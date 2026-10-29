Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Aπό τις 6 το απόγεμα θα αρχίσουν να πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Όπως συνηθίζεται ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει τα ποσά την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα , δηλαδή στις 30 του μηνός αλλά οι δικαιούχοι μπορούν να τα δουν στα ΑΤΜ των τραπεζών από την προηγούμενη το απόγευμα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα αναμένεται να καταβληθούν:

– Το επίδομα στέγασης

– το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

– τα αναπηρικά επιδόματα

– το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων και

– το επίδομα γέννησης, μαζί με πολλές ακόμη παροχές του ΟΠΕΚΑ.