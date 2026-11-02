Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα δεδομένα στους μισθούς εκατομμυρίων εργαζομένων φέρνει το 2027, με τρεις βασικές παρεμβάσεις που αναμένεται να αυξήσουν τις καθαρές αποδοχές στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η αντίστοιχη αύξηση των βασικών μισθών στο Δημόσιο διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο, ενώ για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται επιπλέον επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ.

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 920 ευρώ στα 1.000 ευρώ έως την 1η Ιανουαρίου 2028, με δύο ενδιάμεσους σταθμούς που αναμένεται να επηρεάσουν τις αποδοχές και τις παροχές που συνδέονται με αυτόν.

Η πρώτη αύξηση προγραμματίζεται για την 1η Απριλίου 2027, ενώ η δεύτερη τοποθετείται στην 1η Ιανουαρίου 2028. Το βασικό σενάριο που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει δύο διαδοχικές αναπροσαρμογές των 40 ευρώ, ανεβάζοντας τον κατώτατο μισθό αρχικά στα 960 ευρώ και στη συνέχεια στα 1.000 ευρώ.

Πρόκειται, ωστόσο, για σενάριο εργασίας και όχι για οριστική απόφαση ως προς την κατανομή των αυξήσεων. Το τελικό ύψος του νέου κατώτατου θα καθοριστεί με τη σχετική διαδικασία.

Κατώτατος μισθός: Πόσα καθαρά θα παίρνουν οι εργαζόμενοι

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να ενισχύσει τις μηνιαίες αποδοχές των χαμηλόμισθων εργαζομένων, με το τελικό όφελος να εξαρτάται από τις ασφαλιστικές κρατήσεις και τα φορολογικά χαρακτηριστικά κάθε μισθωτού.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα του οικονομικού επιτελείου, για έναν νέο εργαζόμενο χωρίς προϋπηρεσία, η εφαρμογή του βασικού σεναρίου διαμορφώνει την ακόλουθη εικόνα:

Σήμερα: Κατώτατος μισθός 920 ευρώ μικτά και περίπου 797 ευρώ καθαρά.

Κατώτατος μισθός 920 ευρώ μικτά και περίπου 797 ευρώ καθαρά. Από τον Απρίλιο του 2027: Κατώτατος μισθός 960 ευρώ μικτά και περίπου 836 ευρώ καθαρά.

Κατώτατος μισθός 960 ευρώ μικτά και περίπου 836 ευρώ καθαρά. Από τον Ιανουάριο του 2028: Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μικτά και περίπου 871 ευρώ καθαρά.

Με βάση τους ίδιους υπολογισμούς, ένας 23χρονος εργαζόμενος χωρίς τριετίες αναμένεται να έχει 414 ευρώ περισσότερα καθαρά σε ετήσια βάση το 2027, σε σύγκριση με το 2026.

Το αντίστοιχο ετήσιο όφελος για το 2028 υπολογίζεται σε περίπου 1.040 ευρώ, εφόσον υλοποιηθεί ο στόχος για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ.

Οι αλλαγές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία επειδή η αύξηση του κατώτατου θα συνδυαστεί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, περιορίζοντας το ποσό που παρακρατείται από τις μικτές αποδοχές.

Τριετίες: Πώς ο κατώτατος μισθός μπορεί να φτάσει τα 1.300 ευρώ

Σημαντικό όφελος προκύπτει και για τους εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει αναγνωρισμένη προϋπηρεσία και δικαιούνται τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Οι τριετίες έχουν επανενεργοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2024, επαναφέροντας τις μισθολογικές αυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας για όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για τους υπαλλήλους προβλέπεται προσαύξηση 10% ανά τριετία, με ανώτατο όριο τις τρεις τριετίες, δηλαδή συνολικά 30% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού.

Για τη συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη τα διαστήματα πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα.

Με το βασικό σενάριο των αυξήσεων, εργαζόμενος με τρεις αναγνωρισμένες τριετίες θα έχει τις εξής μικτές αποδοχές:

1.196 ευρώ σήμερα , με κατώτατο μισθό 920 ευρώ.

, με κατώτατο μισθό 920 ευρώ. 1.248 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 , εφόσον ο κατώτατος αυξηθεί στα 960 ευρώ.

, εφόσον ο κατώτατος αυξηθεί στα 960 ευρώ. 1.300 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028, με κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εργαζομένου 34 ετών, χωρίς παιδιά και με τρεις τριετίες, που περιλαμβάνεται στους επίσημους υπολογισμούς.

Στην περίπτωσή του, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από περίπου 959 ευρώ σε 999 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, ενώ τον Ιανουάριο του 2028 θα μπορούσαν να φτάσουν τα 1.035 ευρώ.

Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση 0,5 μονάδας και περισσότερα καθαρά

Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση αφορά τις ασφαλιστικές κρατήσεις των εργαζομένων.

Από την 1η Απριλίου 2027 προβλέπεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα, η οποία θα προέλθει εξ ολοκλήρου από το σκέλος των εισφορών που καταβάλλει ο εργαζόμενος υπέρ της ΔΥΠΑ.

Η συγκεκριμένη αλλαγή διαφέρει από προηγούμενες παρεμβάσεις, καθώς δεν μειώνει αντίστοιχα το εργοδοτικό κόστος, αλλά ενισχύει απευθείας τις καθαρές αποδοχές του μισθωτού.

Με την εφαρμογή της, οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα θα έχουν μειωθεί περαιτέρω σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται σε 163 εκατ. ευρώ για το 2027, ενώ για το 2028 υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 218 εκατ. ευρώ.

Η μείωση δεν περιορίζεται στους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς επηρεάζει και όσους λαμβάνουν υψηλότερες αποδοχές.

Τα παραδείγματα για μισθούς 2.000 και 3.000 ευρώ

Οι κυβερνητικοί υπολογισμοί περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποτυπώνουν τις επιπτώσεις της μείωσης των εισφορών σε διαφορετικές εισοδηματικές και οικογενειακές κατηγορίες.

Για έναν 40χρονο εργαζόμενο με ένα παιδί και μικτό μισθό 3.000 ευρώ, οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 2.109 ευρώ σε περίπου 2.119 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027.

Η αύξηση των περίπου 10 ευρώ προέρχεται αποκλειστικά από τη μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων.

Μεγαλύτερη είναι η συνολική ενίσχυση για έναν 45χρονο εργαζόμενο με τρία παιδιά και μικτές αποδοχές 2.000 ευρώ, καθώς στην περίπτωσή του συνδυάζονται οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις για τους τρίτεκνους με τη μείωση των εισφορών.

Σύμφωνα με το σχετικό παράδειγμα, οι καθαρές αποδοχές του διαμορφώνονται ως εξής:

1.621 ευρώ πριν από τις νέες παρεμβάσεις.

πριν από τις νέες παρεμβάσεις. 1.733 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2027 , μετά την εφαρμογή των φορολογικών αλλαγών.

, μετά την εφαρμογή των φορολογικών αλλαγών. Περίπου 1.743 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027, μετά και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Συνεπώς, το συνολικό μηνιαίο όφελος στο συγκεκριμένο παράδειγμα φτάνει τα 122 ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση να προκύπτει από τις φορολογικές παρεμβάσεις και την πρόσθετη ενίσχυση να συνδέεται με τις χαμηλότερες κρατήσεις.

Ποια επιδόματα επηρεάζονται από τη νέα αύξηση του κατώτατου

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού έχει ευρύτερες συνέπειες, καθώς συμπαρασύρει σειρά επιδομάτων και παροχών που υπολογίζονται με βάση τις κατώτατες νόμιμες αποδοχές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η τακτική επιδότηση ανεργίας, η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας και το εποχικό βοήθημα.

Παράλληλα, επηρεάζονται αμοιβές και προσαυξήσεις που συνδέονται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή τον κατώτατο μισθό.

Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές μπορούν να έχουν αντίκτυπο σε ευρύτερες κατηγορίες δικαιούχων, πέρα από όσους αμείβονται απευθείας με τον κατώτατο.

Δημόσιο: Δύο διαδοχικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς

Οι αναπροσαρμογές του κατώτατου μισθού μεταφέρονται πλέον και στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, μέσω του μηχανισμού σύνδεσης των βασικών μισθών με τις αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, εφόσον ο κατώτατος μισθός αυξηθεί κατά 40 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και κατά άλλα 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, οι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα ακολουθήσουν την αντίστοιχη αναπροσαρμογή.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται 40 ευρώ μικτά επιπλέον από τον Απρίλιο του 2027 και άλλα 40 ευρώ μικτά από τον Ιανουάριο του 2028.

Το τελικό ποσό κάθε αύξησης θα εξαρτηθεί από τις οριστικές αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ: Πότε προβλέπεται να καταβληθεί

Πέρα από τις αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, ο σχεδιασμός για το Δημόσιο περιλαμβάνει μια επιπλέον ετήσια εισοδηματική ενίσχυση.

Από τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά, με ημερομηνία καταβολής τη 16η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η παροχή αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς και προβλέπεται να αποτελεί τακτική και συντάξιμη αποδοχή, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Για όσους δεν έχουν εργαστεί ή μισθοδοτηθεί ολόκληρο το έτος, καθώς και για περιπτώσεις μειωμένου καθεστώτος απασχόλησης, η καταβολή θα γίνεται αναλογικά.

Εφόσον εφαρμοστεί ο σχεδιασμός, η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2027.

Το χρονοδιάγραμμα: Οι τέσσερις ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Οι παρεμβάσεις στις αποδοχές κατανέμονται σε τέσσερα βασικά χρονικά ορόσημα, με διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα με την κατηγορία εργαζομένων.

1η Ιανουαρίου 2027: Προβλέπεται η ενεργοποίηση των νέων φορολογικών αλλαγών που επηρεάζουν τις καθαρές αποδοχές συγκεκριμένων κατηγοριών μισθωτών, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι με παιδιά.

1η Απριλίου 2027: Προγραμματίζεται η πρώτη αύξηση του κατώτατου μισθού, με βασικό σενάριο τα 960 ευρώ, καθώς και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Παράλληλα, προβλέπεται αντίστοιχη αναπροσαρμογή των βασικών μισθών στο Δημόσιο.

16 Δεκεμβρίου 2027: Τοποθετείται η πρώτη καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων των 500 ευρώ μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

1η Ιανουαρίου 2028: Ο κυβερνητικός στόχος προβλέπει κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μικτά, που αντιστοιχεί σε 1.300 ευρώ για εργαζομένους με τρεις αναγνωρισμένες τριετίες.

Το τελικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον μισθό, την προϋπηρεσία, την οικογενειακή κατάσταση και τις ασφαλιστικές και φορολογικές επιβαρύνσεις κάθε εργαζομένου.

Το 2027 αναμένεται, έτσι, να αποτελέσει χρονιά διαδοχικών εισοδηματικών αλλαγών, με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.