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Aπό τις 6 το απόγεμα θα αρχίσουν να πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
Όπως συνηθίζεται ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει τα ποσά την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα , δηλαδή στις 30 του μηνός αλλά οι δικαιούχοι μπορούν να τα δουν στα ΑΤΜ των τραπεζών από την προηγούμενη το απόγευμα.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα αναμένεται να καταβληθούν:
– Το επίδομα στέγασης
– το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
– τα αναπηρικά επιδόματα
– το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων και
– το επίδομα γέννησης, μαζί με πολλές ακόμη παροχές του ΟΠΕΚΑ.
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