Δύο ημερομηνίες αναμένεται να καθορίσουν τη διαμόρφωση των μισθών το 2027: η 1η Ιανουαρίου, με την ενεργοποίηση νέων προσαυξήσεων προϋπηρεσίας, και η 1η Απριλίου, με την αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Σε αυτές τις αλλαγές προστίθεται και η σχεδιαζόμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τις καθαρές αποδοχές.

Για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, ο συνδυασμός των παρεμβάσεων μπορεί να οδηγήσει σε μηνιαία αύξηση έως 136 ευρώ μικτά, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ.

Το όφελος αφορά κυρίως μισθωτούς που αμείβονται με τα νόμιμα κατώτατα όρια και αποκτούν δικαίωμα στην πρώτη τους τριετία. Δεν πρόκειται, επομένως, για οριζόντια αύξηση που θα εφαρμοστεί αυτομάτως σε όλους τους εργαζομένους.

Η επόμενη χρονιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή συμπληρώνονται τρία χρόνια από την επανέναρξη υπολογισμού της προϋπηρεσίας την 1η Ιανουαρίου 2024, έπειτα από τη μακρά περίοδο αναστολής των μισθολογικών ωριμάνσεων.

Τριετίες: Η προσαύξηση 10% από την 1η Ιανουαρίου 2027

Από την αρχή του νέου έτους, εργαζόμενοι που συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας θεμελιώνουν δικαίωμα σε μισθολογική προσαύξηση 10%, σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει τις τριετίες.

Για έναν υπάλληλο που αμείβεται με τον σημερινό κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μικτά, η πρώτη τριετία αντιστοιχεί σε πρόσθετες αποδοχές 92 ευρώ τον μήνα.

Έτσι, ο νόμιμος ελάχιστος μικτός μισθός του διαμορφώνεται στα 1.012 ευρώ.

Στο ισχύον σύστημα, κάθε συμπληρωμένη τριετία για τους υπαλλήλους που υπάγονται στον νομοθετημένο κατώτατο μισθό προβλέπει προσαύξηση 10%, με ανώτατο όριο το 30% για εννέα χρόνια αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας.

Ωστόσο, δεν θα αποκτήσουν όλοι οι εργαζόμενοι το σχετικό δικαίωμα ταυτόχρονα. Όσοι συμπληρώνουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία αργότερα μέσα στο 2027 θα δικαιούνται την αντίστοιχη προσαύξηση από τη στιγμή που ολοκληρώνουν την τριετία τους.

Καθοριστική παράμετρος είναι ο χρόνος εργασίας που αναγνωρίζεται για τις συγκεκριμένες μισθολογικές ωριμάνσεις.

Στον υπολογισμό περιλαμβάνεται η προϋπηρεσία που είχε διανυθεί πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, καθώς και εκείνη που συμπληρώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Αντίθετα, το χρονικό διάστημα από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 δεν προσμετράται για τη θεμελίωση των συγκεκριμένων προσαυξήσεων.

Εργαζόμενοι που είχαν ήδη αναγνωρισμένη προϋπηρεσία πριν από το πάγωμα των τριετιών συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο από το σημείο στο οποίο είχε σταματήσει ο υπολογισμός.

Για όσους δεν είχαν αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, η αφετηρία είναι η 1η Ιανουαρίου 2024, εφόσον εργάζονται από τότε.

Κατώτατος μισθός: Το σενάριο των 960 ευρώ και η αύξηση των 136 ευρώ

Ο δεύτερος κρίσιμος σταθμός για τις αποδοχές είναι η 1η Απριλίου 2027, όταν αναμένεται η επόμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση από τα 920 στα 960 ευρώ μικτά, δηλαδή πρόσθετες αποδοχές 40 ευρώ τον μήνα ή ποσοστιαία μεταβολή περίπου 4,35%.

Πρόκειται, πάντως, για εκτίμηση και όχι για οριστική απόφαση. Το τελικό ύψος του κατώτατου μισθού θα καθοριστεί μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο σενάριο, οι εργαζόμενοι που θα έχουν ήδη συμπληρώσει την πρώτη τριετία τους θα δουν νέα αναπροσαρμογή του νόμιμου ελάχιστου μισθού τους.

Για παράδειγμα, μισθωτός με αρχικές μικτές αποδοχές 920 ευρώ, ο οποίος συμπληρώνει τριετία τον Ιανουάριο, θα δικαιούται αρχικά 1.012 ευρώ μικτά.

Εάν από τον Απρίλιο ο κατώτατος αυξηθεί στα 960 ευρώ, η προσαύξηση της πρώτης τριετίας θα υπολογίζεται στη νέα βάση, ανεβάζοντας τον νόμιμο ελάχιστο μισθό του στα 1.056 ευρώ μικτά.

Η συνολική διαφορά σε σχέση με τα αρχικά 920 ευρώ θα φτάσει έτσι τα 136 ευρώ τον μήνα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και για τις δύο αυξήσεις.

Περίοδος Μικτός μηνιαίος μισθός Σημερινός κατώτατος 920 € Ιανουάριος 2027, με πρώτη τριετία 1.012 € Απρίλιος 2027, με κατώτατο 960 € και πρώτη τριετία 1.056 € Συνολική αύξηση 136 €

Τα ποσά του Απριλίου είναι ενδεικτικά και προϋποθέτουν ότι θα εγκριθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ.

Ασφαλιστικές εισφορές: Η σχεδιαζόμενη μείωση και το όφελος στις καθαρές αποδοχές

Πέρα από τις μισθολογικές αυξήσεις, για τον Απρίλιο του 2027 σχεδιάζεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Η παρέμβαση μπορεί να επηρεάσει θετικά το καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι μισθωτοί, ωστόσο το ακριβές όφελος θα εξαρτηθεί από τον τρόπο κατανομής της μείωσης μεταξύ εργατικών και εργοδοτικών εισφορών.

Εφόσον το σύνολο της μείωσης αφορά στις κρατήσεις των εργαζομένων, το ενδεικτικό όφελος πριν από τις φορολογικές επιπτώσεις διαμορφώνεται σε 7,50 ευρώ τον μήνα για μικτό μισθό 1.500 ευρώ.

Για εργαζόμενο με μικτές αποδοχές 2.000 ευρώ, η αντίστοιχη μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων θα ανέρχεται σε 10 ευρώ μηνιαίως.

Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν κατ’ ανάγκην ισόποση τελική αύξηση του καθαρού πληρωτέου μισθού, καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστούν η φορολογία, το ύψος των αποδοχών και το ασφαλιστικό καθεστώς κάθε εργαζομένου.

Γιατί δεν θα λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι τις ίδιες αυξήσεις

Η συμπλήρωση τριετίας δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι κάθε εργαζόμενος θα δει αντίστοιχη αύξηση στο ποσό που κατατίθεται στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι νόμιμες προσαυξήσεις προϋπηρεσίας μπορούν να συμψηφίζονται με ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα κατώτατα όρια.

Επομένως, το πραγματικό μισθολογικό όφελος εξαρτάται τόσο από την αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία όσο και από τον μισθό που λαμβάνει ήδη ο εργαζόμενος.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η σωστή καταγραφή του χρόνου προϋπηρεσίας, ώστε να είναι σαφές πότε συμπληρώνεται κάθε τριετία και εάν δημιουργείται δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τη μισθοδοσία τους στις αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές αποδοχές, τις αναγνωριζόμενες τριετίες και τις ενδεχόμενες μεταβολές των ασφαλιστικών κρατήσεων.

Οι πρώτες διαφοροποιήσεις αναμένονται από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ ο Απρίλιος αποτελεί το δεύτερο καθοριστικό ορόσημο για το ύψος των κατώτατων αποδοχών.