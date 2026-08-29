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Eως τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ενεργή η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία που μετά από την εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του, μπορεί να λαμβάνει έως και 1.940 ευρώ κάθε μήνα, ενώ θα μπορεί να επιλέγει έως και τέσσερις Προσωπικούς Βοηθούς.

«Ο Προσωπικός Βοηθός δεν αποφασίζει για τον άνθρωπο με αναπηρία. Τον υποστηρίζει ώστε να αποφασίζει ο ίδιος: να οργανώνει την ημέρα του, να μετακινείται, να σπουδάζει, να εργάζεται, να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή και να ζει με τους δικούς του όρους», τονίζει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου σε άρθρο της στην «Καθημερινή».

«Ακούσαμε, δοκιμάσαμε στην πράξη, αξιολογήσαμε, διορθώσαμε και κάνουμε τον Προσωπικό Βοηθό μόνιμο θεσμό σε ολόκληρη τη χώρα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του άρθρου της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου στην «Καθημερινή»:

«Για τους περισσότερους από εμάς, το να αποφασίζουμε τι ώρα θα φύγουμε από το σπίτι, αν θα πάμε στη δουλειά, στη σχολή, για έναν καφέ ή στο σούπερ μάρκετ είναι κάτι που δεν χρειάζεται να οργανώσουμε εκ των προτέρων. Για έναν άνθρωπο με αναπηρία, όμως, αυτές οι καθημερινές επιλογές μπορεί να εξαρτώνται από το αν υπάρχει κάποιος και πρόθυμος και διαθέσιμος να τον βοηθήσει.

Αυτό ακριβώς αλλάζει ο Προσωπικός Βοηθός.

Ο Προσωπικός Βοηθός δεν αποφασίζει για τον άνθρωπο με αναπηρία. Τον υποστηρίζει ώστε να αποφασίζει ο ίδιος: να οργανώνει την ημέρα του, να μετακινείται, να σπουδάζει, να εργάζεται, να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή και να ζει με τους δικούς του όρους.

Η αλλαγή αφορά και την οικογένεια. Για χρόνια, μεγάλο μέρος της φροντίδας έπεφτε σχεδόν αποκλειστικά στους δικούς του, συχνά σε έναν γονέα και ακόμη συχνότερα στη μητέρα. Με τον Προσωπικό Βοηθό, μια μητέρα και μπορεί να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι το παιδί της έχει τη βοήθεια που χρειάζεται, και η ίδια έχει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό της.

Το 2022 ξεκινήσαμε το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού πιλοτικά για να καταλάβουμε αν ήταν αποτελεσματικό. Συζητήσαμε συστηματικά και πολλές φορές με άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τους Προσωπικούς τους Βοηθούς και αναθέσαμε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς να τρέξει μελέτη αξιολόγησης του προγράμματος. Σύμφωνα με αυτήν, το 97% των ανθρώπων που είχαν Προσωπικό Βοηθό βίωσε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στην καθημερινή λειτουργικότητα και το 94% διαπίστωσε βελτίωση στη συνολική ποιότητα ζωής. Η ίδια αξιολόγηση, βέβαια, μάς έδειξε ταυτόχρονα τι έπρεπε να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε.

Σήμερα έχουμε λίγο περισσότερους από 2.000 Προσωπικούς Βοηθούς σε όλη τη χώρα. Θα θέλαμε σίγουρα να είναι περισσότεροι αλλά και πιο ισόρροπα κατανεμημένοι στην επικράτεια. Για να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους σε αυτόν τον δύσκολο ρόλο, κάναμε δύο πράγματα. Αυξήσαμε τις αμοιβές τους και δώσαμε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα σε συγγενικό πρόσωπο να γίνεται Προσωπικός Βοηθός σε μικρές νησιωτικές και ορεινές κοινότητες, όπου στην πράξη η εύρεση Βοηθού είναι πολύ δυσκολότερη.

Ακούσαμε, δοκιμάσαμε στην πράξη, αξιολογήσαμε, διορθώσαμε και κάνουμε τον Προσωπικό Βοηθό μόνιμο θεσμό σε ολόκληρη τη χώρα.

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 26 Αυγούστου και θα παραμείνει ανοιχτή για νέες αιτήσεις έως τις 27 Νοεμβρίου 2026. Μετά την εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του, ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να λαμβάνει έως και 1.940 ευρώ κάθε μήνα, ενώ θα μπορεί να επιλέγει έως και τέσσερις Προσωπικούς Βοηθούς.

Η οικονομική ενίσχυση εξακολουθεί, φυσικά, να είναι αναγκαία για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Ξέρουμε, όμως, ότι η κοινωνική πολιτική δεν τελειώνει εκεί. Πρέπει να είναι ενεργά παρούσα στην καθημερινότητα του πολίτη: να λύνει προβλήματα, να αφαιρεί εμπόδια και να του δίνει περισσότερα εργαλεία επιλογής και αυτονομίας».

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