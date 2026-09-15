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Με 200 εργαζομένους ενισχύονται τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μετά την πρωτοβουλία της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό στις δομές κοινωνικής φροντίδας. Το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης προβλέπει έως 200 θέσεις πλήρους απασχόλησης για εγγεγραμμένους ανέργους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η παρέμβαση προχώρησε μετά την καταγραφή των αναγκών και τη διεκδίκηση πρόσθετου προσωπικού από την υπουργό, με στόχο να ενισχυθούν οι δομές που παρέχουν καθημερινά φροντίδα και υποστήριξη σε ευάλωτους πολίτες. Οι εργαζόμενοι θα τοποθετηθούν στα εποπτευόμενα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, τα οποία ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας.

Περισσότερο προσωπικό για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε δήλωσή της ανέφερε πως «διεκδικήσαμε την ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 200 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ενισχύουμε τις δομές μας εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και δίνουμε σε 200 ανέργους τη δυνατότητα να εργαστούν για έναν ολόκληρο χρόνο, με ασφαλιστική κάλυψη και αποδοχές που φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ τον μήνα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Νίκο Μηλαπίδη για την άμεση ανταπόκρισή τους στην ανάγκη ενίσχυσης των Κέντρων μας με προσωπικό. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και εξασφαλίζουμε περισσότερο προσωπικό για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας».

Αποδοχές έως 1.250 ευρώ μηνιαίως

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίστηκε σε 12 μήνες, ενώ οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές θα φτάνουν έως 1.250 ευρώ για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 1.200 ευρώ για την Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ), 1.170 ευρώ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) και 1.090 ευρώ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ).

Οι ωφελούμενοι θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στον e-ΕΦΚΑ, ενώ στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και, όπου προβλέπεται, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ΔΥΠΑ με σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η διάρκεια της ανεργίας, το εισόδημα, η ηλικία, ο αριθμός των ανήλικων παιδιών, καθώς και η αναπηρία του υποψηφίου ή παιδιού του.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος

Το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός του αριθμού των θέσεων ανά Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, κλάδο και ειδικότητα. Στη συνέχεια, η ΔΥΠΑ θα εκδώσει, μετά την προβλεπόμενη έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), τη Δημόσια Πρόσκληση, με την οποία θα ανοίξει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται έως τα 3.504.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι την Κοινή Υπουργική Απόφαση συνυπογράφουν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, η υφυπουργός Εσωτερικών Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

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