Μισθολογικές αυξήσεις, ενισχύσεις για τα παιδιά και πρόσθετα επιδόματα περιλαμβάνουν οι νέες συλλογικές συμβάσεις, με διαφορετικές προβλέψεις ανά κλάδο. Από την εμπορία πετρελαιοειδών και την τσιμεντοβιομηχανία έως τον επισιτισμό και τα ζαχαρώδη προϊόντα, οι συμφωνίες διαμορφώνουν νέους όρους αμοιβής και παροχών για χιλιάδες εργαζομένους.

Το εύρος των δικαιούχων εξαρτάται, ωστόσο, και από την επέκταση των συμβάσεων. Η υπογραφή μιας συμφωνίας και η διεύρυνση της εφαρμογής της αποτελούν διαφορετικά στάδια, όπως δείχνουν οι περιπτώσεις των πετρελαιοειδών και των ζαχαρωδών. Στη δεύτερη, η επέκταση έχει ήδη πολλαπλασιάσει τους εργαζομένους που καλύπτονται από τις προβλεπόμενες αυξήσεις και τις πρόσθετες παροχές.

Οι αυξήσεις και οι ενισχύσεις για τα παιδιά

Στην εμπορία πετρελαιοειδών, η νέα σύμβαση προβλέπει αύξηση αποδοχών 4% για το 2026, ενώ η συνολική μισθολογική ενίσχυση φτάνει το 11% έως το 2028. Το πακέτο συμπληρώνεται από επίδομα σπουδών και επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ύψους 1.000 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις μπορούν να αποκτήσουν ευρύτερη εφαρμογή: εφόσον προχωρήσει η επέκταση της σύμβασης, αναμένεται να καλύπτουν περισσότερους από 5.000 εργαζομένους. Η διεύρυνση αυτή παραμένει προϋπόθεση για να φτάσουν οι συμφωνημένες αυξήσεις και παροχές στο συγκεκριμένο πλήθος δικαιούχων.

Διαφορετική διάρθρωση έχει η συμφωνία στην τσιμεντοβιομηχανία, όπου προβλέπονται τέσσερις μισθολογικές αυξήσεις για τη διετία 2025–2026, οι οποίες υπερβαίνουν το 5,5% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, περιλαμβάνεται προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας που μπορεί να ανέλθει έως το 55%.

Για τις οικογένειες προβλέπεται ενίσχυση 600 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί. Στις παροχές προστίθεται, για πρώτη φορά, και φοιτητικό επίδομα έως 400 ευρώ, διευρύνοντας το περιεχόμενο της συμφωνίας πέρα από τις αυξήσεις στους μισθούς.

Οι οικογενειακές παροχές, επομένως, δεν είναι ίδιες στους δύο κλάδους. Στα πετρελαιοειδή περιλαμβάνεται ετήσια ενίσχυση για βρεφονηπιακό σταθμό ανά παιδί, ενώ στην τσιμεντοβιομηχανία η ενίσχυση των 600 ευρώ αφορά το τρίτο παιδί και όσα ακολουθούν, μαζί με τη νέα φοιτητική παροχή.

Η κάλυψη στον επισιτισμό και στα ζαχαρώδη

Στον επισιτισμό, η συλλογική σύμβαση καλύπτει περισσότερους από 400.000 εργαζομένους, με βασικούς μισθούς που κυμαίνονται από 930 έως 1.100 ευρώ. Οι αποδοχές αυτές φτάνουν έως και 19,6% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό, ενώ προβλέπονται επιπλέον επιδόματα.

Πρόκειται για εύρος βασικών μισθών που ορίζει η σύμβαση και όχι για ενιαία αμοιβή όλων των εργαζομένων. Οι πρόσθετες επιδοματικές προβλέψεις συμπληρώνουν τους μισθολογικούς όρους της συμφωνίας.

Στα ζαχαρώδη προϊόντα, η επέκταση της σύμβασης είχε αισθητό αποτέλεσμα στην κάλυψη: οι εργαζόμενοι που υπάγονται σε αυτήν αυξήθηκαν από 6.000 σε 23.000. Έτσι, οι προβλεπόμενες αναπροσαρμογές και παροχές αφορούν πλέον σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων.

Οι 161 συμφωνίες και το επόμενο βήμα

Συνολικά, από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 έχουν υπογραφεί 161 νέες συλλογικές συμβάσεις. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 144 επιχειρησιακές, 10 κλαδικές, 6 ομοιοεπαγγελματικές, καθώς και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι επιχειρησιακές αποτελούν, συνεπώς, τη μεγαλύτερη κατηγορία των νέων συμφωνιών.

Η θεσμική αφετηρία βρίσκεται στην Κοινωνική Συμφωνία του Νοεμβρίου 2025, την οποία συνυπέγραψαν η κυβέρνηση και το σύνολο των εθνικών κοινωνικών εταίρων, ύστερα από επτά μήνες διαβουλεύσεων. Τον Φεβρουάριο του 2026, η συμφωνία απέκτησε νομοθετική ισχύ.

Το νέο πλαίσιο διευκόλυνε την επέκταση των συμβάσεων, ενίσχυσε τη δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων και επανέφερε την πλήρη μετενέργεια των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η πρωτοβουλία απέκτησε επίσης ευρωπαϊκή αναγνώριση ως παράδειγμα ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου.

Η συνέχεια συνδέεται με τη διατήρηση του ρυθμού των διαπραγματεύσεων και την επέκταση περισσότερων συμφωνιών. Ο στόχος παραμένει η αύξηση των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικούς όρους, ώστε οι μισθολογικές βελτιώσεις, οι οικογενειακές ενισχύσεις και οι υπόλοιπες παροχές να αποκτήσουν ευρύτερη εφαρμογή στην αγορά εργασίας.