά κουμπιά για κρίσιμες λειτουργίες

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την επιστροφή των παραδοσιακών χειριστηρίων για βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, οι κατασκευαστές που χρησιμοποιούν οθόνες αφής και ψηφιακά μενού για τον έλεγχο των φώτων, των υαλοκαθαριστήρων ή των συστημάτων αποθάμβωσης θα πρέπει να διατηρούν παράλληλα και φυσικούς διακόπτες.

Αντίστοιχες απαιτήσεις θα ισχύουν για λειτουργίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες θα πρέπει να ενεργοποιούνται μέσω ευδιάκριτων και εύκολα προσβάσιμων χειριστηρίων, χωρίς να απαιτείται πλοήγηση σε ψηφιακά μενού. Στόχος είναι ο οδηγός να μπορεί να αντιδρά άμεσα σε κρίσιμες συνθήκες, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του από τον δρόμο.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο προβλέπει υποχρεωτικές δοκιμές αξιοπιστίας τουλάχιστον 30.000 χιλιομέτρων, καθώς και αυστηρότερους ελέγχους αντοχής σε διαφορετικές περιβαλλοντικές και λειτουργικές συνθήκες.

Αυστηρότερες εγκρίσεις και πιθανές ανακλήσεις

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στον εξοπλισμό των αυτοκινήτων, αλλά επεκτείνονται και στη διαδικασία έγκρισης νέων μοντέλων. Από την 1η Ιανουαρίου, οι αυτοκινητοβιομηχανίες που επιδιώκουν να κυκλοφορήσουν οχήματα με καινοτόμα τεχνολογικά ή σχεδιαστικά χαρακτηριστικά θα υποχρεούνται να προσκομίζουν πρόσθετα τεχνικά δεδομένα και αναλυτικά αποτελέσματα δοκιμών.

Για τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη λάβει έγκριση προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως την 1η Ιουλίου, προκειμένου οι κατασκευαστές να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία συμμόρφωσης.

Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις ή κίνδυνοι για την ασφάλεια, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να προχωρούν ακόμη και σε αναστολή της παραγωγής ή υποχρεωτική ανάκληση οχημάτων.

Στο μικροσκόπιο η βιαστική ανάπτυξη αυτοκινήτων

Η αυστηροποίηση των προδιαγραφών εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Πεκίνου να ενισχύσει την εποπτεία της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και διαρκείς παρουσιάσεις νέων μοντέλων. Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν ασκήσει κριτική στην πρακτική της επιταχυνόμενης ανάπτυξης οχημάτων, επισημαίνοντας ότι η πίεση για ταχύτερη είσοδο στην αγορά ενδέχεται να περιορίζει τον χρόνο που αφιερώνεται στον σχεδιασμό και στις πραγματικές δοκιμές.

Σε σχετικό σχόλιό της, η People’s Daily υπογράμμισε ότι ορισμένοι κατασκευαστές βασίζονται υπερβολικά σε προσομοιώσεις υπολογιστών, υποκαθιστώντας με αυτές τις δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες.

Οι νέες απαιτήσεις εκτιμάται ότι θα αυξήσουν το κόστος συμμόρφωσης και ενδεχομένως θα επιμηκύνουν τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης και κυκλοφορίας νέων αυτοκινήτων.